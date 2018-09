Ovaj je SDP-ovac u Saboru oštro osudio otkaz Hrvoju Zovku te prozvao HRT za zatiranje slobode mišljenja

Autor: Hina

SDP-ov saborski zastupnik Peđa Grbin (SDP) prozvao je u petak Hrvatsku radio-televiziju da u ovom trenutku ne ispunjava svoju funkciju jer se na njoj “zatire svaka različitost mišljenja i drugačijeg stava”, a to se, kaže, najbolje moglo vidjeti na otkazu novinaru Hrvoju Zovku, predsjedniku HND-a.

“Novinar je dobio otkaz jer se na javnoj televiziji drznuo odstupiti od njene proklamirane uredničke politike, a to je politika glorificiranja jedne političke opcije, samo jedne opcije i to ne samo one čitave vladajuće stranke, nego njenog najcrnjeg, najdesnijeg dijela”, ustvrdio je Grbin.

Njegova je, kaže, obveza ukazati i osuditi takve pojave. “Javni medij mora biti javan i svima dostupan, mora djelovati u korist svih građana. HRT to danas nije i to treba jasno reći”, kazao je SDP-ov zastupnik.