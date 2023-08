Lažnim lijekovima zgrću milijune: Naivni Hrvati nasjedaju kao muhe

Autor: Jasenka Kovač

Ime poznatog hrvatskog liječnika Josipa Paladina pojavljuje se već mjesecima na internetskom oglasu koji nudi čudotvorni lijek za snižavanje tlaka. Iako je Paladino jedan od najpoznatijih neurokirurga u Hrvatskoj, u reklami za lijek koji navodno uspješno rješava visoki krvni tlak predstavlja ga se kao kirurga te ljubitelja joge.

Iako su s ukradenim identitetom na raznim oglasima koji se pojavljuju u cyber-svijetu završile mnoge poznate osobe, sada je prvi put službeno reagiralo i Ministarstvo zdravstva. Upozorilo je sve građane da ne pokušavaju nabaviti ovaj lijek jer bi mogli ugroziti svoje zdravlje.

Nema reakcije

Zanimljivo je da je arhitektica Zrinka Paladino, doktorova supruga, sada javno potvrdila da je prije godinu dana prijavila slučaj policiji, no dosad ništa nije učinjeno pa se oglasi koji zlorabe ime njezina muža i dalje objavljuju.





“Riječ je neprijeporno o cyber-kriminalu, kojim se na prvome mjestu mogu ugroziti zdravlje i životi pacijenata koji bi počeli koristiti te lažne lijekove. Njihova uporaba mogla bi prouzročiti vrlo ozbiljne, pa i kobne posljedice. Također, u pitanju je i korištenje te zloporaba imena i prezimena te titula liječnika koji se vezuju uz takve lažne, agresivne i jako učestale reklame. Prije godinu dana ta je pojava prijavljena MUP-u Republike Hrvatske, Hrvatskoj liječničkoj komori i Hrvatskom liječničkom zboru, no, nažalost, bez rezultata, a kriminalno se reklamiranje punim intenzitetom nastavlja na sve više mjesta”, objavila je Zrinka Paladino na svojoj stranici.

I Ministarstvo zdravstva odlučilo se oglasiti nedugo nakon nje.

“Upozoravamo građane i pacijente na posljednje učestale lažne oglase o čudotvornom preparatu za ‘čišćenje krvnih žila’ koji nedopušteno koriste izjave i fotografije neurokirurga prof. dr. sc. Josipa Paladina. Lažno oglašavanje te krađa identiteta i zloupotreba imena jednog od najuglednijih hrvatskih neurokirurga, kao i ranije drugih liječnika, s ciljem obmanjivanja i potencijalnog ugrožavanja zdravlja javnosti, za svaku je osudu struke i postupanje nadležnih institucija. U skladu s time, Ministarstvo zdravstva će pokrenuti aktivnosti prema drugim ministarstvima u čijim je nadležnostima navedena problematika”, istaknuo je ministar Beroš.

Jasan primjer

Ministarstvo zdravstva dodatno ukazuje na sve češću pojavu lažnih i netočnih oglasa o takozvanim ljekovitim proizvodima, pripravcima i metodama. U takvim oglasima i tekstovima često se pojavljuju izmišljene izjave ili intervjui stvarnih liječnika, kao što je vidljivo u posljednjem primjeru intervjua u kojem se čak neurokirurg Paladino predstavlja kao kardiolog, promicatelj alternativne medicine i autor knjiga na temu bioenergije, zdravlja i joge, te odgovara na pitanja izmišljenih pacijenata.

Osim toga, upozoravaju građane da kupnja lijekova putem interneta, oglasnika ili elektroničke pošte može ozbiljno ugroziti zdravlje osobe koja ih je uzela.

“Stoga je iz sigurnosnih razloga preporučljivo nabaviti lijek isključivo na ovlaštenim prodajnim mjestima, odnosno u ljekarnama i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima jer se ondje nalaze provjereni i odobreni lijekovi Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED), na temelju čega zadovoljavaju postavljene stroge zahtjeve kakvoće, sigurnosti i djelotvornosti”, poručuju.









Ipak, unatoč ozbiljnim upozorenjima, brojni građani, najčešće oni s teškim oboljenjima, uporno nasjedaju na ponude onih koji im nude čudotvorne lijekove. Tim više ako im se predstavljaju kao ugledni liječnici.

Jedan od takvih bio je Boran Ivasović, stomatolog koji je dobio godinu dana rada za opće dobro jer je oboljelima od karcinoma prodavao vodu u staklenoj boci, uvjeravajući ih da je riječ o čudotvornom napitku koji liječi rak – tzv. nano titan vodi. Lažno se predstavljao kao doktor koji je završio medicinu u SAD-u i koji iza sebe ima tim od sedamdeset stručnjaka koji rade na lijeku.

Rad za opće dobro

Iako napitak pod tim nazivom u Hrvatskoj doista postoji, deklariran je tek kao pomoć za jačanje imuniteta i zaštićeni je patent domaćeg inovatora Vinka Rogine. To Ivasovića nije sprečavalo da na tuđoj nesreći zaradi desetke tisuća eura. Samo jednu litru “vodice” koja je sastavom tek neznatno odudarala od obične pitke vode prodavao je za vrtoglavih 1000 eura.









Svoje žrtve, sve redom teško bolesne ljude ili članove njihovih obitelji koji su bili odlučni da svojim najdražima nabave spasonosni lijek, pronašao je u Zagrebu, Samoboru i Zaprešiću. Tijekom 2012. i 2013. čak petorici muškaraca i jednoj ženi oboljelima od teških i neizlječivih bolest ponudio je nano titan vodu za koju im je uzeo po 32.000 kuna, 12.450 eura, 134.746 kuna, 11.000, 2200 i 8000 eura.

Prema optužnici, Ivasović im je osobno intravenozno davao koktele neutvrđenog sadržaja, svjestan da se ne radi ni o kakvim ljekovitim pripravcima. Kokteli ne samo da nisu doveli do ozdravljenja ili do poboljšanja zdravstvenog stanja oboljelih, nego je troje vrlo brzo nakon toga umrlo.

Na društvenoj mreži Facebook osnovana je tada i grupa “Doktor koji liječi rak – Boran Ivasović” u kojoj je objavljeno svjedočanstvo nekoliko njegovih žrtava. Svi su opisali kako ih je Ivasović uvjeravao u uspješnost liječenja svojim “koktelom”. Nakon konzumiranja te tekućine imali su strašne bolove u trbuhu, a Ivasović ih je cijelo vrijeme uvjeravao da je to put izlječenja. Obitelji mladića koji je preminuo tri mjeseca nakon što je počeo uzimati “koktele” rekao je da je “on potpuno zdrav”. Nakon svega više se uopće nije javljao mladićevim roditeljima.

Brza smrt

Boran Ivasović je, prije nego što se počeo baviti nadriliječništvom, bio politički aktivan, a nalazio se i na čelu Hrvatske udruge žrtava pretvorbe. U intervjuu što ga je kao predsjednik te udruge 2002. dao Slobodnoj Dalmaciji izjavio je kako su žrtve pretvorbe “svi državljani Republike Hrvatske jer nema čovjeka koji njome nije izravno pogođen”.

Optužen je bio i nadriliječnik koji je u ljeto 2013. u okolici Zagreba pružao medicinske usluge iako nije završio medicinski fakultet. Pacijentu koji je bolovao od karcinoma pluća uz promjenu prehrane propisao je i uzimanje preparata na bazi bilja, i to pijenje čajeva, kapi i sokova različitih vrsta, stavljanje biljnih obloga na prsa, te post u trajanju od 45 dana uz jamstvo izlječenja karcinoma.

Međutim, preparati nisu imali baš nikakav utjecaj na liječenje tog teško bolesnog čovjeka koji je, ipak, po preporuci nadriliječnika potpuno prekinuo terapiju koju mu ju je propisao liječnik specijalist. Za preparate je, pak, prevarant od bolesnog čovjeka uzeo gotovo dvije tisuće eura.

Optužnica je bila podignuta i protiv čovjeka koji je pune tri godine, od 2010. do 2013., pružao razne tretmane medicinske pomoći iako, kao i akter ranijeg slučaja, nije završio medicinski fakultet. Ipak je primao veći broj osoba i pružao im medicinske usluge polažući im svoje dlanove na tijelo. Pomicao im je dijelove tijela i okretao zglobove, a te osobe ostavljale su mu različite novčane iznose.

Slučaj je kulminirao 20. srpnja 2012., kada je k nadriliječniku došla žena kojoj je, zbog dva moždana udara, bila oduzeta desna strana tijela.

Slamka spasa

On joj je desnu ruku digao u zrak, zbog čega je pacijentica zadobila prijelom nadlaktične kosti desne ruke. Jedan recentni slučaj u kakve spada i ova prevara koja se poziva na dr. Josipa Paladina razotkrio je novinar Nove TV Domagoj Mikić. U dogovoru sa ženom oboljelom od karcinoma javio se jednom od prevaranata koji su se usmjerili upravo na onkološke bolesnike.

Ti ljudi u lažnim obećanjima, nažalost, vide posljednju slamku spasa. Tako je i ova žena došla u kontakt s čovjekom koji joj je nudio lijek za 700 eura na mjesec uvjeravajući je da zaustavlja rast tumora, širenje metastaza, da, ukratko, čini čuda.

“Javio mi se gospodin koji je rekao da će mi, ako konzumiram njegov pripravak, štitnjača ponovno narasti s obzirom na to da je moja štitnjača izvađena u cijelosti jer sam imala karcinom. Po njegovoj priči, trebala bih uzimati pripravak četiri do pet mjeseci, kada će se vidjeti rezultati”, ispričala je za Novu TV Verica Mešić iz Zagreba.

Cijena za tjednu dozu bila bi 40 eura. Identičan obrazac nudi se i na adresi imunoterapija.net. Usporavanje rasta tumora, zaustavljanje širenja metastaza samo je mali dio opisa. Zatim je i novinar nazvao trgovca lijekovima hineći da je teško oboljela osoba. “Postoji li nešto što mi možete ponuditi da se uspori širenje metastaza”, pitao je.

“Da, da, trebalo bi uzeti ovaj japanski lijek za imunoterapiju pacijenata oboljelih od karcinoma koji se zove ImunoFD. On digne prvu liniju karcinoma, a onda taj obrambeni mehanizam koji stanice prepozna, karcinom, metastaze i mikrometastaze zaustavlja i uništava. Znači, moguće ih je i usporiti, a može ih i zaustaviti”, glasio je odgovor muškarca koji se predstavio kao Denis.

Otkrivena prevara

Objasnio je novinaru da je liječnica na godišnjem odmoru, ali da mu on svakako može preporučiti uzimanje lijeka.

Naručena je doza za mjesec dana. Već sljedeće jutro stiže i pošiljka. Cijena 5135 kuna, odnosno 684 eura. Prema dogovoru, novinar opet zove isti broj. “Vi ste jučer uzeli ovu dozu. Ok, sada dajte pacijentu tri puta po dvije kapsule. Tri puta znači najbolje ujutro, popodne i predvečer, pola sata prije jela ili sat-dva poslije jela da želudac nije aktivan i onda se brže i bolje apsorbira u organizam”, savjetovao je Denis.

Tablete je zatim novinarska ekipa odnijela u Kliniku za farmakologiju KBC-a Zagreb prof. dr. sc. Robertu Likiću.

“Ovo je dodatak prehrani koji sadrži ekstrakt šitaki gljive, vitamin C i selen“, objasnio je liječnik potvrđujući da su to sastojci koji ne zaustavljaju metastaze. Novinari su pokušali pronaći i tvrtku koja prodaje čudotvorne lijekove, no na adresi u Istri nije bilo ničega. Prema javno dostupnim podacima, tvrtka koja je prodala sporne tablete u 2021. je uprihodila gotovo dva milijuna kuna.

Dakle, iako je riječ o višegodišnjem sustavnom varanju bolesnih ljudi, izgleda da vlasti ne čine dovoljno kako bi ih zaštitile. Podsjećamo da je supruga dr. Paladina prije godinu dana prijavila širenje lažnih oglasa policiji, no ništa se nije dogodilo. Hoće li se nešto pokrenuti nakon prve konkretnije reakcije Ministarstva zdravstva?

***

Djevojčicu koja boluje od dijabetesa liječio je hladnim tušem

Prije nekoliko godina netragom je nestao Miroslav Rimarchuk, možda jedan od najpoznatijih optuženika za nadriliječništvo. Njega je optužnica teretila da je od kolovoza 2011. do rujna 2013. u klinici u Zaprešiću pružao neodgovarajuće tretmane oboljelima, među kojima je bio i pacijent s opeklinama.

“Tretman je trebao stajati 6000 eura, no vratio sam mu 4800 eura s obzirom na to da je kod mene bio tri i pol dana prije nego što je odustao”, prisjetio se na sudu ovog pacijenta Rimarchuk.

Na sličan način “liječio” je još tri žene. Jednu oboljelu od raka jajnika, drugu od karcinoma jetara, dok je treća imala artritis. Tretmane, koji prema optužnici nisu imali nikakav učinak, naplaćivao je 400 eura. Ukupno se, tvrdilo je tužiteljstvo, domogao čak 214 tisuća kuna.

Djevojčicu (15) oboljelu od dijabetesa “liječio” je hladim tušem i nepoznatom bijelom tekućinom te crnim gelom. Ugrozio joj je život i čudo je kako je preživjela. Njezini roditelji tvrdili su da su mu dali 6000 eura.

Inače, on svoje postupke nije nazivao liječenjem, nego prirodnom regeneracijom tijela. Konzultacije je naplaćivao po 150 eura, dok je tretman stajao onih ranije spomenutih 400 eura po danu. Namjera mu je, uvjeravao je sud, bila prenijeti svoje znanje Hrvatima u “rješavanju temeljnih problema čovječanstva”.

“Moji pripravci nisu za komercijalne svrhe već su namijenjeni opstanku čovječanstva. Planiram živjeti 156 godina da bih mogao što više pridonijeti”, poručio je optuženi nadriliječnik.

***

Čudesna Graviola nije bila čudesna

Svojedobno se na internetu reklamirao i dodatak prehrani Graviola kojem su bila pripisana svojstva prevencije, terapije i liječenja bolesti. Distributer je, kako je utvrdio Državni inspektorat, naveo niz nedopuštenih zdravstvenih tvrdnji, te je isticana namjena koja nije odobrena u skladu s rješenjem Ministarstva zdravstva. Zato je sanitarna inspekcija pokrenula postupak protiv tvrtke i njezina vlasnika.

Na njihovoj mrežnoj stranici među ostalim je stajalo: Graviola – čudesna biljka koja pomaže u borbi protiv karcinoma. Namjena proizvoda je pridonošenje podizanju obrambenih snaga organizma, a sadržaj 100 % graviola (annonamuricata) u prahu.

Potiče iz prašuma Južne Amerike, a razni dijelovi stabla graviole, njezina kora, list, korijen, plod i sjeme, stoljećima su se koristili u medicini južnoameričkih Indijanaca. U Peruu se lišće graviole uzimalo za smirenje, kao diuretik i analgetik, a u Brazilu kao lijek za jetra i probleme kod brojnih tegoba kao što su artritis, astma te bolesti srca i žuči. U moderno doba, listove graviole preporučuju liječnici i znanstvenici diljem svijeta u borbi protiv raznih vrsta karcinoma.

“Znanstveni radovi stručnjaka iz Perdue Univerziteta iz Indijane, odjela medicinske kemije te Molekularne farmakologije, pokazuju da bioaktivni sastojci annona acetogenini pokazuju znatnu citotoksičnost protiv velikog broja tipova karcinoma u ljudi”, stajalo je u oglasu.