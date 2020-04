OVI HERCEGOVCI PROSLAVILI SU HRVATSKU: Prisjetite ih se danas kad Ostojić spominje Mostar

Ranko Ostojić SDP-ov je bivši ministar policije, široj hrvatskoj javnosti poznat ponajviše po traganju za crtačima poljudske svastike, koje doduše nikada nitko nije uspio detektirati premda se nad fotografijama sa splitskog stadiona zgražavao cijeli svijet. I to bi bilo to. Nema dalje. Ostojić je poznat isključivo po ministriranju u doba kukuriku vlade. Za komadić slave odlučio se izboriti i ovih dana kada se cijeli svijet suočava s pandemijom koronavirusa.

”Kolege iz HDZ-a su mi prigovorili da se bavim politikanstvom i koristim vlastitu obitelj kada sam prozvao HDZ za grubo zanemarivanje štićenika doma za starije i nemoćne u Splitu što je dovelo do širenje koronavirusa među njima. S obzirom da se radi o HDZ-ovom nestručnom kadru koji je postavljen, začudo, od strane HDZ-a, ali eto to nisam smio reći, sad se pitam koga bih to trebao prozvati jer je 43 milijuna kuna donacije danas otišlo bolnici u Mostar. Moram vas podsjetiti i da je Vlada Republike Hrvatske 2019. godine Sveučilišnoj bolnici Mostar isplatila 40 milijuna kuna. Prema ranije navedenoj logici bit će HDZ ni za to kriv nije”, komentirao je Ostojić u statusu u kojem kritizira donaciju mostarskoj bolnici.

Legitimno, no, nismo li prije desetak dana svi bili impresionirani pomoću koja u Zagreb nakon potresa stiže sa svih strana. No, isto tako kada kritizirate donaciju u Mostar, tada valja znati da kritizirate pomoć hrvatskom narodu koji je Hrvatsku branio onda kada je trebalo, valja znati da kritizirate i one koji su Hrvatsku svojim uspjesima promovirali diljem svijeta.

Da je tome tako, potvrđuje i izbornik nogometne reprezentacije Zlatko Dalić koji je hrvatski narod spektakularnom igrom naše nogometne momčadi na Svjetskom prvenstvu u Rusiji učinio ponosnim nizom pobjeda koje su izazvale lavinu oduševljenja u javnosti.

Dalić je rođen u Livnu, u Bosni i Hercegovini. A iz Livna, u kojem slavlje i oduševljenje na račun Dalića ne prestaju stizati, potječe cijela njegova obitelj. Dalić ima i brata Mirana te sestru Mladenku. Braća Zlatko i Miran cijeli se život bave nogometom, a hrvatski izbornik navijač je splitskog Hajduka, za razliku od brata koji navija za Dinamo.

Zlatko se iz Livna preselio u Varaždin 1992. kako bi zaigrao nogomet za Varteks. U Varaždin je stigao s djevojkom Davorkom Propadalo za koju se kasnije oženio. Davorka je također iz Livna. Zlatkov vjenčani kuma bio je Edi Šunjić, poznati nogometni sudac iz Splita.

Premda Zlatkova obitelj živi u Livnu, on sam svoj dom pronašao je u Varaždinu te ističe da je i Varaždinac jer je u taj grad doselio 1992. godine te tamo osnovao dom i obitelj te pronašao prijatelje.

Iz Dalićeva rodnog grada korijene vuče i inovator Mate Rimac, autor ConceptaOne. Iz toga kraja su i Niko i Robert Kovač, a korijene iz livanjskog kraja vuče i Davor Šuker.

Kada je pak o sportašima iz Bosne i Hercegovine riječ, nemoguće je ne spomenuti proslavljenog hrvatskog tenisača Marina Čilića, a tu je dakako i Ivan Dodig te tenisačica Mirjana Lučić. I u rukometu Hrvati iz BiH imaju svoje predstavnike, a među njima posebno se ističu reprezentativci Mirko Alilović i Denis Buntić kao i momci koji su nedavno na rukometnom prvenstvu proslavljali našu, odnosno svoju Hrvatsku.