OVA DVA GRADA BILA SU NAJTOPLIJA U HRVATSKOJ! Poznato kakvo nas vrijeme čeka za vikend, ali i kada nam stiže osvježenje

Autor: J.A.

Toplinski udari polako prelaze u toplinske pritiske jer se već danima temperatura ne spušta ispod 30 stupnjeva.

Tako je danas najviša temperatura zabilježena u Kninu i Metkoviću koji su se grijali na 37 stupnjeva Celzijusa, a slično ih vrijeme očekuje i tijekom vikenda.

Vruće i sparno traje od početka tjedna te se mnogi pitaju kada stiže toliko priželjkivano osvježenje.

Sutra bez promjena

Ono neće doći u subotu kada nas očekuje i dalje sunčano i vruće, u unutrašnjosti uz slab dnevni razvoj oblaka. Vjetar na kopnu uglavnom slab, na Jadranu ujutro mjestimice burin, popodne povremeno umjeren zapadni i jugozapadni vjetar.

Vikend pred nama bit će pretežno sunčan te i dalje vruć 🥵, a u nedjelju na kopnu ne posve stabilno Više o vremenu na https://t.co/Qs1uWpRn8x#prognoza #DHMZ pic.twitter.com/mhGUI8ZV1x — DHMZ (@DHMZ_HR) August 13, 2021









Najniža temperatura zraka od 15 do 20, na Jadranu od 23 do 28, a najviša dnevna uglavnom od 32 do 38 °C.

Na istoku zemlje sunčano uz malu, popodne ponegdje i umjerenu naoblaku. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 33 do 36 °C. U središnjoj će Hrvatskoj prevladavat će sunčano uz malu, popodne ponegdje i umjerenu naoblaku, a uz granicu sa Slovenijom mala je vjerojatnost za izolirani pljusak ili poneku kap kiše. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 31 do 34 °C.

U Lici i Gorskom Kotaru biti će pretežno sunčano uz većinom slab vjetar. Popodne mjestimice umjerena naoblaka, a u Gorskom kotru mala mogućnost za izolirani pljusak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 33 °C.

U Istri i dalje sunčano i vruće, a poslijepodne ponegdje rijetko uz razvoj oblaka moguća je kiša ili pljusak, uglavnom uz granicu sa Slovenijom. Puhat će slab sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom oko 35 °C.









Slično će biti i na sjevernom Jadranu, točnije sunčano, povremeno uz malo oblaka. Popodne duž sjeverozapadnjak i zapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 32 do 35 °C. U Dalmaciji mjestimice umjerena bura, potom sjeverozapadnjak koji na otvorenom moru može imati jake udare. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 33 do 38 °C.

Osvježenje ćemo još pričekati

U nedjelju i ponedjeljak pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće. Na zapadu i sjeverozapadu nestabilno uz mogućnost za poneki pljusak i grmljavinu.

U utorak promjena vremena uz jače naoblačenje, lokalno izražene pljuskove i grmljavinu te osjetni pad temperature zraka. U ponedjeljak na kopnu mjestimice umjeren jugozapadni vjetar, a u utorak će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjeren jugozapadni vjetar i jugo u jačanju, a u utorak i postupnom okretanju na buru.

I dalje postoji opasno od toplinskog udara, a najveća je upravo u Kninu koji i ove godine obara ljetne rekorde.