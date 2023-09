Ovo je čovjek kojemu je Grbin prepustio SDP-ovu budućnost: Vlastite izbore je izgubio

Autor: Iva Međugorac

Plakat koji je nedavno osvanuo na službenoj SDP-ovoj Facebook stranici posljednjih je dana predmet polemike, ali i svojevrsni predmet sprdnje sa strankom koja se i bez takvih blamaža već neko vrijeme bezuspješno bori za oporavak rejtinga i opstanak na političkoj sceni dok u isto vrijeme njihov stranački šef Peđa Grbin poručuje kako ima ambicije preuzeti premijersku fotelju, za što je zeleno svijetlo dobio i na Glavnom odboru stranke.

Plakat koji je zgrozio javnost

”Za dvije godine ću u mirovinu i jako se bojim te mirovine jer neću imati za život. Bolje je štrik oko vrata nego se mučiti. Radiš cijeli život pa umjesto da uživaš i odmaraš u mirovini, moraš strahovati hoćeš li imati za kruh”, poručuje se sa skandaloznog plakata na kojem se snažno naglašava sramotan dio ove poruke u kojem se navodi – bolje je štrik oko vrata nego se mučiti. I unutar same stranke zgroženi su ovim plakatom, a naša sugovornica iz SDP-a pita se tko je došao na takvu ideju, ali i tko je odobrio takav plakat.





”Umjesto da smo se povukli i ispričali građanima, Grbin istupa u javnost i opet nastavlja sa svojom uobičajenom retorikom zbog koje klizimo prema političkom dnu. Najnevjerojatniji dio ove priče je u tome što Grbin ne vidi u čemu je problem, i što nije svjestan kakav je propust učinjen”, kaže naša sugovornica iz SDP-a.

Također, napominje da predsjednik stranke koja bi željela voditi državu ne može istupati ni s ovakvim plakatima, ni s porukama u kojima se nije u stanju ograditi od takvih plakata i ispričati građanima.

”Plakat ni na koji način građane i umirovljenike ne potiče da glasaju za SDP, mi bismo trebali biti stranka koja promovira ideje suvremene ljevice, ali Grbin na žalost nikakvih ideja nema. Mi smo kao stranka potpuno izgubljeni i to traje predugo”, naglašava naša sugovornica.

Restović kao SDP-ov glavni operativac

Kada je o izbornoj kampanji riječ naša sugovornica nema prevelikih očekivanja ni od Grbina, ni od njegova tima. Inače je nedavno šibenski SDP-ovac Tonči Restović imenovan šefom SDP-ove izborne kampanje te se od njega očekuje da se pobrine za stranački rejting, ali i da stranku operativno povede prema što boljem rezultatu na nadolazećim parlamentarnim izborima, na koje SDP izlazi bez koalicije s Možemo koja je trebala biti najjači Grbinov adut. Restović je inače poznati šibenski odvjetnik od kojeg vodstvo stranke očekuje da bude u vezi s takozvanim terenom.

On je taj koji će voditi koordinaciju sa stranačkim kolegama koji će voditi stožere po izbornim jedinicama, a na ovu poziciju je prema tvrdnjama upućenih uz ostalo izabran i zato što se do sada pokazao kao vješt komunikator te kao dobar organizator koji se doduše u politici baš i nije proslavio, budući da je u drugom krugu lokalnih izbora u Šibeniku izgubio od aktualnog HDZ-ova gradonačelnika Burića. U to je doba tvrdio da na političko djelovanje ne gleda kao na nešto prljavo i uvredljivo, već politiku vidi kao prostor u kojem može utjecati na poboljšanje života mnoštva ljudi.

Da će SDP teško doći u vladajuću poziciju s koje bi mogli utjecati na život mnoštva ljudi sugerira i posljednji CRO Demoskop prema kojem je vodeća stranka u državi i ovog mjeseca Plenkovićev HDZ s potporom od 25,4 posto, dok ih je u kolovozu podupiralo 25,2 posto građana. Na drugom je mjestu SDP s potporom od 15,5 posto, s tim da im je rejting u kolovozu iznosio 14,7 posto. Možemo je u padu s 11 posto potpore koja je u rujnu iznosila 11,2 posto.









Potom slijedi Most s potporom od 8,6 posto, a i oni su također u padu budući da su u kolovozu imali rejting od 8,8 posto. Rejting Domovinskog pokreta raste i ovaj mjesec te iznosi 7.8 posto dok je on u kolovozu iznosio 7,7 posto. Stidljiv rast rejtinga SDP-u uz ovakve skandalozne plakate i poruke njihova šefa Grbina teško da će biti dostatan za dolazak na vlast, tim više što je i ovaj plakat objavljen dva dana prije Svjetskog dana prevencije suicida prilikom čega su stručnjaci objavili da je lani u Hrvatskoj 529 osoba izvršilo samoubojstvo. SDP-ovci ne samo da se nisu ispričali zbog ovog plakata, već su s Iblera poručili da je to točan citat jedne umirovljenice iz Slavonije čime je Grbin još jednom po tko zna koji put pokazao da je miljama daleko od premijerske fotelje za koju tvrdi da je spreman.