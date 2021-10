OVAKO SE U SANADEROVOM HDZ-u VRBOVALO PLENKOVIĆA: Znate li u kojem kontekstu ga se spominjalo?

Autor: Iva Međugorac

Nitko ništa nije znao, izlika je to koja se posljednjih godina provlači medijskim stupcima kada se unutar HDZ-a spomene njihov bivši šef Ivo Sanader. Neznanje je u slučaju Sanaderovih bivših suradnika postala iskoristiva izlika, jer iz današnje perspektive gledano čini se kako su doista u vladajućoj stranci, svi osim njega nevini.

Nejasno je međutim koje su onda kompeticije tih neznalica koji se u takvim kriminalnim okolnostima nisu snašli i uspjeli okrenuti oko sebe, a da ih u svojem HDZ-u drži briselski dečko Andrej Plenković koji se, i nakon što je u srijedu Vrhovni sud djelomično potvrdio presudu iz ponovljenog postupka u slučaju Fimi Media, obratio javnosti potvrdivši da će HDZ platiti kaznu za izvlačenje novca iz državnih tvrtki i institucija, radi čega će morati platiti 3,5 milijuna kuna kazne i vratiti više od 14 milijuna kuna.

“Što se tiče političkog konteksta, ja kao predsjednik odbijam odgovornost za radnje pojedinca koje su se događale 2004. i 2009. godine. Kada je riječ o politici koju vodimo, mi s time nemamo nikakve veze i ne preuzimamo odgovornost za aktivnosti pojedinca. S obzirom na brojne komentare koje smo imali prigodu slušati, gdje su bili argumenti da je hrvatsko pravosuđe zapravo pravosuđe HDZ-a i razne druge nebuloze, ono što je dokaz ovoga i današnje odluke je da ne postoji HDZ-ovo pravosuđe. Ako ima i jedan primjer koji otklanja tu tezu, to je ova današnja odluka. Te teze ne stoje”, poručio je Plenković naglasivši kako ne misli prihvatiti etiketu Ive Sanadera, ali i stranke kao kriminalne organizacije.

Obilježio je ‘ćaća’ mnoge karijere

No, iako ne želi prihvatiti Sanaderovu etiketu Plenković i danas u vodstvu svoje stranke drži ljude koje je etiketirao i politički obilježio Sanader. Potpredsjednik njegova HDZ-a Sanaderov je kadar Branko Bačić koji je u Sanaderovo doba startao svoju nacionalnu političku karijeru, u tom novom Plenkovićevom HDZ-u važna je figura Sanaderov mladi lav Gordan Jandroković. U vrijeme kada je Sanader žario i palio HDZ-om članske iskaznice te stranke uručio je Plenkovićevim prijateljicama Martini Dalić i Mariji Pejčinović Burić, a u tom kontekstu spominjao se i Plenkovićev ministar policije Davor Božinović koji je u ono vrijeme bio ministar obrane.

”U HDZ-u ne kriju da bi u svojim redovima htjeli vidjeti neke državne tajnike, a jedan od najpoželjnijih kandidata je mr. Andrej Plenković, državni tajnik za europske integracije. Među poželjnima je i bivši HSLS-ovac, Želimir Janjić, državni tajnik u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa, a on sam tvrdi da nije razmišljao o političkom angažmanu. Među imenima koja se spominju je i ono mr. Nine Obuljen, državne tajnice u Ministarstvu kulture”, pisali su u to doba domaći mediji. Surađivao je sa Sanaderom i bivši Plenkovićev ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković, njegova je glasnogovornica u ta vremena bila Plenkovćeva europarlamentarka Sunčana Glavak, s njim je surađivao i dugogodišnji HDZ-ov saborski zastupnik Josip Đakić, virovitički gradonačelnik Ivica Kirin koji je bio Sanaderov ministar policije.

Stvorio je vojsku

Bio je tu i njegov prezimenjak Ante Sanader aktualni HDZ-ov tajnik i vođa dalmatinske organizacije HDZ-a, kao i Božidar Kalmeta koji odnedavno laska Plenkoviću vodeći zadarsku organizaciju HDZ-a, prepoznao je među prvima Sanader politički potencijal Plenkovićeva nekadašnjeg šefa diplomacije Davora Ive Stiera, a odlično je surađivao i sa Željkom Reinerom.

Mogla bi se tako do u nedogled nabrajati vojska HDZ-ovaca koje je stvarao bivši šef te stranke, a koji danas s Plenkovićem grade novi HDZ na trulim temeljima bivšeg predsjednika te stranke, kojemu su svi okrenuli leđa spašavajući sami sebe.