Ovo je čovjek koji je počinio masakr u Daruvaru: Prije tjedan dana ga uhitili pa pustili

Autor: F.F

U ponedjeljak se u Domu za starije i nemoćne osobe u Mažuranićevoj ulici u Daruvaru dogodio strašan napad u kojem je ubijeno pet osoba. Incident se zbio rano ujutro, a nekoliko ljudi je povrijeđeno i trenutno primaju medicinsku pomoć. Napadač je nakon krvavog pohoda pobjegao, ali ga je policija brzo uhvatila u obližnjem kafiću Daruvarac.

Prema informacijama koje smo doznali, napadač je muškarac rođen 1973. godine, bivši hrvatski vojni policajac. Ušao je u Dom naoružan pištoljem i počeo pucati. Među žrtvama su njegova majka, štićenici Doma i nekoliko zaposlenika.

Ukupno je deset osoba pogođeno ovim tragičnim događajem. Pet je preminulo, pet osoba je ranjeno jedna osoba je u kritičnom stanju, dok su dvoje preživjelih izvan životne opasnosti.

‘U službi Boga i naroda’

Od našeg izvora doznajemo, kako je ubojica umirovljeni vojni policajac iz Donjeg Daruvara, a majka mu je navodno bila korisnica spomenutog doma za starije. Na njegovom Facebook profilu samo se vidi kako je bio zaposlen “U službi Boga i naroda”, dok su druge informacije nedostupne.

K. P., bivši vojni policajac, počinio je danas ujutro strašan zločin u Domu za starije i nemoćne osobe Vianey u Daruvaru, ubivši pet osoba, uključujući svoju majku, i ranivši nekoliko drugih. Prema neslužbenim informacijama, riječ je o umirovljenom vojnom policajcu koji je sudjelovao u Domovinskom ratu. Živi u blizini vatrogasnog doma u Donjem Daruvaru. Navodno često hoda Daruvarom u vojnoj uniformi, sklon je opijanju i nasilju.

Prema neslužbenim informacijama, Krešimir je, kao i obično, jutro proveo pijući pivo ispred trgovine u Donjem Daruvaru. Nakon toga je otišao do vatrogasnog doma gdje je zamolio domara da njega i prijatelja odveze u grad, no domar je to odbio zbog obaveza. Domar je bio šokiran kada je kasnije saznao za zločin, prisjećajući se kako mu nije palo na pamet da Krešimir planira nešto tako strašno.

Poznat policiji

Prije nego što je počinio napad, Krešimir je posjetio caffe bar Daruvar gdje je naručio piće i počastio prisutne, ponašajući se mirno i najavivši da ide nešto obaviti. Nitko nije mogao naslutiti tragediju koja će uslijediti. Krešimir je potom otišao do Doma, ušao unutra i počeo pucati, ubivši svoju majku, troje štićenika i jednog njegovatelja te ranivši nekoliko osoba. Nakon toga je mirno napustio Dom i vratio se u kafić Daruvar gdje je čekao policiju koja ga je ubrzo uhitila.

Vlasnica doma, Ana Ivandekić, u šoku je prevezena u bolnicu u Pakracu, dok su se ispred Doma okupili neutješni članovi obitelji žrtava. Hitna pomoć i policija odmah su reagirali, odvozeći ranjene u bolnice i osiguravajući mjesto zločina. Zamjenica Županijskog državnog odvjetnika vodi istragu i uskoro se očekuje službeno priopćenje.









Policija je i ranije imala problema s Krešimirom. Prije tjedan dana, nakon što je cijeli dan pio ispred trgovine, napao je poznanika bacivši ga na staklene boce, zbog čega je muškarac završio u bolnici s teškim ozljedama. Prije toga mu je prijetio pištoljem. Jedan mještanin, koji je želio ostati anoniman, izjavio je da je Krešimir nekada bio dobar momak i vojni policajac u Zagrebu, ali je nakon umirovljenja postao problematičan zbog alkohola.

Daruvarčani su u potpunom šoku: “Daruvar je grad u kojem se ništa ne događa. Policija izvještava kad jedan drugome opali šamar. Ovako nešto se ne pamti”, rekli su nam žitelji.