OVO IMA SAMO KOD NAS! Pokopali živog čovjeka, a njegova reakcija je SVE!

Autor: Dnevno

”Našem dugogodišnjem članu, poštovanom i uglednom umirovljenom liječniku prim. dr. med. Sreću Listu… 1927. – 2020.”, stoji na uvodnoj stranici sa zahvalama prošlotjednog izdanja lokalnog tjednika Glas Podravine, a u samom vrhu velikim slovima ”POSLJEDNJI POZDRAV”.

”Ja umro? – upitao se spomenuti umirovljeni koprivnički liječnik, jedan od pionira koprivničke kirurgije dr. Srećko List nakon što su ga poznanici nazvali u nevjerici kako bi mu priopćili ‘tužnu vijest’.

‘‘Ma nema veze, volio bih vidjeti kako je umrijeti dok sam još živ!”, kazao je gospodin Srećko za Podravski.hr

Ovaj, još uvijek živ 93-godišnjak, koji se prije mnogo godina odselio iz Koprivnice, saznao je da je ‘mrtav’ vedra duha i u šali. Malo i na svoj račun.

Kako je došlo do pogreške kazala je koprivnička liječnica, dr. Elizabeta Horvatić, inače predsjednica Hrvatske liječničke komore, Podružnice Koprivnica, koja je i platila ‘posljednji pozdrav’ svom umirovljenom kolegi.

”Primili smo informaciju iz nekoliko izvora da je naš umirovljeni liječnik preminuo prije više tjedana. S obzirom na koronu i cijelu situaciju, i izvore informacija, nismo ništa sumnjali. Kao što to činimo našim kolegama, tako smo i ovaj put odlučili se oprostiti objavom i posljednjim pozdravom”, navodi dr. Horvatić i dodaje kako joj je neizmjerno žao te je odmah nazvala dr. Lista.

”Ispričala sam mu se, a on je to shvatio u šali. Kazao je kako bi samo „volio vidjeti taj posljednji pozdrav, da vidi kako bi to izgledalo kad se stvarno dogodi“. Ne ljuti se, a nama iz Komore stvarno je žao”, dodala je za Podravski.hr dr. Horvatić.