OTVORENA JE PANDORINA KUTIJA! Četiri nova slučaja pedofilije u Crkvi: Što je u pozadini?

Autor: Iva Međugorac

U svojem prvom intervjuu nakon što je upravljanje zagrebačkom nadbiskupijom preuzeo od kardinala Josipa Bozanića monsinjor Dražen Kutleša najavio je obračun s pedofilijom u crkvenim redovima, koja doista već dugo jest problem koji se gurao pod tepih. Ništa nije slučajno, tvrde to naši dobro upućeni sugovornici iz crkvenih redova te kažu da je Bozanić iznenada otišao baš radi toga što i papa Franjo od Kutleše očekuje da u Hrvatskoj krene u ovaj opsežan posao, veliki i važan obračun, iz kojega bi crkva trebala izaći osvjetlanog obraza.

Strategija za provedbu plana već je razrađena

Prema riječima našeg dobro upućenog sugovornika monsinjor Kutleša za provedu ovoga plana navodno već ima razrađenu strategiju, ali je upitno kako će se ona primiti unutar same Hrvatske biskupske konferencije, a osim toga upitno je kako će ova Kutlešina borba proći među svećenstvom koje nije oduševljeno time što se ova teška tema rješava javno i uz prisustvo medija, koji crkvi u Hrvatskoj nikada niti nisu bili pretjerano naklonjeni. Jednako tako govori se kako unutar crkve nikada nisu bili pretjerano naklonjeni ni Uziniću, koji ovih dana istupa na temu pedofilije u crkvenim redovima.

. No, da se po ovom pitanju ipak nešto mora poduzeti jasno je i iz toga što slučaj u Rijeci s kojim se otvorila Pandorina kutija po svemu sudeći ni izbliza nije jedini, a da je tome tako može se vidjeti i iz napisa Dalmatinskog portala kojemu je splitsko Državno odvjetništvo potvrdilo da u suradnji sa PU splitsko-dalmatinskom provode izvide u slučajevima koje je prijavila Nadbiskupija splitsko-dalmatinska. Riječ je o četiri slučaja spolnog uznemiravanja maloljetnika te sumnji u kaznena djela protiv spolne slobode. Nadbiskupijski ordinarijat u Splitu izvijestio je kako je u godinu dana zaprimio čak četiri vjerodostojne informacije o kažnjivim djelima protiv šeste Božje zapovjedi počinjene od strane klerika prema maloljetnicima, ili ranjivim osobama zbog čega su u Splitsko-nadbiskupskoj nadbiskupiji uz pokretanje procesa izrazili duboko žaljenje i suosjećanje s osobama koje su tim događajima pogođene nazivajući takvo postupanje zlouporabom koja narušava povjerenje prema crkvenoj zajednici, što je teza s kojom bi se složio i dobar dio svećenstva.





Progovorila žrtva Milana Špehara

U međuvremenu je i žrtva riječkog svećenika pedofila Milana Špehara koji se nalazi u Italiji progovorila za RTL. Žrtva ima 38 godina, a osim njega svećenik je zlostavljao druge dječake u dobi od šest do 13 godina.

“Evo, znači ovo je demon i razlog zašto želim pokazati svim mamama, roditeljima i djeci da znaju tko je i što je, čovjek koji je upropastio mlade živote. Milan Špehar mora dobiti određenu kaznu za ovo”, rekao je 38-godišnjak za RTL Danas pokazujući na mobitelu fotografiju svog zlostavljača. Šanse da Špehar prođe s kaznom nisu velike zbog zastare, no muškarac je svejedno progovorio o tome da je njegova agonija krenula u ratu, kada je bio u drugom razredu osnovne škole. Kako je rekao izgubio je oca i zatim popustio u školi nakon čega mu se Špehar koji je tada imao 39 godina i bio njihov obiteljski prijatelj ponudio za instrukcije.

“Poslije tih instrukcija bi mi dao za nagradu da se igramo, kao hrvanje i onda tko izgubi, mora skidati robu i tako je, da, jedno je vodilo drugom”, ispričao je ovaj muškarac dodajući da se zlostavljanje uvijek odvijalo u župnoj kući, a nikada u crkvi te da je imao sedam godina kada ga je ovaj prvi put zlostavljao. “Prisilio, naredio, ne znam kako da kažem, da… ma ne znam ni kako reći! Da ja njemu obavim njegov posao”, prepričao je naglašavajući kako ga je svećenik od drugog do sedmog razreda zlostavljao minimalno jednom mjesečno. O svemu kroz što je prolazio ovaj je muškarac godinama šutio pa je tek nakon tri godine baki i supruzi priznao da je žrtva svećenika.

Sve je ispričao i policije, a ono što ga je dotuklo jest odluka Državnog odvjetništva iz studenog 2011. godine.

“Optužnica je odbačena jer je to zastara! Tako da ništa, on je zaštićen, a ja idem kroz život kako mogu i kako znam, a on uživa! Živi u samostanu, uživa, kuhaju mu, peru mu, na toplom je i nikome ništa. Najbolje reći nek ide u zatvor, ali to mu neće pomoći, on mora ostati vani, da ga se vidi svaki dan i da svi ljudi koji prođu, da ga pogledaju i da kažu ‘to je taj'”, rekao je među ostalim ovaj muškarac.

Uzinić se oglašavao u više navrata

I riječki nadbiskup Uzinić komentirao je u više navrata ovih dana slučajeve pedofilije u Crkvi s posebnim naglaskom na Špehara koji je i sam priznao da je zlostavljao 13 dječaka za što nije odgovarao. Uzinić je kako sam kaže za zlostavljanja saznao iz arhive koju je preuzeo onda kada i upravu nadbiskupije, a njegov prethodnik reagirao je tako što je potaknuo istraživanje radnji unutar nadbiskupije.









”Vjerojatno je vezano uz prijavu smatrao da je dovoljno to što se nakon toga i sam zlostavljač prijavio”, rekao je Uzinić dodajući da je nakon uvida u spise i sam spoznao da to nije dovoljno pa je stoga on sve spise koji se odnose na ovaj predmet predao Županijskom državnom odvjetništvu. Prema riječima naših sugovornika Uzinić navodno i jest jedan od Kutlešinih saveznika za borbu protiv pedofilije u crkvenim redovima za što Kutleša ima potporu pape Franje čijim se čovjekom smatra. Ne očekuje međutim Kutleša to samo od Uzinića već i od svih onih koji vode biskupije diljem zemlje.

“Nažalost, ti zločini su bili u zastari u trenutku kad su prijavljeni, to je ono što moramo svi raditi i to je poziv koji sam već učinio u vezi ovog slučaja i svih drugih slučajeva, poziv državnim vlastima da pokrenu proceduru za ukidanje zastare za zločine koji su počinjeni nad djecom i maloljetnicima. Drago mi je da je moj poziv dobio veći odjek i da su određene parlamentarne stranke također pokrenule takvu proceduru”, rekao je Uzinić koji je u konačnici i sam potvrdio da su procesi razotkrivanja pedofilije pokrenuti, i oni se kao što je rekao ne mogu i ne smiju zaustaviti.

Nema zaustavljanja procesa

Zaustavljanje se neće dogoditi, potvrđuju to i naši sugovornici koji kažu da Kutleša sada u suradnji s Hrvatskom biskupskom konferencijom prije svega kani utvrditi stvarno stanje stvari. Treba ipak reći kako je i Nacional nedavno objavio priču o navodnom zataškavanju pedofilije baš u Uzinićevoj Riječkoj nadbiskupiji naglašavajući kako su razgovarali s nekoliko svećenika iz Nadbiskupije koji tvrde da je bilo više slučajeva pedofilije i seksualnog izrabljivanja ministranata i bogoslova u ovoj nadbiskupiji, no da ih Mate Uzinić zataškava, nakon čega su se iz Riječke biskupije oglasili priopćenjem.









”Nakon preuzimanja službe nadležni Dikasterij Svete Stolice upoznao je nadbiskupa Uzinića s optužbama za seksualno zlostavljanje maloljetnika protiv trojice svećenika za koje ranije nije provedena istraga. O otvaranju ovih prethodnih istraga, kao i njihovim rezultatima, obaviješteno je Županijsko državno odvjetništvo i nadležni Dikasterij. Osim tih slučajeva, nadbiskup Uzinić je u međuvremenu dobio još četiri prijave protiv svećenika s optužbama za različita kaznena djela. Jedna od njih se odnosila na sumnju za zlostavljanje maloljetnika, o čemu je također obaviješteno Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci i nadležni Dikasterij. Nadbiskup Uzinić već je najavio da će obavijestiti javnost o ovim slučajevima, kao i o ukupnom stanju s prijavama i procesuiranjima zlostavljanja u Riječkoj nadbiskupiji. Neke su prijave anonimne i to otežava istrage i zahtijeva vrijeme da se pokuša doći do utvrđivanja istine, a time i pravednosti za žrtve”, poručili su među ostalim iz Nadbiskupije.

Do sada je inače poznat slučaj svećenika Drage Ljubičića iz Banjola na Rabu koji je u studenom 2009. godine pravomoćno osuđen na tri godine zatvora zbog bludničenja nad maloljetnim dječacima. Zbog pedofilije je na uvjetnu kaznu od svega šest mjeseci s rokom kušnje od tri godine osuđen župnik iz zagrebačkih Šestina Ivan Čuček kada su se roditelji učenika petih razreda iz ondašnje škole požalili da im župnik neprimjereno dira djecu, on je u međuvremenu proglašen krivim za 13 bludnih radnji, a njih još skoro toliko otišlo je u zastaru ili je pak odbačeno zbog nedostatka dokaza. Za zlostavljanje više od stotinu dječaka na ispovjedi osuđen je svećenik iz Bibinja Nedjeljko Ivanov koji je 2014. godine prema crkvenom kanoniku osuđen za pedofiliju, no protiv njega zbog zastare nije pokrenut kazneni postupak što se pretvorilo u prvorazredni skandal.