Otkrivamo sve sporne energetske poslove predsjednikova savjetnika za energetiku

Energetski mastermind HDZ-ove bivše gradonačelnice Knina Josipe Rimac ne prestaje intrigirati javnost pa su tako u posljednjih nekoliko dana u medije isplivali njezini računi, obiteljski odnosi, ljudi s kojima je tijekom afere “Vjetroelektrana” komunicirala, kao i popis sumnjivog imetka. No, dok se jedan dio javnosti bavi ovom HDZ-ovkom, drugi, nešto upućeniji dio javnosti, pita se hoće li i u kojoj mjeri afera “Vjetroelektrana” biti selektivno istražena. Premda se ova priča “lijepi” aktualnom predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću, ne bi trebalo zaboraviti na ulogu Zorana Milanovića, njegova bivšeg koalicijskog partnera Ivana Vrdoljaka, ujedno i nekadašnjeg ministra gospodarstva, te ulogu kompletne Kukuriku Vlade.

Baš zato što tu etapu ne treba zaboraviti, potrebno se vratiti nekoliko godina unatrag te podsjetiti na napise o obitelji Šćulac-Domac iz koje dolazi i Julije Domac, nedavno imenovani savjetnik za energetiku aktualnog predsjednika Milanovića. Naime, svojedobno je u Ministarstvu zaštite okoliša kojim je tada upravljao SDP-ovac Mihael Zmajlović kao njegova pomoćnica radila samozatajna Marija Šćulac-Domac. Sumnjalo se da se gospođa Šćulac-Domac pomoćničke pozicije domogla po zagovoru SDP-ova krapinsko-zagorskog župana Željka Kolara, koji je u prijateljskim odnosima s njezinim suprugom Julijem Domcem, tada uspješnim poduzetnikom.

Nezadovoljni Zmajlovićem, djelatnici Ministarstva zaštite okoliša tada su postavljali pitanje jesu li i u kakvim sumnjivim poslovima Kolar i Domac. Zanimljivo, u SDP-ovoj eri i predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika u požeškoj županiji Branimir Šćulac, inače otac navedene pomoćnice, sa svojom strankom ulazi u koaliciju sa SDP-om, a postavljalo se pitanje je li stoga nagrađen postavljanjem u upravno vijeće Županijske uprave za ceste, za što je dobivao izdašnu naknadu. No, uhljebljivanja, ako ih je i bilo, nisu u našoj zemlji nikakva novost, Marija Šćulac-Domac zanimljiva je utoliko što je Zmajloviću asistirala kao pomoćnica dok je njezin suprug Julije Domac bio vlasnik energetske agencije REGEA koja je imala manje od 30 zaposlenika, no u nekoliko godina poslovanja uspjeli su postati jedna od najuspješnijih energetskih agencija, mjereno prema kapacitetu privlačenja novca iz fondova EU-a za dobro osmišljene projekte.

Ukrao projekte?

Prije nego što je došla u Ministarstvo zaštite okoliša, Šćulac-Domac bila je zaposlenica famoznog Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, i to načelnica Sektora za energetiku, te je tako odlučivala upravo o sufinanciranju projekata koje je vodio njezin uspješni suprug. Nakon što je za direktora Fonda postavljen Dinko Polić, dotična je skinuta s tih poslova. Ali kada je on smijenjen, na čelo Fonda dolazi Zmajlovićev prijatelj Sven Mueller, a Šćulac-Domac vraćena je na svoju poziciju. No, to nije trajalo dugo jer je njezinu radišnost prepoznao i ministar koji je postavlja za pomoćnicu u novoosnovanoj Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora. S te pozicije dobila je mogućnost dotadnog pogodovanja svojem suprugu koji je nerijetko viđan na sastancima s čelnicima Ministarstva.

Zanimljivo, prije nego što je osnovao vlastitu agenciju, Julije Domac radio je u Institutu Hrvoje Požar, a premda se pričalo da je tada otuđio projekte energetske učinkovitosti, preimenovao ih i plasirao preko vlastite agencije, to nikada nije potvrđeno, iako ga je tužio direktor Instituta Goran Granić. Bit posla Julija Domca nakon odlaska iz Instituta bilo je ugovaranje studija održivog razvoja i enegetske učinkovitosti baš po županijama koje je financirao Fond, a da priča bude još nevjerojatnija, njegova je supruga sudjelovala u odobravanju tih projekata. Da je obiteljski posao i razvijeniji od navedenog, svjedoči podatak da je bivša ministrova pomoćnica u srodstvu s Dušanom Šćulcem, direktorom Ekoplusa Rijeka koji je upravljao projektom odlagališta otpada Marišćina te bi se iz svega moglo reći da je Šćulac-Domac u dvostrukom sukobu interesa. No, kako sve te teze iz Ministarstva zaštite okoliša nikada nisu detaljnije provjerene pa ni potvrđene, pet godina nakon ove priče Milanović postaje predsjednik, Domac postaje njegov savjetnik za energetiku, a Šćulac-Domac imenuje se direktoricom novoustrojenog sektora energetike u Hrvatskoj gospodarskoj komori, gdje karijeru i prihode gradi prema uzlaznoj putanji.

Supružnici Šćulac-Domac javnosti nisu pretjerano poznati jer se sami nikada nisu previše javno eksponirali. Domac je godinama radio kao ravnatelj Regionalne energetske agencije SZ Hrvatske te se tako držao podalje od javnosti, baš kao što se podalje drži i sada kada Milanoviću dijeli savjete na energetskom polju. Njegova supruga u medijskom se prostoru ipak spominjala s vremena na vrijeme, i to prvo kao desna ruka Vinka Mladinea, prvog direktora Fonda za zaštitu okoliša, a onda i kao Zmajlovićeva pomoćnica.

Biznis na Šćedru

Uz to što su Domci prijateljski povezani sa Zmajlovićem i županom Kolarom, navodno prijateljske odnose njeguju i s riječkim gradonačelnikom Vojkom Obersnelom te bivšim SDP-ovim ministrom Sinišom Hajdašem-Dončićem, no mnogo su zanimljivije od njihova prijateljevanja aktivnosti koje su se odvijale na Šćedru, jedva naseljenom otočiću pokraj Hvara, inače zaštićenom parku prirode, na kojem se ubrzano grade ceste i marine te razvija obnovljiva energetska infrastruktura, dok mještani sumnjaju da su baš članovi ove obitelji umočili prste u taj biznis, ali i u dvorac Bračak koji se formalno vodi kao centar energetske izvrsnosti premda je u stvarnosti gastronomski centar. Zanimljivo, Domac je s prijateljem Ivanom Jakasom na otoku osnovao udrugu Prijatelji otoka Šćedra, a osim samog Julija, članovi udruge su i Domčeva kći Dora, no supruga Šćulac-Domac iz članstva je izuzeta premda kompletna obitelj ljetuje na otočiću.

Udruga Prijatelji otoka Šćedro prijavljuje projekt na Fond za zaštitu okoliša koji prvo ne prolazi, no 24. lipnja 2014. godine, Fond prihvaća njihov prigovor te im dodjeljuje financijska sredstva.

Sljedeći korak bilo je udruživanje Domca i njegova prijatelja Jakasa u privatnom biznisu pa osnivaju privatnu tvrtku Prijatelji Šćedra d.o.o.

Zatim Regionalna energetska agencija SZ Hrvatske izrađuje studiju, a Fondovih 100.000 kn ostaje u Domčevoj i Jakasovoj tvrtki Prijatelji otoka Šćedra d.o.o.

Mještani Šćedra do dana današnjega pitaju se tko i za koga razvija infrastrukturu otoka, a govori se i da je u eri Hajdaša- Dončića u Ministarstvu prometa razvitak otočne infrastrukture bio u zenitu, uz to, navodno je baš bivši ministar prometa s Domcem blizak prijatelj te je, sumnja se, baš preko njega Domac došao do Zorana Milanovića. Zanimljive aktivnosti vežu se i uz rekonstrukciju dvorca Bračak, za što je obitelj Domac godinama pokušavala dobiti novac od Fonda. Usprkos činjenici da mu je Šćulac-Domac u tom periodu bila pomoćnica, čak je i Mladineo odbio financirati projekt, a njegov nasljednik Dinko Polić dotičnu zbog sumnje u zloporabu položaja smjenjuje s funkcije načelnice Sektora, no nakon dolaska Zmajlovićeva prijatelja Mullera na čelo Fonda i nakon njezina transfera u Zmajlovićevo ministarstvo, konačno se pronalazi novac za rekonstrukciju dvorca.

Dvorac je u međuvremenu obnovljen te otprije nekoliko godina i u funkciji, međutim, glavna djelatnost mu nije energetika, nego ugostiteljstvo, a poznavatelji Julija Domca uz smijeh pričaju da je daleko bolji chef nego energetičar.

Najvažniji savjetnik

Domac u svemu tome uspijeva osnovati i privatnu tvrtku REGEA ulaganja, a za direktora postavlja Velimira Šegona, svojeg zamjenika. Tvrtka je osnovana u svibnju 2008. godine, a u svim etapama SDP-ove vladavine najvažnija djelatnost bila joj je priprema natječajne dokumentacije jedinica lokalne samouprave na natječaje Fonda. Prolaznost je bila veća od 90 posto, a slučajno ili ne, REGEA je u svim slučajevima bila izvođač radova. No, najprije dolaskom Ljubomira Majdandžića na čelo Fonda u svibnju 2017., a kasnije Dubravka Ponoša, prolaznost REGEA-inih prijava znatno pada. Nedavno postavljanje Siniše Kukića, SDP-ova prebjega Bandiću, sigurno otvara nove mogućnosti za uspješan nastavak Domčeva grabljenja iz Fonda. Kada je Domac postavljen na poziciju savjetnika, iz Milanovićeva ureda poručeno je kako je on jedna od najvažnijih figura u predsjednikovu timu jer se ‘Zoki’ kao predsjednik države posebno kani baviti upravo temama iz područja energetike. Energija i klima važne su i njegovu savjetniku Domcu koji je svoje planove otkrio u izjavi za Večernji.

“Ponosim se prilikom da savjetujem predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića o meni posebno važnim temama – energiji i klimi. Vjerujem da ćemo svi zajedno u Hrvatskoj biti u stanju potaknuti dobre ideje i pomoći da naša Hrvatska postane ono što može i treba – europski lider i primjer održivog korištenja energije i zaštite klime. Kao nestranački stručnjak, veselim se ovoj prilici i trudit ću se u svoj rad ugraditi sve najbolje iz iskustva REGEA-e, ali i europskog udruženja FEDARENE koje vodim već godinama. Energetska tranzicija događa se i treba se dogoditi svugdje – od male područne škole koja se energetski obnavlja do velikih infrastrukturnih investicija u toplinarstvo, u čisti promet i u proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije. Naša budućnost mora biti zelena – ili je jednostavno nećemo imati”, izjavio je Domac, doktor s Fakulteta elektrotehnike i računarstva koji je godinama radio na Energetskom institutu Hrvoje Požar, obnašao je dužnost zamjenika voditelja Odjela za obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost. Osim toga, rukovodio je i Nacionalnim energetskim programom BIOEN, bio tehnički urednik i nacionalni direktor projekta za FAO.

Domac je djelovao i kao voditelj projekata za Međunarodnu energetsku agenciju IEA, a osim toga, radio je i kao nacionalni koordinator projekata za UNIDO. U njegovoj biografiji ističe se i kako je bio konzultant na projektima za Svjetsku banku, ali i irsku valdu, a uz to radi i kao evaluator projekata pri Europskoj komisiji za 6. i 7. Okvirni program i program “Inteligentna energija za Europu”. Uz to što je objavio 60 znanstvenih i stručnih radova u svjetskim i domaćim publikacijama, od 2013. godine predsjeda Federaneom – euopskim udruženjem regija i energetskih agencija sa sjedištem u Bruxellesu, za svoj je rad višestruko nagrađivan, no zanimljivo, sada kada država “gori” od energetske afere, Milanović se ne oglašava previše.