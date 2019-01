OVO ĆE VAS ŠOKIRATI! Stanković prekinuo šutnju i otkrio najveću tajnu svoje emisije

Autor: dnevno.hr

Osoba koja uporno odbija gostovanje u njegovoj emisiji je Rade Šerbedžija.

Autor emisije Nedjeljom u dva Aleksandar Stanković u intervjuu za srpske Večernje Novosti, otkrio je kako bi u svojoj emisiji rado ugostio srpskog predsjednika Aleksandra Vučića, ali i njihovu premijerku Anu Brnabić. Ujedno, u ovom opsežnom razgovoru Stanković je odgovarao i na brojna druga zanimljiva pitanja. Među ostalim, progovorio je i o tome koliko takva dugovječna emisija, poput njegove troši čovjeka.

”Troši, naravno da troši. Međutim, ja imam tu sreću da radim jednom tjedno tako da ipak nije ista situacija, kao s onima koji rade slične emisije na dnevnoj bazi. Imam vremena dobro se pripremiti, potpuno sam slobodan u izboru gostiju, još uvijek volim razgovarati s ljudima i zasad umor nije prevladao”, objasnio je popularni voditelj, te potvrdio da je u zadnje vrijeme pomirljiv prema svojim gostima.

”Stariji sam i zato drugačije radim. Ne možeš stalno gaziti, jer će se prije ili kasnije dogoditi da izletiš u krivini. Da sam nastavio onako kako sam radio prvih pet godina više me ne bi bilo u Nedjeljom u dva. Nitko ne bi htio doći u emisiju. Zaključak bi bio – s političarima i dalje oštro, s ostalima prema zasluzi”, poručuje Stanković koji je referirao i na podatke o gledanosti koji pak ukazuju na to da ljhude i dalje najviše zanimaju političari, te su stoga upravo oni česti gosti njegove dugovječne emisije. ”U stvari, zanima ih polemika, tjeranje maka na konac, adrenalinske situacije”, smatra Stanković. Odgovorio je i na pitanje ima li dojam da se na ovim prostorima, ponajprije između Hrvata i Srba situacija pokreće nabolje.

”Kako u kojim oblastima. Na primjer, u pogledu zaštite prava LGBT populacije stvari su bolje nego prije 20 godina i u Hrvatskoj i u Srbiji. U pogledu međusobnih odnosa naše dvije zemlje stvari stoje lošije. Da smo Čeda Jovanović i ja predsjednici Srbije i Hrvatske, bilo bi bolje, ali eto nismo”, smatra Stanković. Potvrdio je i da on osobno nije jugonostalgičar, već je po uvjerenju čisti socijalist. ”Desničar sigurno nisam”, ustvrdio je voditelj koji se osvrnuo i na kritičare i one koji ga baš i ne preferiraju.

”Išao sam nedavno u pekaru kupiti kruh. Kaže žena koja radi u pekari: “Vi ste najveći frajer koji je ikada ušao u ovu pekaru”. Divna žena. Ja sam mister pekare. Tamo imam ugled. Kada izađem iz pekare, stvari su drukčije, ne vidim ove koje vi spominjete da me vole, barem u Hrvatskoj, i to je u redu. Ne treba mi nitko da me voli, osim moja tri prijatelja i porodice”, samouvjereno je kazao Stanković uz opasku da voli posao kojega radi te da je slobodan raditi ga onako kako želi. Osvrnuo se i na nakanu da u svojoj emisiji ugosti Radu Šerbedžiju koji izbjegava njegovu emisiju.

”Izbjegava gostovanje uz obrazloženje da bi vjerojatno nakon toga imao previše problema. S jedne strane ga razumijem, s druge ne. Uglavnom, Rade je najbolji glumac na ovim prostorima i žao mi je što ne želi doći u najbolju emisiju.

Ljudi iz Srbije bez problema su dolazili u “Nedeljom u dva” a posebno pamtim Aleksandra Tijanića, Borisa Tadića, Čedu Jovanovića, Žarka Koraća, Sergeja Trifunovića, Bogoljuba Karića. To su bile vrlo gledane emisije”, zaključio je Stanković.