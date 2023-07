Ovakva nervoza se ne pamti! Plenković od javnosti krije stvarno stanje: Ne zaboravite da su mu već iznenada hapsili ministre

Autor: Iva Međugorac

Svi kao jedan oporbeni saborski zastupnici ustrajali su u sazivanju izvanredne sjednice Sabora, a njihovo ustrajnost na koncu je nagradio predsjednik Republike Zoran Milanović pa se stoga i ovih dana u parlamentu polemiziralo o aferi HEP i ulozi ministra gospodarstva Davora Filipovića u istoj. Slučaj HEP nešto je što ozbiljno zabrinjava i HDZ-ovce koji smatraju kako je ovo afera na koju premijer Andrej Plenković nije adekvatno reagirao.

Plenković izbjegava odgovornost

Umjesto da sankcionira odgovorne i do detalja istjera istinu na čistac Plenković se zadnjih dana na sve načine nastoji izboriti za to da ova priča padne u drugi plan, a to prema tvrdnjama naših zabrinutih sugovornika dugoročno nije dobro za vladajuću stranku u kojoj su nedavno krenule pripreme za parlamentarne izbore.





”Događanja oko afere ne mirišu na dobro, Plenković možda za javnost ne djeluje uznemireno, ali ovakva nervoza se ne pamti u stranci, posebice radi toga što se u ovu priču oko HEP-a izravno umiješao Milanović koji Plenkoviću neće dati mira. Postavlja se pitanje što Plenković krije i radi čega on pokušava balansirati između Uprave HEP-a i ministra Filipovića, od kojega se i sam udaljio prije nego što je afera eskalirala”, kaže naš sugovornik iz HDZ-a u kojem strahuju da bi osim Milanovića i burnih reakcija iz oporbe predsjedniku Vlade, ali i samoj stranci dodatnu štetu mogli nanijeti i novi medijski napisi na temu HEP-a koji zasigurno neće izostati.

”Teško je objasniti zašto su se u stranci uopće i protivili ovoj izvanrednoj sjednici Sabora jer i to ostavlja dojam da mi svi kolektivno nešto skrivamo, i nekoga pokrivamo. To nije dobro, takve stvari HDZ-u ruše reputaciju, netko mora odgovoriti zbog čega su stvoreni nepotrebni gubici u HEP-u, a osim toga pitanje je što će Uskok reći na ovu temu. Ne zaboravite da je Plenković već imao iznenadnih uhićenja ministara, on i sada na sve pa i na takav scenarij mora biti spreman. Njemu sada dolazi na naplatu to što je ignorirao aferu Ina, koja se vezala praktički uz iste političke protagoniste”, smatra naš sugovornik koji ključnom premijerovom, ali i HDZ-ovom greškom kod sazivanja sjednice Sabora naziva otvoreni bijes kojega su iskazali prema Milanoviću nakon sazivanja izvanredne saborske sjednice.

Krivi potez premijera Plenkovića

”Da smo mi prema tom potezu pokazali ravnodušnost to bi bilo korisno za HDZ, štoviše, ne bi bilo loše da je i Jandroković bez Milanovića sazvao izvanrednu sjednicu i time i oporbi i javnosti dao do znanja da smo mi u HDZ-u transparentni, da se ne bojimo afera i da smo spremni boriti se s kriminalom i korupcijom u svim pa i u našim redovima”, kaže naš sugovornik koji ujedno drži i da Plenković neće moći vječno blokirati proces odlučivanja o posljedicama gubitka u HEP-ovoj plinskoj aferi i praviti se da se ništa ne događa.

”Ovo je veliki i ozbiljan problem, naš stranački rejting već je počeo padati, ako to za Plenkovića čiji je rejting ionako loš nije alarm onda ne znam što se još mora dogoditi da se on trzne. Vrijeme do sljedećih izbora već se počelo mjeriti, a Plenković je sada svojim potezima i zadržavanjem Filipovića stranku doveo do toga da se brani od Milanovićevih napada, a Milanović nije i ne može se poistovjećivati s ostatkom oporbe. Njega građani čuju, vide i percipiraju vrlo ozbiljno i zato je ova kompletna situacija još opasnija.

Za Plenkovića i poziciju cijelog HDZ-a bilo je najjednostavnije da su se smijenili oni koji imaju veze s plinskom aferom i HEP-om jer bez obzira na to što bi se i tada prebrojavao broj ministara koje je Plenković smijenio posljedice bi bile manje štetne za stranku, ali i za premijera jer se ovako stječe dojam da on u toj mučnoj priči spašava sam sebe”, smatra naš sugovornik. Sva ta smatranja koja sve glasnije kruže HDZ-om Plenković je također odlučio ignorirati jer živi u nadi da bi se tijekom ljeta afera HEP doista mogla i zaboraviti, sve i da je tome tako Uskokova istraga već u prvim tjednima jeseni mogla bi mu stići na naplatu.