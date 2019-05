OTKRIVAMO: Miljenik ministra Božinovića u aferi s vjetroelektranama vrijednim milijarde kuna

Autor: Marin Vlahović

U studenom prošle godine predsjednik Vlade, Andrej Plenković, otvorio je radove na izgradnji vjetroparka pored Senja. Mediji su obaviješteni kako je riječ o kapitalnom projektu u koji kineski partneri u prvoj fazi planiraju uložiti 160 milijuna eura. U kasnijim fazama, spominjala se cifra od 300 milijuna eura. Međutim, neinformirani Plenković, očito nije imao pojma kakav se kriminal krije u pozadini te investicije, što ga, naravno, ne amnestira od političke odgovornosti. Zakazala je i SOA koja je morala upozoriti premijera da će se projekt vjetroparka kod Senja pretvoriti u najveću aferu Plenkovićevog mandata. Svjesno ili nesvjesno, premijer je obmanuo i svekoliku hrvatsku javnost, jer se projekt ne može do kraja realizirati, dok se ne riješe čak četiri sudske zabilježbe, što se jasno vidi iz sudskog registra.

Tko je Aleksandar Džombić?

Plenković, vjerojatno, ne zna tko je Aleksandar Džombić. U stvari, gotovo nitko u Hrvatskoj nikad nije čuo za Aleksandra Džombića. Doduše, postoji druga osoba istog imena i prezimena, ali to je političar iz Republike Srpske, koji prema svim dostupnim informacijama, nije rodbinski ni poslovno povezan s Aleksandrom Džombićem iz Zagreba. Za hrvatske medije, Aleksandar Džombić dao je samo jednu kratku izjavu. Bilo je to u jeku sukoba oko vlasništva i kontrole nad projektom vjetroelektrana kod Senja.

Tema je uz spektakularan naslov pokrenuta u „Jutarnjem listu“, no ubrzo se priča stišala, a godinu dana kasnije, specijalizirani portal energetika-net, objavio je vijest o prodaji čitavog projekta kineskoj tvrtki. U istom tekstu spomenut je i Aleksandar Džombić, kao većinski vlasnik koji je Kinezima prodao svoje udjele za nevjerojatnih 32 milijuna eura! Ali, taj novac nije završio kod Aleksandra Džombića, jer je isplata blokirana dok se ne riješe svi sudski sporovi oko senjske tvrtke „Energija projekt“.

Prema sudskom registru, temeljni kapital tvrtke „Energija projekt d.d.“ iznosi 183,797.500 kuna. Među troje članova Nadzornog odbora, nalaze se – Ana Džombić, supruga Aleksandra Džombića i zamjenica predsjednika Nadzornog odbora, Yizhi Zhang, članica, te Yuchao Shan, predsjednik Nadzornog odbora. Sjedište tvrtke je u Senju. Osim spomenute izjave za „Jutarnji list“, na internetu nema tragova poslovanja Aleksandra Džombića iz Zagreba. Tom prilikom je Džombić komentirao i poslovne razmirice s Vladimirom Severom, kojeg su neki mediji optuživali da se obogatio preprodajom gradskog zemljišta u Karlovcu.

Uloga Josipa Ćelića u preotimanju projekta

Sever se kratkotrajno našao u središtu afere zbog čega ga je istraživao i USKOK. Istraga je utvrdila da je sve bilo po zakonu, ali je tada već napravio grešku i ukazao povjerenje Aleksandru Džombiću, bliskom prijatelju i tajnom poslovnom partneru Josipa Ćelića, zamjenika ravnatelja MUP-a. Vladimir Sever je optužio Džombića za obmanu i prijevaru.

“Dao sam mu 50 posto udjela u poduzeću ‘Energija projekt’ kojeg sam osnovao, a on je čak i doveo neke investitore iz Portugala, ali se iz toga nije izrodilo ništa. Nakon nekog vremena me je uvjerio da neću moći odraditi sve ove poslove ishođenja dozvola, jer sam pod istragom. U to vrijeme češljao me je USKOK zbog zemljišta u Grabriku, pa smo se složili da mu prepustim i preostalih 50 posto udjela, ali samo formalno, te da će mi ih poslije vratiti,“ izjavio je Sever 2016. za „Jutarnji list“. No, Aleksandar Džombić je imao drukčiju priču:

“I ja sam mislio da Sever ima novca od prodaje onog zemljišta u Karlovcu, ali nije imao ni kune, pa sam sve financirao sam. Poduzeću je ostao dužan 113.000 kuna, a meni osobno 300.000 kuna. Trebao mi je platiti 60.000 eura za onih 13 posto udjela u firmi, ali ni to nije napravio“, rekao je Džombić „Jutarnjem listu“.

Sudski registar i kronološki slijed financijskih radnji, potvrđuje riječi Vladimira Severa, koji tvrdi da je Džombić preuzeo „Energiju projekt“ pozajmicom od 50.000 kuna. Tu svotu, Džombić bi uplatio na račun tvrtke, a onda odmah izvukao natrag. Isti postupak ponovio je tridesetak puta i prikazao kao ulaganje, čime je fiktivno postao vlasnik, izbacivši istodobno ostale ulagače. To je Džombić priznao i u jedinom javnom istupu za „Jutarnji list“.

Kao što smo ranije naveli, osoba koju obojica spominju i čija uloga nije još do kraja razjašnjena je Josip Ćelić, poznat kao najbogatiji policajac u Hrvatskoj, koji trenutno obavlja dužnost zamjenika ravnatelja MUP-a. Ćelić se trebao pojaviti i na sudu kao svjedok u korist Džombića, ali do tog raspleta nije došlo.

U međuvremenu, kao da je nestao i Aleksandar Džombić, koji se nije pojavio ni na otvaranju vjetroparka prošle godine.

Od bijega iz Hrvatske do pokroviteljstva kapitalnog projekta

Našim istraživanjem uspjeli smo otkriti tko je, zapravo, Aleksandar Džombić, kao i gdje se trenutno nalazi. Aleksandar Džombić je rođen u Hrvatskoj. Zasad nam nije poznato kako su se i gdje, Džombić i Ćelić sprijateljili u djetinjstvu, ali razotkrili smo druge dijelove njegove biografije. Naime, početkom demokratskih promjena u Hrvatskoj, Džombić je napustio Policijsku akademiju i otišao u Srijemsku Kamenicu. Prema našim izvorima, kasnije se pridružio paravojnim postrojbama Željka Ražnjatovića Arkana i sudjelovao u agresiji na Republiku Hrvatsku.

Poslije mirne reintegracije Istočne Slavonije, Džombić je otišao u Beograd, gdje se bavio redarskim poslovima, reketom i drugim oblicima organiziranog kriminala. Nakon neuspjelog atentata na njega, 2003. godine, Džombić je prebjegao u Hrvatsku. Na granici ga je u službenom džipu zapovjednika ATJ-a „Lučko“, pokupio Josip Ćelić, tadašnji zapovjednik te najelitnije postrojbe specijalne policije.

To nam je ispričao bivši pripadnik ATJ-a „Lučko,“ a potvrdu smo dobili i preko službenog izvora, uvidom na adrese na kojima se Džombić prijavljivao u Hrvatskoj. Džombić je u tom vremenskom razdoblju, uistinu bio prijavljen na jednoj od adresa Josipa Ćelića u Gračanskoj cesti 103 u Zagrebu.

Tada smo pokušali na sve moguće načine doći do gospodina Aleksandra Džombića i došli do šokantnog otkrića. On se sakrio u Republiku Srpsku, jer je u Hrvatskoj osuđen za počinjena kaznenog djela s elementima nasilja.

Dodatnu zabrinutost izaziva činjenica da je Aleksandar Džombić u „Jutarnjem listu“ spomenuo Josipa Ćelića kao bivšeg kolegu i prijatelja iz djetinjstva. Naveo ga je i kao budućeg svjedoka u sporovima koje vodi s bivšim partnerom, Vladimirom Severom. Stoga smo poslali službeni upit MUP-u o tome, je li Aleksandar Džombić ikada radio u MUP-u, te gdje su to Josip Ćelić i on bili kolege, ali nismo dobili nikakav odgovor…

“Upravo me moj prijatelj iz djetinjstva i bivši kolega iz policije, Ćelić, upozorio na Severa; pitao me zašto se družim s kriminalcima…“, rekao je Aleksandar Džombić „Jutarnjem listu“.

Inače, Josip Ćelić je karijeru gradio u specijalnoj policiji. ATJ „Lučko“ se pridružio 1991. godine i poslije rata dogurao do mjesta zapovjednika jedinice. S funkcije je smijenjen nakon niza incidenata u kojima su sudjelovali pripadnici ATJ „Lučko“. Završio je Visoku policijsku školu, a kao i veći broj pripadnika ATJ „Lučko“ i – Prometni fakultet…

Ćelić – najbogatiji policajac u Hrvatskoj

Materijalno gledano, Ćelićeva je obitelj doživotno zbrinuta – njihove nekretnine vrijede milijune eura. Veliko bogatstvo Ćelić objašnjava gastarbajterskim poslovima svog oca u Njemačkoj. No, istražna tijela nikada nisu detaljnije ispitivala porijeklo imovine Josipa Ćelića, kao ni optužbe za reketarenje poduzetnika…

Josip Ćelić, osobni je prijatelj Tomislava Karamarka, Josipa Klemma i Milijana Brkića. Prijateljstvo s Brkićem dovedeno je u pitanje Ćelićevim pasivnim ponašanjem prema istragama protiv potpredsjednika Hrvatskog sabora. Ćelić ne pomaže Brkiću, iako ovaj to očekuje zato što je svojedobno Ćelića ekskulpirao iz predmeta „zločina nad civilima u Gruborima“.

Umjesto Ćelića, koji je vodio akciju u Gruborima i bio odgovoran na terenu, uhićen je, i kasnije oslobođen – Željko Sačić. Nakon što je Ćelić javno optužio Nikolu Kajkića za falsificiranje službene zabilješke iz istrage o ratnim zločinima u Vukovaru, Sačić se oglasio slijedećom porukom zamjeniku ravnatelja MUP-a:

“A kad će protiv tebe završiti istraga zbog laganja, prikrivanja činjenica i protupropropisnog napuštanja zapovjedne dužnosti nad ratnom postrojbom u Gruborima tijekom izvršenja složene vojnopolicijske zadaće?To je izazvalo čitav niz stravičnih, nepopravljivih i štetnih posljedica za ljudske živote, ugled RH, MUP RH, ATJ Lučko, mnoge od nas, naše obitelji! Zbog tvojih laži bili smo uhićivani i sada, sudski je utvrđeno, nevino zatvarani? Zar u MUP-u nisu imali časniju, obrazovaniju, stručniju i moralniju osobu za dužnost zamjenika glavnog ravnatelja policije? Sramota za onoga tko te izlobirao, predložio, podržao i imenovao. Odvratno! Ti ćeš nešto o Kajkiću…?”

Nakon svega Ćelić i dalje uživa zaštitu samog vrha države, pogotovo ministra Davora Božinovića, kojem je postao desna ruka i ključan čovjek u obračunu s preostalim kadrovima Milijana Brkića. No, ova piramida moći mogla bi se ubrzo početi urušavati kada brojni svjedoci, među kojima ima poduzetnika, bankara i poslovnih konzultanata, daju iskaze o svojim iskustvima s Josipom Ćelićem i Aleksandrom Džombićem. Cijeli slučaj mogao bi ugroziti i druge velike projekte s kineskim investitorima kojima, zasigurno, ne odgovara pravna nesigurnost koja vlada u Hrvatskoj.

Jedini pravi odgovor – bezuvjetna ostavka…

Međunarodni kineski poslovni portal „Yicaiglobal“ najavio je veliko ulaganje kineske kompanije „Norinco International Cooperation“ u izgradnju vjetroparka kod Senja, ali ta vijest je stara već više od godinu dana. U tekstu na portalu „Yicailglobal“, spominje se Aleksandar Džombić kao prodavatelj 76% udjela „Energija projekta“ „Norinco Internationalu“ za 32 milijuna eura. U tekstu se navodi da je Džombić zadržao 24% udjela.

Papirnato gledano – to je istina, ali uz spomenutu klauzulu da će novac biti isplaćen nakon što se postigne neki dogovor ili završe sudski sporovi. Iz Senja nam javljaju da radovi još nisu počeli. Kao novi datum početka radova, spominje se ovogodišnji 1. lipanj.

Tijekom rada na priči, dobili smo i potvrdu da se Aleksandar Džombić nalazi na tjeralici MUP-a i ako pokuša prijeći granicu, istog trena će biti uhićen. Džombića traže zbog drugog kaznenog djela, a prema našim informacijama, ne smije se vratiti ni u Srbiju, jer mu i tamo prijeti sličan scenarij.

Nedvojbeno, ovo je najveća afera vlade Andreja Plenkovića koji se osobno politički kompromitirao i podržao kapitalni projekt, čiji je fiktivni vlasnik – sada na tjeralici MUP-a Republike Hrvatske. Blesavima su se pravili i HDZ-ovci nešto nižeg statusa, poput Darka Nekića, tadašnjeg gradonačelnika Senja, a sada državnog tajnika u Ministarstvu uprave, koji je za „Jutarnji list“ izjavio da se ne sjeća točno tko se pojavio u njegovom uredu radi dogovora o projektu – Sever, Džombić, obojica, ili netko treći – zbunjeno se pokušavao prisjetiti Nekić: „Teško mi se sada prisjetiti, ali mislim da su bila obojica, zajedno s još dvojicom kojima sam zaboravio imena, po naglasku bih rekao da su bili iz Karlovca.“

Tako se, znači, dogovaraju kapitalni projekti u Hrvatskoj, bez da se znaju identiteti ulagača. Sjećanje mnogih, trebala bi osvježiti opsežna istraga koja bi obuhvatila i sam vrh MUP-a Republike Hrvatske.

Pritom, premijer Plenković ne može pobjeći od ove najveće afere u vrijeme svoje vladavine, ali ni od vlastite odgovornosti. U svakoj civiliziranoj zemlji, odgovor – „nisam znao“ – nije nikakav odgovor. Jedini pravi odgovor je – bezuvjetna ostavka…