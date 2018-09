Ovo je ‘anonimni revolucionar’ koji organizira krvavu jesen!

Autor: Marin Vlahović

Većina građana Hrvatske, želi velike i dubinske strukturalne promjene u našoj državi i društvu. To je činjenica oko koje se više, ili manje, svi slažemo. Prve razlike u mišljenjima, pojavljuju se prilikom same dijagnostike uzroka koji su doveli do sadašnjeg stanja. Jedni prozivaju lažne domoljube, dok drugi smatraju kako je problem u komunističkom naslijeđu pogrešnih kadrova, ali i samog mentaliteta, ideologije. Istina je uvijek šira i kompleksnija, od svih ograničavajućih uvjerenja, a uključuje i osjećaj osobne, kao i kolektivne odgovornosti.

Na krilima nezadovoljstva, uzdižu se kompleksaši

Naravno, ne nastupaju svi nezadovoljnici iz istih motiva. Nekima je ovakva situacija u zemlji idealna prilika da se nametnu, istaknu, izdignu iz sivila svog život. Takvi pojedinci, nisu vođeni altruističkim motivima, niti u svojoj svakodnevici osjećaju posljedice poražavajućih politika koje Hrvatsku vode u propast. U stvari, oni s našim mukama nemaju ništa zajedničko, osim što iz tog zajedničkog jada, crpe preostalu narodnu energiju. Hrane se tuđim tragedijama, nesrećama i nepravdom prema građanima. Sanjaju krv na ulicama, kaos, prijeke sudove i groblja. Destrukcija je njihov jedini politički program.

Ti nesretnici su nerijetko frustrirani neriješenim kompleksima iz puberteta, i nikada nisu izrasli u cjelovite ljude, ličnosti. Ego im se hrani virtualnom popularnošću. Žive u sjeni, i od tamo prate uspjehe raznih anarhističkih diverzija. „Anonymous“ grupa pojavila se početkom 2000-ih, kao neformalna međunarodna hakerska organizacija čiji je cilj informatička destabilizacija raznih država, odnosno njihovih agencija i institucija. „Anonimusi“ bi u pravilu trebali biti anonimni, no kod nas se baš ne drže tih pravila. Javna tajna, poznata većem broju ljudi je da se iza „Anonymous Hrvatska“, krije stanoviti Josip Juretić. Iako se ponaša konspirativno, Juretić povremeno pokazuje želju za izlaskom iz anonimnosti. Predstavljao se tako i kao insajder slučaja „Agrokor“ i koautor dokumentarnog filma o Ivici Todoriću. Nudio se Živom Zidu i drugim strankama te političkim organizacijama, ali s nikim nije našao zajednički jezik. Ostao mu je zato Internet, kao jedino sredstvo mobilizacije narodnih masa.

Prijeki sudovi, strijeljanje, naoružani građani?

Prije nekoliko tjedana pisali smo o stranici na Facebooku, koja se zvala „Revolucija-krvava jesen“. Na toj stranici, pozivalo se građane na oružje, prijetilo se prijekim sudovima i likvidacijama omraženim političara. Brojni posjetitelji ove stranice, zahtijevali su od administratora da se predstavi i obznani tko stoji iza organizacije prosvjeda. Nikakav odgovor nisu dobili, zato što iza prosvjeda uistinu ne stoji nitko. Josip Juretić, zasigurno je svjestan vlastite beznačajnosti. Kada bi istupio iz sjene, metaforički rečeno, prestao bi postojati. Doduše, pokušao je prosvjedu dati značajno lice, nekog iza koga bi možda stao veći broj građana, i bez ikakvih konzultacija, proglasio popularnog suca Mislava Kolakušića, nekakvim liderom revolucije. No ostavimo simpatičnog suca Kolakušića na miru, i pozabavimo se Juretićem, kojem nije lako sastaviti biografiju, jer se sastoji od suspektnih, teško provjerljivih tvrdnji ili potpunih izmišljotina. Na facebook profilu postoji njegova fotografija u zavidnoj fizičkoj formi, vjerojatno s nekog bodybuilding natjecanja. S druge strane ljudi koji su Juretića vidjeli uživo, kao i fotografija koju posjedujemo, otkrivaju popriličan višak kilograma, te nimalo sportsku tjelesnu građu.

Tko je Josip Juretić?

Normalno, moguće je da se Juretić zapustio, jer se posvetio borbi za bolju Hrvatsku. Više osoba, koje s bile s Juretićem u kontaktu, tvrde da se on predstavlja i kao bivši pripadnik Legije stranaca. Redatelj filma „Gazda“ ogradio se od Juretića za kojeg je rekao da mu je umjesto dokaza iznio par nevažnih tvrdnji. Od Juretića se ogradio i novinar Gordan Stojić. U samom Agrokoru, nitko nikada nije čuo za Josipa Juretića i sasvim izvjesno je da on nikada nije radio na takvom radnom mjestu. Bliski suradnik mu je Frano Čirko, bivši član marginalne HČSP-a, koji se slikao čučeći uz grob Ante Pavelića i sa ustaškom kapom. Po svemu sudeći, ne radi se o nikakvim mladim ustašama, niti desnim ekstremistima, nego o svjesnim ili nesvjesnim provokatorima koji pozivima na nasilne prosvjede, rade veliku uslugu ovoj odnarođenoj vlasti.

Aktivnosti takozvane „Krvave jeseni“ preselili su na stranicu „Konflikt“ koju vodi Josip Juretić. Svakodnevno objavljuju fotografije i poruke, sugestivne montaže s ciljem izazivanja gorčine i bijesa kod građana. Istodobno, dok građane prozivaju za inertnost i kukavičluk, skrivaju svoj identitet. Podsjetimo, sve se ovo zbiva naočigled svih državnih službi. Na pozive za nasilje, nitko nije reagirao, pa tako ni MUP. U isto vrijeme ministar Božinović naručuje tisuće novih pancirnih košulja. Radnici Uljanika urlaju na Markovom Trgu. Jaja lete na ulazna vrata ministarstva zdravstva, ali i središnjice HDZ-a. Nema sumnje, narodu je lagano prekipjelo, i po starom udbaškom receptu, država mora preuzeti kontrolu nad akterima i događajima. Juretić, Čirko i slični, imaju tek epizodne uloge. Ono što se zbiva u narodu, ta energija, pravedni bijes, pa i svijest o vlastitoj snazi, nakon monumentalnog srebra u Rusiji, treba raspršiti na razne strane i ubiti svaku nadu o mogućem postojanju neke bolje Hrvatske. U Hrvatskoj se mnogo toga zbiva, samo da se tebi stvarno dogodilo. Tako se i veliko događanje naroda za 14.09. organizira, upravo zato da pravog prosvjeda nikada ni ne bude.