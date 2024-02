Ovaj podatak o Rojsu nije moguće ni ‘izguglati’: Trudio se držati to podalje od javnosti

Autor: Iva Međugorac

Ljubo to nije zaslužio, tim riječima oni koji poznaju osebujnog generala Ljubu Ćesića Rojsa komentiraju posljednja događanja u Hrvatskom generalskom zboru zbog kojih se Rojs ponovno medijski aktivirao. Slučaj Rojsova izbacivanja iz Generalskog zbora medijski je popraćen baš zbog toga što je general bez dlake na jeziku pa stoga i sada otvoreno progovara o tome kako njegovo izbacivanje nije bilo ovlašteno od strane niti jednog zakonskog dijela spomenute udruge.

Upravo zato smatra se da nije postojao legitimitet za donošenje bilo kakvih odluka ili poduzimanje bilo kakvih radnji, a među pojedincima se drži i kako su postupcima Skupštine prekršeni ustavni poredak i demokratska načela hrvatskih braniteljskih udruga.

Progovara se u kontekstu ove priče i o nezakonitosti Zbora kojim rukovodi Marinko Krešić, a spominje se i to što na skupštini nije bio prisutan potreban broj članova pa se stoga sumnja da je sve fabricirano članovima koji niti nisu generali. Na sve to Rojs ne šuti, već objašnjava pozadinu nemilih događaja najavljujući da će se boriti do kraja.

Rojs oštro o događanjima u HGZ-u

”General Ante Roso koji se bori što kažu bitku jer je teško bolestan i gdje se liječi u Francuskoj na Korzici je nestatutarno, protuzakonito i proustavno izbačen iz HGZ-a i postavljen kao obični član. On je utemeljitelj kao što sam ja i general Krešić, on je izbrisan pred ovaj Sabor jer zbog zdravstvenog stanja ne može doći a uz generala Rosu izbačen je i general Đuro Matuzović, general HV-a i HVO koji ovih dana zadnju svoju obranu daje i presuda će mu uskoro biti u Sarajevu polovicom veljače, znači isto tako dok bije bitku jedan od naših zadnjih stradalnika brigadir Miodrag Demo isto tako je izbrisan da bi Marinko Krešić imao kvorum. Neće to tako ići, boriti ćemo se svim pravnim sredstvima”, kazao je Rojs.

Iz njegove izjave lako je zaključiti da će general Ljubo Ćesić ostati dosljedan u tvrdnji da je odluka o njegovom izbacivanju iz Zbora nelegitimna pa i protuustavna. Sasvim je razumljivo da su Rojsu koji je u hrvatskoj političkoj areni poznat po duhovitim izjavama ovakvi potezi teško pali, jer je uostalom u skoro svim svojim medijskim istupima naglašavao koliko mu znači Hrvatski generalski zbor pri tome naglašavajući važnost predsjednika Franju Tuđmana i ministra obrane Gojka Šuška kojima će kako je kazivao ostati vjeran do groba. Da Rojs zna i umije biti vjeran dokazao je i kroz svoj odnos s pokojnom Ankicom Tuđman, suprugom prvog hrvatskog predsjednika s kojom je kontaktirao sve do njene smrti pa je tako uz nju ostao kao jedan od rijetkih suradnika pokojnog predsjednika.









Rojs privatni život drži podalje od javnosti

Sve je to što se o Rojsu znade, no premda na političkoj i načelno javnoj sceni djeluje gotovo dva desetljeća Rojs je uspio sačuvati svoj privatni život podalje od javnosti pa se o njemu niti ne zna previše. Poznato je da je sa suprugom u dugogodišnjem braku i da zajedno imaju petero djece, no kako se zove njegova ‘bolja polovica’ nije moguće niti ‘izguglati’. Rojs je inače rođen u Batinu nadomak Posušja u susjednoj Bosni i Hercegovini, a u Zagreb se preselio davne 1984.godine i počeo raditi kao vozač autobusa, no prekretnica u njegovom životu i karijeri zasigurno je Domovinski rat u kojem je stekao čin generala bojnika. Koliko je srčano Rojs pristupio ratu povrđuje i 12 odličja iz Domovinskog rata. Osim što je privatno suprug, Rojs je i djed, ali ni o tom djelu svojeg života nikada nije otkrivao previše. No, zato je svojedobno otkrio zanimljivu aktivnost kojom se bavio u mladosti.

”Dok sam bio mlađi, znači u moje vrijeme, ja sam nekada bio i DJ, u tim manjim mjestima. Tada je bilo Bonnie M, Elton John, Nazaret, to je u moje vrijeme bilo. Danas recimo najviše slušam, evo, mog prijatelja, MP Thompsona, Zečića, Matu Bulića, grupa Intrade, Bralića, onda… sve ove zabavne, naše, sve su dobre”, kazao je svojedobno Ljubo Ćesić Rojs kojega prijatelji i poznanici opisuju kao velikog emotivca pa ne čudi stoga da mu je teško pala smrt majke Slavke Ćesić koja je preminula koncem ožujka 2021.godine. Prošle godine u listopadu preminuo je i Rojsov brat Jerko Ćesić zvani Ljudina koji je imao čin pukovnika Hrvatske vojske, a koji je ujedno bio i dugogodišnji lider ekipe HŠK Posušje.