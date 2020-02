OTVORENI RAT ZA FOTELJE U HDZ-u: Plenkoviću se ne piše dobro! Najvažniju stvar je propustio napraviti

Kada su umjesto najavljivanih pet mandata na europskim izborima, HDZ-ovci osvojili skromna četiri mandata, premijer i predsjednik te stranke Andrej Plenković najavio je internu istragu kako bi otkrio ‘crnog labuda’ koji je HDZ-u odnio najavljivani mandat. Vrijeme je učinilo svoje, problemi su se nagomilali u Vladi, ali i u HDZ-u, no Plenković do danas nije otkrio identitet ‘crnog labuda’.

Štoviše, čini se kako je vladajuću stranku taj fenomen dostigao i na predsjedničkim izborima, pa je tako umjesto još jednog mandata njihove predsjedničke kandidatkinje Kolinde Grabar-Kitarović pobjedu odnio SDP-ov kandidat Zoran Milanović.

Predsjednički izbori označili su uvertiru u one unutarstranačke, a borba za prijestolje u HDZ-u sve je intenzivnija. Zaoštrila se do te mjere da u najmanju ruku možemo govoriti o hladnom ratu koji je zahvatio i HDZ-ove koalicijske partnera, i to ne samo na nacionalnoj već i na lokalnoj razini. Tako je, primjerice, u Zagrebu dovedena u pitanje suradnja s gradonačelnikom Milanom Bandićem, čiji je Generalni urbanistički plan ovih dana pao baš zbog bunta među zagrebačkim HDZ-ovcima.

Sve ono što se događa uoči unutarstranačkih izbora u HDZ-u, nagoviješta još intenzivnije sukobe i prepucavanja koja bi na ruku mogla ići tek opoziciji. Naime, nastave li HDZ-ovci međusobni okršaj, vlast bi opoziciji, bez previše truda, mogla pasti u krilo. Ono što je, između ostalog, vidljivo iz posljednjih HDZ-ovih prepucavanja jest i to da njihovi problemi nisu od jučer.

Zagrebački HDZ-ovci tjednima najavljuju raskid suradnje s Bandićem. No, dok su HDZ-ovci to najavljivali, Plenković je nojevski gurao glavu u pijesak, ostavljajući dojam političara kojemu fali odlučnosti. Upravo bi ga taj izostanak odlučnosti, dugogodišnja Plenkovićeva boljka, po svemu sudeći sada, uoči borbe za još jedan mandat na čelu stranke, mogla još više zaboljeti.

Nemiri u HDZ-u tek su startali, kampanja će trajati još nekoliko tjedana, a Plenković, koji glumata ravnodušnost, u nju je ušao prilično neprincipijelno. Premda skoro cijeli mandat Vladu i HDZ vodi s Jandrokovićem i Božinovićem, sada ih ne kandidira, već u borbu s Kovačem šalje kandidate s desnice – Medveda i Zdravku Bušić.

Time jasno pokazuje da mu i nije tako svejedno kao što glumata da jest. Nije Plenkoviću svejedno ni zbog Brkića koji je pretrčao u Kovačev stožer, a ruku na srce, ni Kovač nije ravnodušan na prozivke iz Plenkovićevih redova. Međutim, javno nabacivanje blatom, neovisno o frakcijama, najštetnije je po HDZ, koji će par mjeseci nakon unutarstranačkih izbora morati glumatati sklad.