OVDJE JE DANAS BILO NAJTOPLIJE: Oboreni temperaturni rekordi, stiže ozbiljna promjena vremena

Autor: Dnevno.hr

U Hrvatskoj je subota bila djelomično sunčana uz mjestimičnu naoblaku.

U nedjelju i veći dio sljedećega tjedna gotovo diljem Hrvatske najviša dnevna temperatura zraka bit će niža nego u prve dvije trećine mnogima produljenog prazničnog vikenda, kada je, primjerice, na meteorološkoj postaji Rab izmjereno čak 39,5 °C, a Zadar Puntamika 39,0 °C – kao nikada do sada u znanoj povijesti službenih mjerenja koja je na tim meteorološkim postajama DHMZ-a počela 1978., odnosno 1961. godine.

S okretanjem smjera vjetra na buru, u Zadru je 🌡️ skočila s 33 na 38,7 °C čime je neslužbeno premašen dosadašnji maksimum izmjeren na toj postaji otkad postoje mjerenja od 1961. pic.twitter.com/KgBk8mP6Xr

Završava treći toplinski val

No, kako je već ranije najavljeno, treći toplinski val koji je Hrvatsku pogodio ove godine u subotu završava u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj, dok će u istočnoj još postojati umjerena opasnost od utjecaja vrućine na zdravlje, a u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te na Jadranu i velika opasnost, koja će u tim krajevima prevladavati i u nedjelju, na srednjem i južnom Jadranu još i u ponedjeljak, prognozirao je glavni HRT-ov meteorolog Zoran Vakula.

Pritom će pljuskova s grmljavinom – ponegdje i izraženijih – u subotu biti mjestimice u zapadnim krajevima unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu, a od nedjelje su mogući i drugdje.

Osim pada temperature zraka, ponegdje i kiše, osjećaju svježine do sredine sljedećeg tjedna pridonosit će i povremeno umjeren, gdjekad i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar u unutrašnjosti, a na Jadranu bura, koja će mjestimične olujne udare u subotu imati uglavnom podno Velebita, zatim i još ponegdje.

Promjenjivije razdoblje koje počinje od ponedjeljka samo će djelomično i mjestimično ublažiti sada već višemjesečnu sušu o kojoj je DHMZ objavio i posebno priopćenje u kojem se spominju ne samo različite vrste suše: meteorološka, agronomska, hidrološka i socio-ekonomska, nego prognoza do kraja kolovoza te povezanost suše s klimatskim promjenama, navodi Vakula.









Prognoza za nedjelju

Na Jadranu pretežno, a u unutrašnjosti i djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku te malu vjerojatnost za kišu ili lokalni pljusak. Popodne se poneki pljusak iz unutrašnjosti Dalmacije može spustiti i do obale, osobito na jugu. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na moru će puhati umjerena i jaka bura, ponajprije na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana na udare i olujna. Najniža jutarnja temperatura između 16 i 21, na Jadranu od 23 do 28 °C. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti između 26 i 31, na Jadranu od 31 do 35 °C.