OTKRIVENI DETALJI O BARANJSKOM MANIJAKU: Napadač na dvoje djece ima 49 godina!

Autor: Zlatko Govedić

Kao što smo danas objavili, u dva različita mjesta nedaleko Osijeka, Dardi i Meci, 49-godišnji muškarac u ponedjeljak oko 10 sati oštrim je predmetom ozlijedio dvoje djece, priopćila je policija.

Kako neslužbeno doznaje Večernji list, ni jedna ni druga žrtva ovog sumanutog napada nije povezana s počiniteljem. Za zaključiti je stoga kako je riječ o nasumičnom odabiru. S obzirom na to da se radi o djeci, policija nam nije htjela iznijeti nikakve dodatne informacije. No, ponovili su kako je napadač uhićen u 10:40 pa nema mjesta panici. Pojavile su se informacije kako napadač ima određene zdravstvene tegobe, no dok istraga ne bude gotova policija to ne može potvrditi ili opovrgnuti.

Djevojčica je, kako doznajemo, već puštena kući jer je u napadu zadobila lakše tjelesne ozljede, dok je dječak još uvijek na liječenju. On je zadobio teške tjelesne ozljede, ali nije u životnoj opasnosti. – Pacijenti su zaprimljeni na Objedinjeni hitni bolnički prijam u prijepodnevnim satima. Nakon obrade, jedno dijete je otpušteno iz KBC-a Osijek na kućnu njegu dok je drugo hospitalizirano na Zavodu za dječju kirurgiju te se nalazi van životne opasnosti – kazali su nam u Ravnateljstvu KBC-a Osijek. Oboje djece imaju 11 godina.

U ovom trenutku poznato je kako je napadač iz Mece, mjesta u kojem se jedan od napada dogodio. Dva dana prije napada, počinitelj je bio posebno aktivan na svom Facebook profilu. Objavio je, tako, rukom pisano pismo u kojem moli da ga se “ispiše, ukloni iz rimokatoličke religije”, objašnjavajući potom kako je ateist. Isti je zahtjev, kako je ustvrdio, poslao i samom papi, “ali kulturnije, u wordu”. Zatražio je, navodno, i da mu se ukine BiH državljanstvo. Usto, proziva i HEP da mu je nepravedno obračunao previsoke račune za struju.

Kako neslužbeno doznaje lokalni portal Sib.hr, 49-godišnjak je prvo kod trgovine NTL u Dardi odvijačem izbo dječaka, zatim se biciklom vratio u Mece gdje je u prolazu s hoverboarda srušio djevojčicu i također je ubo više puta. Podsjećamo, prije osam godina dogodio se sličan nasumični napad kad je tad 46-godišnji P.M. iz Meca napao dvojicu studenata u Osijeka, zbog čega je nepravomoćno osuđen na zatvorsku kaznu od 8 godina.