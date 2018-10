Ovo će vas frapirati: Što povezuje Mesića i Milijana Brkića?

Oni koji su tijekom ljetnih sparina najavljivali vruću političku jesen, ako je suditi po nekoliko posljednjih događaja na vrhu vladajuće piramide, bili su i više nego u pravu. Osim obračuna u SDP-u koji su postali monotoni i jednolični, žestoki okršaju vode se unutar HDZ-a, kako javno, tako i iza kulisa. No, pozadina tih nemilih obračuna otkrila je i svu traljavost hrvatskih institucija. Naime, iz DORH-a je, kako je nedavno izvješteno, nestao spis koji je trebao ponuditi odgovor na pitanje je li drugi čovjek HDZ-a Milijan Brkić sporne 2011. godine, dok je obnašao dužnost zamjenika glavnog ravnatelja policije dojavio organizatorima lanca elitne prostitucije da su pod policijskim nadzorom te da se radi na njihovom raskrinkavanju.

No, da znatiželjna javnost traženi odgovor neće dobiti može se naslutiti iz riječi glavnog državnog odvjetnika Dražena Jelenića koji je predstavnicima medija otkrio da toga spisa nema te da je moguće izgubljen tijekom preseljenja DORH-a. ”To znači da nema terećenja, odnosno da su saznanja neformalno dana i ne mogu biti dokaz u kaznenom postupku. Kada su se pretočila u nešto što bi eventualno moglo biti dokaz, ta saznanja nisu više bila ista u bitnom elementu. Opovrgnuli su ono što su neformalno izjavili policiji, pa se nije otkrilo tko je tada odavao tajne podatke i nije se prikupilo dovoljno dokaza“, te prigode poručio je Jelenić.

Drugim riječima, jasno je da nikakve detaljnje istrage pa ni progona neće biti, uz opasku da nikakvog zataškavanja nije bilo. Na stranu Brkić, ono što bode u oči jest činjenica da njegov slučaj nije jedini, jer ovo nije prvi put da iz hrvatskih sudova i ostalih pravosudnih institucija te policije misteriozno i neobjašnjivo nestaju značajni dokazi i dokumenti. Primjera radi, u svibnju 2015. godine nakon 15 godine sudskog procesa u kojem je istarski tajkun i vlasnik niza medijskih kića Albert Faggiani optužen za zloporabu položaja, iz pulskog Županijskog suda javnost su obavijestili o tome da je dio spisa krivotvoren, dok je drugi dio spisa nestao. Stoga je Faggiani, terećen za izvlačenje milijun kuna kroz lažne putne naloge, oslobođen optužbi. Vrhovni sud presudu poništava te slučaj vraća na ponovno suđenje, na kojem je utvrđeno da nedostaju brojni putni nalozi iz perioda od 1998. do 2000. godine, koji su značajan dio optužbe.

Prema pisanju lokalnog portala Istarski.hr utvrđeno je i kako su poslovni rokovnici ovog poduzetnika, koje mu je policija izuzela na početku slučaja različiti od onih koji se nalaze u spisu 15 godina kasnije. Dotični Faggiani nepravomoćno je uvjetno osuđen prije dvije godina, a pravomoćnu presudu još čeka. Nedavno se pisalo i o natječaju za koncesiju nad Marinom Zadar, kojega je raspisalo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, a problemi na štetu Tankerkomerca traju preko 18 godina. Lani u rujnu, Visoki upravni sud presudio je u korist Republike Hrvatske, na što se požalio Tankomerc iz kojeg su progovorili i o nestanku upravog postupka koji se vodi od 1996. godine.

Uz niz drugih priča, jedna od najzanimljivijih svakako je ona o bivšem predsjedniku Stipi Mesiću. Naime, iz Državnog arhiva nestao je dosje bivšeg predsjednika, a o nelogičnostima u ovom slučaju pisao je Jutarnji list. Iako su u Hrvatskom državnom arhivu dosjei o Mesiću evidentirani kao preuzeti, oni su u međuvremenu nestali. Tada se tvrdilo da je zagubljen, nestao ili ostao u SOA-i, a što se uistinu dogodilo, javnost dakako nikada nije doznala. Doznalo se svojedobno da je iz sjedišta policijske postaje u zagrebačkoj Heinzelovoj ulici nestalo 280 tisuća eura i dva kilograma zlata. Glavom je tada platio prvi čovjek Odjela za suzbijanje organiziranog kriminaliteta PU zagrebačke Željko Dolački, sumnjalo se da je on izrežirao pljačku i ukrao vrijednu imovinu, no Dolačkom do danas nije dokazana krivnja.