OTKRIVAMO POZADINU: Gdje je Zoran Milanović? HDZ-ovci smatraju da huška ljude na veliki prosvjed, spominje se i general Čermak. ‘Ima putra na glavi’

Autor: Dnevno.hr

Vruće ljeto nam je na izmaku, a čini se da je pred vratima vrela politička jesen koja započinje velikim poskupljenjima energenata i uz šlag na torti u vidu mega afere i pljačke u INA-i u kojoj su važnu ulogu imali istaknuti HDZ-ovci.

Globalni problemi, rat, poskupljenja i inflacija miješaju tako snage na političkim kartama diljem Europe, bune se nezadovoljni građani i prosvjedi su u većini zapadnih zemalja, a ništa drugačije nije niti u Hrvatskoj.

Oporba predvođena političkom desnicom je sve iskoristila za pojačavanje pritiska na premijera i vladajuću većinu te se tako za subotu 10.9. najavljuje veliki prosvjed na Trgu žrtava fašizma gdje bi se navodno trebali ujediniti oporbeni političari, ali i mnogi građani i udruženja.





Najavljen prosvjed

Ipak, saznajemo da na prosvjedu neće sudjelovati zelena ljevica iz Možemo, dok bi se SDP-ovci predvođeni Peđom Grbinom trebali pojaviti na skupu.

Polako izlaze na vidjelo organizatori prosvjeda, a među njima su i udruge koje su organizirale najveći prosvjed koji se održao prošle godine, a bio je protiv covid potvrda.

Saznajemo da je jedan od organizatora Andrija Klarić, inače vlasnik teretane koji je sad već davnih dana prvog lockdown-a otvorio svoju teretanu usprkos odluci Vlade i Stožera civilne zaštite da zabrane rad zbog epidemije koronavirusa.

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin rekao je u petak da oporba ne mrzi HDZ, već HDZ mrzi Hrvatsku najavivši da će u Hrvatskom saboru idući utorak ujedinjena oporba održati zajedničku sjednicu svih oporbenih klubova i najaviti inicijative i akcije.

“Ne, ne mrzimo HDZ. Ne, doista ne. Ali, HDZ mrzi Hrvatsku. Jer da ju voli, da je Hrvatska toj stranci diosta na duši, onda HDZ ne bi Hrvatskoj radio sve ovo što joj radi ove godine”, rekao je Grbin upitan za komentar izjave premijera Andreja Plenkovića da oporbu spaja jedino mržnja prema HDZ-u.

Gdje je Milanović?

Što o svemu misli predsjednik Zoran Milanović i kakav je njegov stav prema najavljenom prosvjedu?









Podsjećamo, predsjednik je možda i najveći prosvjed od osamostaljenja označio kao demokratski važan i jasnu poruku prema Nacionalnom stožeru civilne zaštite s HDZ-ovim ljudima na čelu.

Iako se kao predsjednik Republike nije izravno miješao u isti, pohvalio je organizatore na uspjehu, a isto je učinio i nakon što je Most uz inicijative Udruga prikupio dovoljan broj potpisa za referendum protiv covid potvrda, koji je na koncu pao na Ustavnom sudu.

Ovako je predsjednik Milanović govorio nakon prosvjeda:









“Bilo je ljudi koje nemaju veze s ovim ludorijama koje smo slušali, koji su školovani, koji su se cijepili, znam ih osobno. Nisu došli slušati onog idiota Franciškovića, nisu došli tamo gledati neke saborske zastupnike koji su tamo opravdano”, rekao je Milanović.

Komentirao je predsjednik moguće inspekcijske kontrole zbog neprimjenjivanja COVID potvrda.

“To je glupo, to je oholo, to je osiono. Ljudi će se pobuniti protiv toga. Ja neću reći ništa. Upozoravam da je to jedno potpuno infantilno, samoživo ponašanje, koje nema nikakve koristi, samo štetu. U Ured predsjednika neće ući”, poručio je Milanović.

Zanimljivo, upravo se Milanovića od čelnih ljudi države jedino nije kritiziralo na velikom prosvjedu te su se brojni analitičari pitali ima li Milanović iza zavjese veza s prosvjedom, dok je premijer Plenković žestoko udario po njemu i optužio ga da podržava ‘antivaksere’ i populiste iz Mosta.

Skriva li se?

Ovog puta, čini se da Milanović opet skriva sve svoje karte.

Kako saznajemo, Milanović se čini se drži dosta suzdržano jer je procijenio da mora biti oprezan s obzirom da je prije preuzimanja fotelje na Pantovčaku bio u konzultantskom biznisu te mu je kako su pisali brojni mediji važan klijent bio energetski gigant Crodux s generalom Ivanom Čermakom.

“Čini mi se da se Milanović malo preplašio. Drži se po strani jer i on vjerojatno ima putra na glavi kad su nafta i plin u pitanju. Zato je njegova reakcija na HDZ-ovu mega aferu u INA-i bila tako mlaka. Sjećate se da je imao veliki biznis s generalom Čermakom.

Očekivao sam od njega bombastičan nastup kakav je znao imati, a čini se da je samo ispucao ‘ćorke’. Zato i što se tiče ovog prosvjeda Milanović mudro šuti, iako je lako moguće da nekoga iz pozadine drži na uzici i ‘savjetuje’ uoči velikog prosvjeda protiv vlasti”, rekao nam je dobro upućeni izvor blizak Uredu predsjednika.

Iz HDZ-a pak saznajemo kako sumnjaju da Milanović ipak ima prste oko prosvjeda te da podupire organizatore iz sjene i kako kažu, “huška određene strukture protiv vlasti”, rekao nam je izvor iz HDZ-a.