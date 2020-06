OVDJE SE VODE NAJDRAMATIČNIJE BORBE! Najjači aduti svih stranaka: Epilog nikad neizvjesniji

Jedna od najvećih političkih bitki, u narednim danima povesti će se u Dalmaciji, u kojoj snage tradicionalno odmjeravaju HDZ i SDP kojima će račune pomrsiti niz manjih političkih opcija, koje bi im mogle otkinuti dio biračkog tijela, boreći se pritom za vlastite parlamentarne statuse.

Deseta izborna jedinica koja obuhvaća splitsko i dubrovačko područje, ali i dolinu Neretve za HDZ je iznimno važna pa su tamo poslali svoj najsnažniji adut, ministra Vilija Beroša, koji se u vrijeme pandemije koronavirusa nametnuo kao najpopularniji političar u zemlji. Slanje Beroša u Dalmaciju za Plenkovića je spasonosna opcija iz nekoliko razloga, on bi trebao ublažiti kritike koje do HDZ-a još uvijek stižu zbog splitskog Doma za starije i nemoćne na čijem je čelu njihov Ivan Škaričić.

U vladajućim redovima nadaju se da Beroš može nadoknaditi udarac koji im je stvoren time što je Damir Krstičević odustao od politike, a osim toga, u politici uvijek valja biti nekoliko koraka ispred pa je Plenković u skladu s time odlučio maknuti Beroša iz svoje, prve izborne jedinice kako ovaj u Zagrebu ne bi osvojio više preferencijalnih glasova od njega. Uz Beroša, na HDZ-ovoj su se listi, u ovoj dalmatinskoj izbornoij jedinici pojavili lokalni političari Blaženko Boban, Andro Krstulović Opara te Nikola Dobroslavić. Tu je i Branko Bačić, Goran Dodig, Ante Bačić te Ivan Budalić.

S druge strane, u najvećoj oporbenoj stranci, od utrke je odustao Ranko Ostojić što je među socijaldemokratima protumačeno kao ozbiljan udarac, no Bernardić će ga nastojati kompenzirati s Arsenom Baukom, ali i Brankom Grčićem te Ivanom Marković. No mimo toga na SDP-ovoj listi manjka prepoznatljivih imena, a negodovanje oko toga u partijskim redovima još se nije primirilo. Sitnih nemira bilo je i među Suverenistima radi toga što su u dogovoru s Domovinskim pokretom nositeljicom liste imenovali Ružu Tomašić, što s jedne strane uistinu jest dobro odrađen posao, no s druge strane, u Suverenistima su javno demonstrirali stoga što su angažman ove europarlamentarke na općim izborima smatrali prijevarom birača.

Premda su imali problema s osipanjem članstva, u Mostu su se uspjeli dogovoriti da desetu izbornu jedinicu ponese njihov predsjednik Božo Petrov. Na izborima sudjeluje i koalicija Stranke s imenom i prezimenom te Pametno, čija su glavne perjanice na jugu Marijana Puljak i Ante Pranić. Listu za desetu izbornu jedinicu pripremio je i Željko Kerum koji je nedavno pompozno najavio povratak u Sabor, otkrivajući da on ide u lov na Škoru.

Baš kao što je situacija neizvjesna u desetoj izbornoj jedinici, kompleksno je i u devetoj jedinici koja obuhvaća područje zadarske, Šibensko-kinske i Ličko-senjske županije te sjeverne dijelove Splitsko-dalmatinske županije. HDZ-ovci ondje idu s 35-godišnjim ministrom uprave Ivanom Malenicom, za kojega mnogi smatraju da nije dovoljno prepoznatljiv, no vladajuća stranka u ovoj jedinici nema previše prostora za manevre što potvrđuje angažman Božidara Kalmete, koji je pristao biti posljednji na listi u ovoj jedinici. Prvi na SDP-ovoj listi u ovoj jedinici je Franko Vidović, no, ni socijaldemokrati u ovoj jedinici ne barataju sa pretjerano profiliranim imenima. Zato je Škoro u ovu jedinicu odlučio krenuti sa Hrvojem Zekanovićem, tu je i Josip Jović te poznata novinarka Karolina Vidović Krišto. Mostovce pak predvodi njihov bombarder Miro Bulj, a u igri je i primoštenski načelnik Stipe Petrina. Ne treba u ovom zbrajanju zaboraviti niti Brunu Esih, ona se za konzervativne glasove bori u desetoj, a Karlo Starčević u devetoj jedinici.

Sva ova imena pokazatelj su ne samo velikog interesa za ulazak u sabornicu, već i toga da je pred nama doista borba za svaki glas.