OVO JE NAJSLABIJA TOČKA VELIKE GRBINOVE KOALICIJE! Sve će se znati do travnja, a problem je i Milanović

Autor: Iva Međugorac

Biti u koži predsjednika SDP-a Peđe Grbina, bez obzira na to što o njemu mislili zasigurno nije nimalo lako. Naime, prvi čovjek Partije ima veliku želju preuzeti premijersku poziciju nakon idućih parlamentarnih izbora, no neovisno o tome kada se izbori održali do njih Grbin mora proći trnovit put oporavka svoje stranke što mu nikako ne polazi za rukom. Rejting SDP-a vrti se na oko 15 posto, a i u samoj stranci strahuje se od dodatnog pada.

SDP u problemu na svim razinama

”SDP je devastiran na svim razinama, posebno na onoj lokalnoj. Mnoštvo je općina i manjih gradova gdje SDP-ovci silom prilika surađuju s HDZ-ovcima prodajući se za neku poziciju u svojoj sredini, osim toga treba znati da dio SDP-ovaca surađuje sa državom, dakle Grbinu je tu prostor za manevre otežan, a on sam po sebi ni ne pokazuje da ima ideja za izlazak iz krizne situacije koja nas je snašla”, kaže naš sugovornik iz SDP-a te napominje da su se SDP-ovci sveli na umirovljeničku stranku.





”Nitko nema ništa protiv starije populacije, ali se na našim sastancima uglavnom pojavljuju ljudi starije životne dobi. Da bi stranka bila uspješna potrebno je uspostaviti balans, a nužno ju je i pomlađivati jer je samo to put u budućnost”, smatra naš sugovornik pa podsjeća na izjave Mirele Holy koja je nedavno konstatirala da će SDP pasti na 10 posto i opstati na toj brojci dok im je biračko tijelo živo.

Što donosi velika koalicija?

”Bilo bi dobro da se zadržimo i na tome, da ne padnemo ispod izbornog praga”, komentira naš sugovornik te napominje da je veliko pitanje što će SDP postići s velikom koalicijom. ”Nama definitivno ne treba nikakva velika koalicija od šest stranaka, na izbore moramo ili samostalno, ili isključivo u suradnji sa Centrom i Možemo, druge opcije poput Glasa nam nisu potrebne, ne znam što dobivamo time što će se na našim listama ponovno ukazati političari poput Anke Mrak Taritaš koja je već u prvim danima svojeg aktualnog mandata odlučila da nije dio našeg zastupničkog kluba”, podsjeća naš sugovornik koji kaže da Grbin s druge strane neracionalno nastoji okupiti koaliciju od šest stranaka u kojoj bi se našao HSS, a lako moguće i Radnička fronta.

”Nama nije pomogao ni PR mag Alex Braun, to znači da nešto moramo mijenjati i da moramo pomoći sami sebe”, uvjeren je naš sugovornik koji smatra da je već sada vidljiv najveći nedostatak velike antihadezeovske koalicije. Ona naime bez obzira na Grbinove premijerske ambicije već sada naslućuje da nema nekoga tko bi se mogao istaknuti kao jaki lider. Nema dvojbe da Peđa Grbin to nije, on naprosto nije u stanju privući birače ljevice i centra niti je u stanju nametnuti se kao veliki vođa. Manire vođe ne posjeduje ni Krešo Beljak, a premda je osvojio izbore u Splitu teško da do premijerske fotelje može i Ivica Puljak, slična je situacija i sa Sandrom Benčić koja će teško doprijeti do biračkog tijela koje nije lijevo, tim više što se nad ovom koalicijom nadvija Zoran Milanović kao veliki vođa oporbe, ali i kao njihova potencijalna prijetnja za osvajanje vlasti pošto je Milanović odavno na glasu kao novi vođa desnice čemu su doprinijeli njegovi javni istupi.

Poznato je da se Grbin nije ogradio od predsjednika i njegove retorike, a po tom pitanju nije pretjerano glasan ni ostatak oporbe koja će kako za sada stvari stoje ipak morati uložiti ozbiljan trud za dolazak u vladajuću poziciju. ”Nije dobro širiti koaliciju, jer se tek tada nećemo moći dogovoriti oko pozicija, ako uopće dođe do mogućnosti da se dogovaramo oko pozicija, a s druge strane zamislite što će značiti za HDZ to da izbore dobije u srazu s nama koji na njih izlazimo u koaliciji od šest stranaka. Svi oni koji eventualno u takvoj situaciji budu poraženi mogu potpisati svoj politički kraj”, smatra naš sugovornik.

Inače što se SDP-a tiče oni do travnja trebaju formalno obnoviti svoju zagrebačku koaliciju s Možemo, u sklopu čega se kako za sada stvari stoje doista i nastoje provesti dogovori oko nacionalne suradnje. Iz SDP-ovih križaljki definitivno je ispao Most koji će kako se čini na izbore ponovno izaći kao samostalna politička opcija, koja bi se ukoliko zadrže postojeći rejting mogla pokazati kao jedan od značajnijih faktora za formiranje buduće vlade.