Ovo je najprofitabilnija profesija u državi! Zarađuju ogromne iznose, a od rujna još dižu cijene

Autor: Iva Međugorac

Ovih je dana niz reakcija izazvao prijedlog novih tarifa usluga javnih bilježnika kojega je Ministarstvo uprave i pravosuđa postilo u javnu raspravu. Rasprave je pak izazvala opcija prema kojoj bi se te usluge povećale za oko 25 posto, s tim da nove tarife Ministarstvo niti ne definira kao povećanje troškova već kao uravnotežena rješenja koja će za javne bilježnike rezultirati povećanjem prihoda od 25 do 150 posto, što se dakako smatra novim udarom na građane, koji zbog ostalih poskupljenja već sada jedva spajaju kraj s krajem.

Basnoslovan rast cijena

U skladu s novom tarifom troškovi ovjere prijepisa ili fotokopije dokumenata umjesto dosadašnjih 3,99 eura plaćalo bi se 5,23 eura, što je iznos koji se odnosi na dokumente koji nisu veći od pet stranica. Za one koji imaju potrebu ovjere dokumenata na više od pet stranica naplaćivao bi se dodatni pod po stranici, točnije 1,33 eura. Jednako stoji i ovjera potpisa uz napomenu da se više primjeraka dodatno naplaćuje. Za jedan bod povećala bi se ovjera prijepisa ili fotokopije koja je do sada vrijedila tri boda, a najznačajnije bi trebali porasti troškovi za izdavanje potvrda o ovršnosti rješenja koja skače s četiri na deset bodova. U prijevodu umjesto 5,32 eura građani bi po novom za ovu uslugu trebali plaćati 13,30 eura koliko bi se izdvajalo i za upis u zemljišne knjige, što se već neko vrijeme može obaviti isključivo elektroničkim putem preko bilježnika ili odvjetnika zahvaljujući odluci Vlade. Umjesto 10,64 ovu uslugu po novom bi se plaćalo 13,30 eura.





Kada je riječ o upisima u zemljišne knjige u svrhu odobravanja kredita ili založnog prava za gradnju, rekonstrukciju ili obnovu kuće oštećene u potresu vrijednost boda povećava se s dosadašnjih dva na dva i pol. Kao argument za ovo poskupljenje tvrdi se kako se tarife mijenjaju kako bi se revidirao sustav nagrada za najčešće javnobilježničke radnje i proširio raspon prava javnih bilježnika na naknadu troškova te se ujedno spominje i povećanje opsega posla i nadležnosti javnih bilježnika koje su im ujedno povećale troškove poslovanje te donijele više obveza sa strankama što njihov posao čini kompleksnijim. Poskupljenja usluga javnih bilježnika građani poskupljenje mogu očekivati već u rujnu.

Najprofitabilniji uredi u državi

Kada je o javnobilježničkim uredima riječ tada valja reći kako se najveći ured nalazi u Rijeci, a njime upravlja Velibor Panjković. Prošle je godine Panjkovićev ured ostvario 965.213 eura prihoda što je ujedno i rast od 2,2 posto. Dobit ovog ureda iznosila je oko 311.000 eura, a prosječna plaća zaposlenika ovdje iznosi 1.031 eura. U najvećem javnobilježničkom uredu u zemlji radi 11 ljudi.

Kada je o prihodima riječ idući na listi je ured Nansi Kopić iz Pule koji također ima 11 zaposlenika s prosječnom plaćom od 1.171 euro. Ovaj javnobilježnički ured lani je zabilježio rast prometa od 8,8 posto pa su tako poslovali s prihodom u iznosu od 868.000 eura. Sa sedam zaposlenih čija je prosječna plaća 871 euro treći na listi je javnobilježnički ured Marija Glibote iz Zagreba koji je prošle godine ostvario prihode u iznosu od 832.000 eura te čistu zaradu u iznosu od 386.284 eura. Kristian Huljek još je jedan odnosno četvrti najprofitabilniji javni bilježnik u zemlji. Njegov zagrebački ured lani je ostvario 822.765 eura prihoda i dobit od 332.476 eura dobiti. Njegova kolegica Željka Maroslavac vodi peti najuspješniji javnobilježnički ured u državi koji se također nalazi u Zagrebu, a ona je lani ostvarila dobit u iznosu od 131.421 euro te promet u iznosu od 793.465 eura.

Inače je još prije par godina poznati bloger i poduzetnik Marko Rakar proveo analizu poslovanja 252 javnobilježnička ureda u našoj zemlji te došao do zaključka da i javni bilježnici i odvjetnici u posluju fenomenalno dobro te da njihova stopa profita iznosi oko 30 posto. To pak prevedeno u brojke znači da na oko 100 tisuća kuna pro meta ostvaruju 30 tisuća kuna dobiti što je nevjerojatno puno jer ukupna populacija poduzetnika u Hrvatskoj prijavljuje stopu dobiti od 3,2 posto.









Prema Rakarovoj računici odvjetnici i javni bilježnici zarađuju deset puta više od prosječnog hrvatskog poduzetnika, a usporedno s time rizik njihova poslovanja je minimalan, baš kao i ulaganja. Javni bilježnici tako u svoj biznis investiraju manje od tri posto svojih prihoda. Mada se javnobilježnička profesija može smatrati jednom 0d najprofitabilnijih u državi, Rakarova analiza otkrila je da njihovi zaposlenici nisu baš takvi sretnici pa zarađuju tek nešto malo više od hrvatskog prosjeka. “Javni bilježnici su bili zanimljivi zato što je to od države sponzorirani administrativni monopol. Država određuje njihov broj na tržištu, javni bilježnici kroz svoju komoru koja funkcionira onako kako im država kaže, reguliraju svoje cijene te su jedni od najvećih kočničara razvoja moderne administracije”, izjavljivao je svojedobno Rakar.