Ovo je najbogatiji HDZ-ovac: Posjeduje brod, Lexus, četiri stana i štednju od 301.631 eura

Autor: Iva Međugorac

Jedan od najbogatijih HDZ-ovaca- titula je to koja prati njihova samozatajnog saborskog zastupnika iz Slavonskog Broda Peru Ćosića čije bogatstvo otkriva i kratak pogled na njegovu imovinsku karticu. Ovaj diplomirani inženjer građevine kao saborski zastupnik mjesečno zarađuje 2.625 eura.

U imovinsku karticu upisao je i jednokratnu naknadu u iznosu od 13.333 eura od kapitala. Supruga je zaposlena na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo u Osijeku gdje zarađuje 2.558 eura mjesečno s tim da od drugog dohotka mjesečno uprihodi još 1.444 eura.

Ćosić je u svoju imovinsku karticu upisao stan od 49 m2 u Medulinu kojega je procijenio na 66.361 euro. Na 5.308 m2 procijenjena je garaža od 19 m2 također u Medulinu.

Stanovi u Brodu

U Slavonskom Brodu Ćosić posjeduje stan od 57 m2 procijenjen na 46.452 eura, drugi stan u Brodu od 140 m2 procijenjen je na 132.722 eura, a Ćosić ga je kako kaže izgradio u osobnoj režiji. Supruga u Zagrebu posjeduje stan od 38 m2 vrijedan 42.471 euro. Uz to Ćosić u imovinskoj kartici navodi i dvije šume te oranicu, ali i brod Bayliner Classic 2452 iz 1996.godine vrijedan 5.707 eura. Na popisu pokretnina nalazi se i njegov Lexus iz 2011.godine procijenjen na 20.737 eura.

Vlastiti Rolex Daytona Ćosić procjenjuje na 10.617 eura, a na još toliko svoj Piaget. Posjeduje zastupnik i 14530 dionica Brodske posavine d.d. čija pojedinačna nominalna vrijednost iznosi 53 eura. Svoje udjele u Brodskoposavskoj televiziji prenio je na odvjetnički ured Marijana Betlacha iz Zagreba, a udjele u Katuny Energi na Odvjetničko društvo Kožul i Petrinović. Uz to posjeduje i udio u fondu Privredne banke Zagreb vrijedan 61.771 euro te udio od 238.905 eura. On je u obveznice investirao 30.000 eura, a supruga još 20.000 eura. Supruga posjeduje udjele u tvrtki Korzo iz Slavonskog Broda kao i Poliklinici Ćosić. Supruga posjeduje ušteđevinu od 100.531 euro, a Ćosić štednju u iznosu od 301.631 euro.

Pero Ćosić je prema pisanju medija od sredine osamdesetih radio u Vodoprivrednim tvrtkama u Slavonskom Brodu, a početkom 90-tih privatizirao je jednu od njih- Brodsku Posavinu koja je iz društva s ograničenom odgovornošću prešla u status dioničarskog društva na čijem je čelu ovaj HDZ-ovac bio sve dok 2016.godine nije ušao u Sabor.

Kupio stan pa cijelu tvrtku

Tvrtka koja zapošljava oko 120 ljudi lani je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 12.543.440 eura. Telegram je svojedobno pisao da je od te tvrtke u kojoj je radio Ćosić otkupio stan za svega 4.655 njemačkih maraka premda se radilo o nekretnini od 140 m2 u središtu Slavonskog Broda. Kasnije je Ćosić kupio i cijelu tvrtku. Njegovo ime nalazilo se i na popisu HDZ-ovaca kojima je HNS financirao putovanja na utakmice hrvatske nogometne reprezentacije radi čega se našao na meti Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.









Nedavno se Ćosića spominjalo i na sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika o čemu su izvijestili lokalni mediji nazivajući tu sjednicu povijesnom. Ćosić je naime tada spominjan kao vlasnik 14.59 dionica UTD Raguse pri čemu su ga ondašnji mediji predstavili i kao šefa županijskog ogranka HDZ-a u Brodsko-posavskoj županiji, ali i kao nekadašnjeg člana Predsjedništva HDZ-a. Sjednica koja se spominjala u lokalnim medijima odnosila se na kupovinu TUP-a strateški važne nekretnine za budućnost Dubrovnika. Na sjednici Vijeća gradski vijećnik Andro Vlahušić izjavio je kako će ‘vlasnik 15 posto udjela UTD Raguse ubirati plodove svega, bez da je išta uložio’ što je prema riječima bivšeg gradonačelnika pogodovan je ovom HDZ-ovcu.

”Dovođenje u korelaciju mene i Pera Ćosića, koji je saborski zastupnik HDZ-a, a ne član predsjedništva, on je u UTD Ragusi od 90-ih godina. Mi smo, kad smo kupili većinski dio toga čovjeka maknuli iz nadzornog odbora na što se naljutio. Mi donosimo strateške odluke jer smo 80 posto vlasnici” odgovorio je tada gradonačelnik Mato Franković naglašavajući uz ostalo kako je sa stranačkim kolegom u korektnim odnosima te da je on isticao kako je spreman da mu isplate njegove dionice.

Poslovi s Hrvatskim vodama

Ćosić je u to doba bio predsjednik NO Gospodarsko interesnog udruženja vodnogospodarskih trgovačkih društava te član NO UTD Ragusa u kojoj je svoje mjesto prepustio sinu Mati kako bi prema tvrdnjama dubrovačkih medija izbjegao mogući sukob interesa. Ćosić je kako se nagađalo na ovom mediju sporne dionice dobio 90-tioh godina prošlog stoljeća kao naknadu od države, kao građevinar. U središtu javnosti Ćosić se našao i kada je njegova tvrtka tijekom čišćenja i odmuljivanja kanala Biđ više od 50 tisuća kubika različitog otpada istresla na brodske poljoprivredne parcele što je navođeno kao ogromna šteta jer je tim činom devastirano vrijedno područje, ali i kreiran deponij.

Tvrtku Brodska Posavina kao izvođača su angažirale Hrvatske vode, a Nacional je pisao da je kanal Biđ dio meliracijskog sustava Biđ-Bosut koji se nalazi u Čajkovcima na području brodske županije. Konkretno je riječ o davno izgrađenom umjetnom odvodnom kanalu od 23 km koji taj dio Slavonije štiti od poplavnih voda.

Istraživanje časopisa Express iz 2016.godine otkrilo je kako je Ćosić jedan od 200 najbogatijih Hrvata, a njegov glavni posao svakako je održavanje vodnih puteva i kanala što je posao kojeg financira državna tvrtka Hrvatske vode. Poslovi na održavanju sklapaju se inače na rok od četiri godine, a nadzor nad izvedenim radovima Ćosićeve tvrtke provodi Vodnogospodarska ispostava Srednja-Donja Sava tvrtka u sastavu Hrvatskih voda o kojoj je također pisao Telegram spominjući voditelja Davorina Pihu koji je bio direktor tvrtke Brodska Posavina u vrijeme kada je Ćosić od nje kupio spomenuti stan.