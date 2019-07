OVO JE HRVATSKA SRAMOTA! Djedica na sud, ministri ‘aferaši’ u Sabor i na visoke plaće

Autor: Ines Brežnjak

Barba Tomislav Rosan iz Pakoštana ima 80 godina. U fokus medija ovaj je vremešni gospodin došao iz pomalo neobičnog razloga – naime, barba Tome je neki dan uhićen te je zaradio kaznenu prijavu zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Znamo, zvuči pomalo čudno što je ovaj starc opet postao predmet policijske akcije u kojoj su sudjelovali policijski službenici Policijske postaje Biograd i Odjela kriminaliteta droga, no postoji objašnjenje za to. Naime, Tomislav Rosandić kriv je što su mu policajci u vrtu pronašli 13 stabljika kanabisa. Čudno je što je starac opet zbog istog nedjela završio u rukama policije, no Tomislav Rosan kategorički odbija svaku tvrdnju da je ‘diler’, a indijsku konoplju uzgaja zbog toga što mu pomaže prebroditi zdravstvene probleme, konkretno, astmu i giht.

Nakon zadnjeg uhićenja, Rosan je kazao kako obećaje da neće više sijati, pa makar umro. Protiv Rosana je već u tijeku jedan sudski postupak, a sada mu, kako stvari stoje, slijedi još jedan.

U sredini fotografije je osamdesetogodšnjak koji će zbog 13 stabljika konoplje završiti na sudu, a oko njega je četvero sada već bivših ministara Vlade Andreja Plenkovića, koji su opterećeni aferama u kojima su sudjelovali, morali napustiti svoje udobne ministarske fotelje. Dvoje od njih četvero po kratkom je postupku uskočilo u saborske klupe, gdje će im plaća biti tek nešto manja nego je bila do sada.

Kada se zbroje svi njihovi grijesi, ovo četvero ministara oštetilo je državu i državni proračun za ogromne svote novaca. Njih policija nije uhitila, iako su svojim sumnjivim poslovima naštetili i nama, običnim građanima i poreznim obveznicima zbog kojih “zaštićeni” ministri dobivaju svoje (pre)velike plaće. Barba Tomo nije napravo štetu nikome, a završit će na sudu.

Ova žalosna usporedba surova je stvarnost i realnost države u kojoj živimo, a koja štiti velike i podobne, dok za male ljude ne mari niti malo.

Hoće li bilo tko od ovih ljudi odgovarati za nedjela koja su napravili? Sumnjamo.

Hoće li Tomislav Rosan odgovarati za 13 stabljika indijske konoplje koje ga lijeće? Hoće!

Ronili su suze pred kamerama, branili su se, govorili su kako im mediji sve podmeću. Sve što se o njima otkrilo, uskoro će biti zaboravljeno, a oni će se, preko svojih stranačkih iskaznica, smjestiti u već neku drugu udobnu fotelju koju mi financiramo. Za to će vrijeme Tomo sudu morati objasniti kako nije diler, već mu ta ilegalna biljka samo spašava i ovako otužan život u otužnoj zemlji gdje je samo važno biti dobro pozicioniran u političkim vodama.