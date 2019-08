OVAKVU ISPOVIJEST KUHARA JOŠ NISTE ČULI ‘Propucani smo od stresa, neki su na psihijatriji, a poslodavci su gamad’

Autor: Aleksandar Ajdarić

Prije mjesec dana smo pisali o domaćim profesionalnim konobarima koji više ne žele raditi za ugostitelje s Jadrana pa su ovi zbog toga počeli uvoditi jeftinu, nekvalificiranu radnu snagu iz drugih zemalja. Članak pod naslovom “Na nama su zaradili BMW-e, sad neka propadnu” zapalio je društvene mreže, a prenijeli su ga i drugi mediji.

U ugostiteljstvu je još jedno teško zanimanje, vjerojatno zahtjevnije, kompleksnije i stresnije od konobara, a riječ je o profesionalnim kuharima. Zajedničko im je negativno iskustvo s poslodavcima koji su ih godinama nemilice iskorištavali, bilo po satnicama, plaći, ugovorima ili neadekvatnim radnim uvjetima. Sve to uz ionako frenetičnu prirodu samog zanimanja.

Razgovarali smo s jednim od njih, koji je u kuhinji proveo 17 godina. Riječ je o 34-godišnjem Slavoncu kojeg smo zatekli u Zagrebu, koji izgleda i govori kao da je deset godina stariji. Ispričao nam je svoju priču pod uvjetom da ostane anoniman. Nazvat ćemo ga Marko.

“Krvav ti je to kruh. Nema sedam, već 77 kora. I nigdje kruha”, slikovito na početku otvara priču naš sugovornik.

“Što hoćete da vam kažem? Od 17 godina profesionalnog kuhanja, od vrhunskih restorana, jahti, hotela, po cijelom Jadranu, sve ti se svodi na jedno – poslodavci su gamad! Ima iznimaka i ok ljudi, ali kad ti uđeš u fazu da gostima neke stvari namjerno nećeš plasirati ili staviti na menu, ili su namirnice trećerazredne kvalitete, samo zato da šef ima veću zaradu…što onda? Dolazi do golemih problema, turistička sezona trpi jer gosti sve to prepoznaju. Turisti nisu blesavi, znaju što je dobra hrana i ponuda. Onda se svi žale da je sezona loša, da nema gostiju i onda tek počinju tvoji problemi. Nakon sezone kuhari i konobari se vraćaju kući, ali im treba mjesec dana za oporavak. Trebaju im tjedni da uopće shvate da su doma”, u jednom dahu nam prepričava 34-godišnji kuhar.

Marko je danas izvan tog zanimanja, ali je postao suvlasnik jednog restorana u Slavoniji. Bavi se logistikom, vođenjem restorana i odabirom osoblja. Sada je on s druge strane. Kaže da je zbog svog iskustva kao radnika izrazito korektan i blagonaklon prema kuharima i konobarima, odnosno svim ostalim radnicima koji su zaposleni kod njega i poslovnog partnera.

“Zbog svih tih piz..rija koje sam prošao bio sam prisiljen napustiti zanimanje kuhara. Nisam jednostavno više mogao. Bez obzira na moj potencijal i potencijal branše. Gledao sam kako odlični kuhari propadaju. Fizički i psihički. Neki ganjaju Michelin status (najprestižnije priznanje u kulinarstvu na svijetu, op.a.) pa ga ne dobiju i onda se raspadnu od razočaranja. Znam da su neki završili i na psihijatriji. Neki piju do smrti, neki su na bijelom i bit će zauvijek. Težak je to kruh, lega”, prepričava nam 34-godišnjak potresne pojedinosti iz svijeta kulinarstva.

Kaže nam da se slične priče mogu pročitati na stranicama Chef life, Chef bible i Michelin guide.

“Ukratko… Kuhinja i zanimanje chef (glavni kuhar) nije posao. To je način života i s vremenom postaje tvoja obitelj. Ubrzo, nažalost, postaje i opsesija, ludost. Svi top chefovi su razvedeni. Pitam se zašto… Jedina obitelj im ostaje kuhinja”, govori nam Marko koji je i sam razveden te plaća alimentaciju s nepunih 35 godina. Nastavlja priču s još nekoliko detalja:

“Sada ste možda shvatili. Chef nije posao, to je titula, prestiž, ali i golema odgovornost. Kuhinja i svi zaposleni su tvoji. Tvoja odgovornost 24 sata dnevno. Međutim, uskoro postaju luđaci propucani od stresa. To polako postane tvoj život, tvoj adrenalin, tvoje sve. A nakon nekog vremena ne možeš zaspati zbog kuhinje, normi, bilanci, foodcosta, ukupnih troškova, strukture gostiju, gledaš kamere, ma na sve živo moraš paziti. Sve što nikome normalnom ne treba. To je naša Hell’s Kitchen! Eto, lega, pa vidite”, završava Marko i uzvraća pitanjem:

“I sada…ajmo usporedba. Vi izaberite neko zanimanje, a ja ću vam objasniti zašto mi ugostitelji spadamo među pet najstresnijih zanimanja na svijetu. Biraj”, predložio nam je mladić.

Nismo ni pokušavali. Čuli smo i previše. Samo smo mu uputili izlizanu frazu da se čuva koliko je to moguće.