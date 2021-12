OVO ĆE ODUŠEVITI CIJELU HRVATSKU! Val optimizma iz Marićeva resora: Što nas sve očekuje u idućoj godini?

Autor: Iva Međugorac

Za nama je još jedna složena godina, priznaju to i naši sugovornici iz Ministarstva financija na čijem je čelu Zdravko Marić. Naime, kako kažu koronakriza uistinu je uzela maha na svim razinama, a posebno opterećenje stvorila je zdravstvu, koje je ionako i prije krize stajalo na klimavim nogama. Dugovi se u ovom resoru gomilaju godinama, te će u godini koja je pred nama biti nužno provesti reformu kako bi zdravstveni sustav ostao održiv.

Veliki je to izazov za ministra Vilija Beroša, međutim, treba napomenuti kako se Marić bez obzira na krizno razdoblje kroz koje smo prošli ima čime pohvaliti. Naime, njegovi suradnici napominju kako Hrvatska ovu godinu privodi kraju s najvišom stopom rasta BDP-a u posljednja tri desetljeća.

”Govorimo o rastu od osam do devet posto, to nije nimalo beznačajno, jer je to treća najviša stopa rasta na razini Europske unije. To je razlog za veselje, ali i razlog za oprez, jer ovaj rast morati ćemo održavati, a to je zasigurno za ministra veliki izazov, rast je dobar, i taj val ćemo morati iskoristiti”, tvrde naši sugovornici iz Marićeva resora te podsjećaju kako je i Europska komisija hrvatski potencijal rasta u narednog godini procijenila na 5,6 posto što nije beznačajno.

”Hrvatska u nadolazećem periodu ulazi u Schengen, uvodimo euro, i to su prilike koje ćemo morati iskoristiti, Hrvatska sada ima treći skok kreditnog rejtinga, a od iduće godine oslanjati ćemo se na investicije i korištenje europskih sredstava u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti”, najavljuju naši sugovornici, naglašavajući da nas u narednoj godini očekuje više stopa inflacije.

”Teško je utjecati na inflaciju, ona je rezultat poremećaja u ponudi i lancima opskrbe na globalnoj razini, na to je nezahvalno reagirati, ali vjerujemo da su faktori koji potiču inflaciju privremeni i da će cijene kada se obnove lanci opskrbe na globalnoj razini same po sebi početi padati. Teško je predvidjeti do kada će to trajati, no prema nekim projekcijama riječ je o procesu od minimalno godinu dana”, najavljuju naši sugovornici te napominju da će se kod uvođenja eura voditi računa o zaštiti potrošača te da to ne bi trebalo utjecati na standard građana.

”Mi na raspolaganje dobivamo 6,3 milijarde eura, dakle više od 47 milijardi nepovratnih kuna. Fokus će se definitivno staviti na obnovu potresom porušenih područja, međutim ne može Marić sam ništa, reforme moraju biti sveobuhvatne, posebno kada je riječ o javnom sektoru. Reforme bi trebale utjecati i na rast zaposlenosti, ali i na rast plaća”, zaključuju Marićevi suradnici te kažu da će u narednom periodu doista najveći izazov biti očuvanje zdravstvenog sustava.