‘OVO JE AUSCHWITZ’! NOVI ŠOK ZA STANARE ‘ROMSKE ZGRADE’: Zgroženi smo novim pravilom koje su uveli, sada smo zaista geto’

Autor: S.V.

Pisali smo već o agoniji koju je nakon 7-godišnjeg čekanja na socijalni stan prošla jedna zagrebačka obitelj.

Oni su, naime, smješteni u spornu zgradu u Novom Petruševcu u kojoj su, sa još 29 obitelji (uglavnom romskih) dobili stan.

Nema sreće za nove stanare

Riječ je o slučaju koji danima puni novinske stupce i to iz dva razloga: tamošnji stanovnici nisu bili za to da se tamo doseljavaju Romi koji su nekoć bili stanari Plinarskog naselja, a koje smatraju “problematičnima”. Stoga su organizirali prosvjede kako bi to spriječili, navodeći kako je riječ o zgradi koja uopće nije adekvatna za život jer je prenamijenjena iz nekoć pogona ili nešto slično.

Ovakvim stambenim rješenjem nisu bili zadovoljne rijetke obitelji koje ne dolaze iz romske zajednice, a koje nisu smjele odbiti ključ jer bi u tom slučaju bili obrisani sa liste stan.

“Legitimiraju nas na ulazu”

Tako ucijenjeni, ključeve su većinom preuzeli, no sada su se, kažu, našli pred novim problemom:

“Na ulazu u zgradu stoje zaštitari… Legitimiraju nas na ulazu, što mi je donekle bilo jasno zbog napetih situacija i prosvjeda koji su prethodili useljenjima. Međutim, u stanove mogu ući smo stanari, a ljudi koji nam dolaze moraju svoju osobnu iskznicu ostaviti kod zaštitara!”, ispričao nam je za naš portal jedan novopečeni stanar.

Zbunjen je i ne zna smiju li zaštitari uopće po zakonu legitimirati ljude i zadržavati njihove osobne dokumente:

“Ovo je sad zaista geto. Kada mi je u stan došla majka, zadržali su kod nje osobnu iskaznicu, koju su joj vratili tek kada je završila s posjetom. Rekao sam zaštitaru kako je to besmisleno i da se svi osjećamo kao u Remetincu, što je on prokomentirao riječima: ‘Ovo je Auscwitz'”.