Ovaj Milanovićev manevar izazvao je glavobolje u Plenkovićevom timu: Opet se pozicionira kao lider oporbe

Autor: Iva Međugorac

Zoran Milanović se još jednom po tko zna koji put pozicionira kao lider oporbe te nastoji zadovoljiti njihove interese- tim se riječima u krugu premijera Andreja Plenkovića komentira jedan od posljednjih manevara predsjednika Republike, koji po svemu sudeći ni u ovo predizborno doba nema namjeru izgladiti odnose sa predsjednikom Vlade. Ovih se dana saznalo kako će lijeva oporba uz asistenciju Mosta podnijeti Ustavnom sudu zahtjev za ocjenu ustavnosti Zakona o izbornim jedinicama koji ide u ponovljenu proceduru pošto ga vladajuća većina nije na vrijeme izglasala, ili ga pak predsjednik države nije pravovremeno potpisao.

Izazovi za Ustavni sud





Neovisno o tome kako gledate na ovu tematiku, zakon u svakom slučaju s prvim danom listopada nije u primjeni iako je Ustavni sud to ranije preporučivao pa se u skladu s time sada očekuju zahtjevi za ocjenom njegove ustavnosti, što u nepovoljan položaj dovodi i sami Ustavni sud te njegova predsjednika Miroslava Šeparovića.

Oni upućeni u tematiku navode kako će sada Ustavni sud morati odlučiti hoće li se prikloniti HDZ-u ili će pak ići protiv sebe i svojih odluka, jer se oko Zakona o izbornim jedinicama splela cijela mreža nelogičnosti, pored toga što resorni ministar oporbi i građanima ne otkriva tko je sudjelovao u radnoj skupini koja se bavila spornim zakonom, on ujedno nije ispoštovao preporuke Ustavnog suda po pitanju izbornih jedinica pa sve skupa miriše na još jedan veliki skandal radi kojega bi se i sami premijer Plenković mogao naći u nepovoljnoj poziciji.

Iako u djelu HDZ-a smatraju kako Plenkoviću savršeno odgovaraju polemike oko ovog zakona i sukobi s Milanovićem jer ga se onda ništa ne pita o velikim aferama kao što je ona u HEP-u otezanje i netransparentan pristup ovom važnom zakonu također nije nešto što bi vladajućima trebalo ići u prilog. Poznato je da je zakon izglasan još 28.rujna pri čemu je Milanović imao rok od osam dana da ga potpiše, a da je HDZ-ova većina koji dan prije u Saboru organizirala glasovanje problema vjerojatno ne bi niti bilo. No, s druge strane i u HDZ-u tvrde da je ionako složenu situaciju još složenijom napravio upravo Milanović koji je koristio svih osam dana umjesto da je zakon potpisao odmah.

Oporba krenula u akciju

Sve u svemu dogodilo se da je vladajuća većina bila uvjerena u to da će predsjednik odmah potpisati zakon, ali je Milanović iskoristio rok koji ima i po Ustavu, a to je rastezanje Zakon o izbornim jedinicama opet vratila u Vladu te u saborsku proceduru, a onda po svemu sudeći i na Ustavni sud za što je Sandra Benčić iz Možemo već prikupila potpise više od petine zastupnika potrebne za zahtjev za ocjenu ustavnosti, dok drugi zahtjev stiže s desnog spektra odnosno preko Mosta koji je također krenuo u prikupljanje potpisa. Argumentacija oporbe poprilično je jasna, oni uz ostalo problematiziraju to što u donošenje ovog važnog zakona nije bila uključena opozicija, pored toga spominju i to što nije bilo radne skupine za izradu zakona, ali i da se ne zna tko je točno pisao zakon.

Kompletna je oporba neovisno o ideološkom predznaku suglasna oko toga da je Vlada morala odustati od kriterija broja registriranih birača kod krojenja novih jedinica, a u svemu tome spominje se i to što zakonodavac nije pravodobno uspio donijeti zakon, odnosno da stari Zakon o izbornim jedinicama s prvim danom listopada više ne vrijedi, a da u isto vrijeme novi nije stupio na snagu, što samo po sebi treba biti tema za Ustavni sud.

Svjesni su u HDZ-u svih ovih argumenata, ali kažu da se Plenković ne smatra odgovornim za nastale probleme, već da odgovornost snosi Milanović koji spašava oporbu, mada u Uredu predsjednika poručuju kako Milanović nije prekršio ni Ustav, ni zakon, a da je ovaj zakon prevažan da bi ga tek tako bez analize potpisao. Oni koji se u ovoj priči nazivaju neutralnima pitaju se što će se dogoditi ako se ova priča oko Zakona o izbornim jedinicama nastavi otezati, a oko toga su pak posebno zabrinuti u onom djelu HDZ-a u kojem drže da je najbolje da se parlamentarni izbori održe već ovog proljeća i prije europskih izbora, na tragu tih ideja bio je i sami Plenković, ali izgleda da je Milanović taj koji mu je već sada na samim začecima kampanje počeo remetiti planove pa je pitanje što će se događati do izbora, ali i nakon izbora kada predsjednik Republike odlučuje o tome kome će dati povjerenje za formiranje vladajuće većine što u Plenkovićevom timu izaziva velike glavobolje, jer smatraju da bi Milanović i tada mogao pogodovati SDP-u u kojem planiraju postizbornu koaliciju s Mostom i Možemo s kojom kane rušiti Plenkovićev HDZ.