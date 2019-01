OTKRIVAMO IDENTITET! Jedan je moćni hrvatski tajkun opasno nagazio Tolušića!

Hrvatska se javnost u posljednja dva desetljeća nagledala svakojakih čuda. No, i one koji pomno prate hrvatsku političku scenu, posljednjih godina, posljednja afera koja je potresla Vladu premijera Andreja Plenkovića u najmanju je ruku zatekla. Kao što već vjerojatno i smrznuti vrapci na granama znaju, glavni akter neugodne priče koja ne prestaje puniti medijske stupce čelni je čovjek hrvatske poljoprivrede i potpredsjednik Vlade Tomislav Tolušić, koji se suočio s lažiranim fotografijama, a koje su za cilj imale kompromitirati kako njega i njegovu političku karijeru, tako i Vladu u cijelosti. Krivotvorene fotografije koje su osvanule na naslovnici Nacionala, prikazuju navodnog Tolušića kojemu društvo radi prostitutka, s kojom šmrče kokain. Da je riječ o nadasve ozbiljnoj i složenoj kompromitaciji, potvrdili su zborno i bez ograđivanja gotovo svi ministri u aktualoj vladi, uz opasku da se radi o pokušaju destabilizacije Vlade, koja kvalitetno obavlja svoj posao, provodi reforme i bori se s kriminalom.

Samouvjereno i izrazito otvoreno, što inače nije u Tolušićevom stilu, i on se obratio javnosti, ali i zlobnicima koji ga nastoje kompromitirati. ”Banda će uskoro završiti u zatvoru”, poručio je ministar, čije riječi su odzvonile medijskim prostorom, jer iz njih se posve jasno iščitava da Tolušić vrlo dobro znade tko bi se mogao kriti iza slučaja koji je potresao političku scenu. Iako se naslućuje da Tolušić znade identitet ”bande” koja ga ugrožava, on u nikoga izravno nije uperio prst već je pozvao institucije da odrade svoj dio posla. Dok se institucije hvataju u koštac s neprijateljima ministra poljoprivrede, on se pohvalio poslom kojega obavlja dvije godine.

”Uvodim red u svoj sektor, čistim kriminal, dirnuo sam u niz osinjih gnijezda, drago mi je zbog toga, bit ću još žešći u budućnosti, svi koji misle da će to moći riješiti prijetnjama, podmetanjima i medijskim pritiscima, to mogu zaboraviti”, rekao je među ostalim Tolušić. Potencijalnog sumnjivca pronaći nastoje i ministri koji su stali u obranu kolege pa je sukladno tome dio odgovora ponudio ministar uprave Lovro Kuščević, tvrdeći da je riječ o metodama kojima se nastojao izvršiti udarac na Tolušića, a koje nalikuju onima kakvima se služi ”podzemlje”.

“Određenim strukturama smeta dobar rad ove Vlade, smeta im častan posao i da su se kanali, koji su do sada funkcionirali, prekinuti, tako da se još svašta može očekivati”, izjavio je Kuščević. Podzemlje je i inače riječ koja se nerijetko provlači kroz pore hrvatske politike, međutim nikada nitko nije konkretizirao tko se to krije iza toga izraza koji ne zvuči ugodno. Tko se krije iza tog famoznog i fantomskog podzemlja, kome se točno ministar zamjerio i je li doista riječ o montaži kojom ga se nastojalo ugroziti, pitanja su koja se sama po sebi nameću. Odgovor obični smrtnici vjerojatno nikada neće dobiti, ali izvori bliski Tolušiću prepričavaju kako se ministar doista mnogima zamjerio.

Dakako, to ne znači da se bilo tko od onih s kojima se ”obračunao” stoje iza ove posljednje neugodne priče, koja je potresla Vladu. No, primjerice, kada o konfliktima govorimo jedan od onih koji se nisu libili javno suprostaviti ministru svakako je poduzetnik Claude Jambrušić. Nedavno je naime, Ministarstvo poljoprivrede hitro s ovim poljoprivrednikom raskinulo ugovor za zakup državne zemlje, dok s druge strane i Tolušić koji se hvali borbom koju vodi u svojem resoru, u slučaju Agrokorovih dugovanja nije jednako postupao. Jambrušić koji je karijeru gradio kao marketinški stručnjak, unazad nekoliko godina nastoji pokrenuti stočarsku proizvodnju, radi čega se i javno prepirao s ministrom Tolušićem. Prozivao je pritom korisnike poticaja za krške pašnjake te govorio o najvećem kriminalu, koji se odvija upravo u sektoru poljoprivrede.

Bez zadrške, Jambrušić je prozivao pojedince koji su 2015.godine dobili nekoliko tisuća hektara pašnjaka, tvrdio je i kako se radi o onima koji posjeduju stotinjak goveda zbog čega na godišnjoj razinu uberu izdašan poticaj u iznosu od 20 milijuna kuna poticaja. Samozatajni Jambrušić svoju je verziju priče iznio i za tjednik 7dnevno u kojem su ga predstavili kao čovjeka bez mrlje u karijeri koji se bavio proizvodnjom tekstila te trgovačkim posredovanjem na domaćem i stranom tržištu, kao i zastupanjem inozemnih tvrtki. Nakon toga, s partnerima se odvažio investirati u ekološku proizvodnju stoke. Valja reći u ovome kontekstu, kako je Hrvatskoj EU dala mogućnost dobivanja bespovratnih sredstava radi zaštite i održavanja specifičnih regija krša, štiteći ekosustav, bioraznolikost, staništa i sustave podzemnih vodnih tokova, riječ je o zemljištima koja se pronalaze u Dalmatinskoj zagori, Lici i Gorskom Kotaru. Ministarstvo poljoprivrede stoga je te 2015.godine pokrenulo proices dodjele državne zemlje, za što je bila zadužena Agencija za poljoprivredno zemljište i Hrvatske šume.

”Ozbiljno sam zagrizao jer mi se svidio projekt i uložio sam oko 19 milijuna kuna u zakup zemljišta, kupnju krava, podizanje torova i izgradnju štala te ostalih potrebnih objekata i infrastrukture. Svi poljoprivrednici koju su se javili na natječaj imali su rok do 15. svibnja 2015. da dobivenu zemlju upišu u sustav potpora, a prethodno su morali platiti zakup zemlje za godinu dana unaprijed, kupiti stoku te s državom sklopiti ugovor čiju je regularnost provjeravao DORH kako bi se eliminirale sve sumnje u malverzacije pri dobivanju zemljišta.

Do tog raspisanog datuma upisali smo 5200 hektara u sustav potpora od ukupnih 9000 hektara koliko smo dobili u zakup na temelju potpisanih ugovora s Hrvatskim šumama i Agencijom za Poljoprivredno Zemljište. Kupili smo oko 750 krava uglavnom od malih OPG-ova, jer je tadašnji pravilnik uvjetovao jednu kravu na 10 hektara zemlje upisane u sustav potpora. Za upisanih 5200 hektara smo, dakle, trebali imati 520 krava, a kupili smo ih znatno više”, ispričao je svojedobno za 7dnevno ovaj poduzetnik koji je s partnerima pribavio i privatne parcele uz zakupljenju državnu zemlju kako bi na njima sagradio ograđene prostore u kojima je stoka trebala boraviti.

„Takvi se objekti, naime, nisu mogli graditi na državnom zemljištu, što je po meni propust državne administracije. S privatnim parcelama na kojima smo gradili infrastrukturu bilo je puno problema, jer nisu bile gruntovno sređene. Ipak, da bismo pokazali svoje ozbiljne namjere, sagradili smo kuće do 50 kvadrata za naše djelatnike i osigurali im uvjete rada na visokoj razini te zbrinuli stoku na najbolji mogući način”, prepričavao je nadalje ovaj poduzetnik tvrdećži da je s partnerima ispoštovao sve uvjete i zadane rokove, nakon čega bivši ministar SDP-ov Tihomir Jakovina produžuje rok za prijavu u sustav potpora korištenja pašnjaka, a paralelno s time mijenja se i pravilnik prema kojem uvjetni broj grla od 0,1, u prijevodu jedno grlo na 10 hektara, više nije uvjet, dakle za sve koji su se dodatno upisivali na državnu zemlju uvjet je bio nula grla.

”Taj projekt Europske unije nije vezan uz proizvodnju nego uz održavanje poljoprivrednih površina u stanju pogodnom za ispašu ili uzgoj. Poljoprivrednik, pak, ima diskrecijsko pravo odlučiti hoće li kositi tamo gdje je to moguće, ili će kupiti stoku s kojom će pašariti i na taj način održavati površine. EU je tragom toga propisala pravilo, a to je maksimalna granica stoke, znači maksimalno opterećenje, jer s prevelikim brojem stoke na određenim područjima može doći do devastacije okoliša. Pa je EU izdala direktivu kojom propisuju poljoprivrednicima maksimalni broj stoke po hektaru livada i pašnjaka”, objasnio je novinarki Romani Eibl ovaj poduzetnik svoju priču, a potom prozvao i nasljednike bivšeg ministra poljoprivrede koji za ovu priču nisu pokazali stručnost. Osim Mostova ministra Davora Romića, poseban je naglasak stavio na aktualnog ministra Tolušića.

”Mijenjali su pravilnike na našu štetu, izlažući nas neizdrživom riziku, ne mareći pritom da pravilnici uopće nisu usklađeni s regulativom Europske komisije. Danas smo, jednako mi koji imamo stoku i oni koji je nisu morali kupiti zbog pojednostavljivanja procedure, izloženi pogromu s visokih državnih adresa, naziva nas se špekulantima, fiktivnim stočarima i lopovima, te trpimo enormne štete“, rekao je Jambrušić, pozivajući se na procjene prema kojima je Tolušić preko natječaja imao mogućnost dodijeliti dodatnih 500 tisuća hektara zemlje, čime je mogao doprinijeti povlačenju dodatnih europskih sredstava, što nije učinio iz nepoznatih razloga. Ono što bi u uređenoj državi odzvonilo poput glasnog alarma Jambrušićeve su riječi da se u suradnji s hrvatskom državom susreo s brojnim preprekama, a među ostalim i sa ucjenama te pokušajem iznude.

”Istina, 2017. godine na jednom neformalnom druženju u Pitomači na kojem ja nisam bio prisutan, putem mog poslovnog partnera zatraženo je od mene da platim dva milijuna kuna za dovršenje hotela u Pitomači. U to je vrijeme već počeo pritisak Tolušića po medijima na mene, nije me još spominjao imenom, ali su njegove aluzije bile jasne. Stalno je ponavljao ‘dobili su milijune, a nemaju stoke’. Konkretno je iznosio neke detalje iz kojih sam shvatio da se obraćao meni. Onda ubrzo nakon što sam uputio žalbu Europskoj komisiji, u raznim medijskim istupima ministar Tolušić spominje moje ime i prezime te izjavljuje kako su „milijune kuna bacili na pašnjake bez stoke“. Uskoro opet dolazi do nove izmjene pravilnika koja nas je zajedno s nezakonitim kontrolama prihvatljivosti površina za potpore bacila na koljena. Neprestanim ciljanim kontrolama umanjuje nam se broj koristivih hektara na parcelama koje smo uzeli od države u zakup. Partnerima i meni je već na samom početku od zakupljenih 9000 hektara parcela, priznato 5200 koristivih hektara, a mi državi plaćamo zakup unaprijed za svaku godinu 2,5 milijuna kuna na bruto zemlju, dakle i na onu koja nije ušla u sustav potpora.

U međuvremenu, izvanredne Tolušićeve kontrole, čak i retroaktivne, koje je provodio kontrolor Tihomir Babić, koji mi je osobno priznao pred kolegama u svom uredu da radi po nalogu Tolušića, još su nam proglasile neiskoristivim 1200 hektara. Svake godine poljoprivrednici upisuju do kraja svibnja za tekuću godinu zakupljenu državnu zemlju u sustav potpora i prilikom upisa ovlašteni te stručno osposobljeni djelatnici APPRRR-a dodjeljuju koeficijent prihvatljivosti za svaku parcelu pojedinačno te eliminiraju odmah sve neprihvatljive elemente kako bi upisali u sustav potpora samo one dijelove površina koje oni smatraju prihvatljivim.

Problem je u tome što država nije u trenutku raspisivanja javnih natječaja za dodjelu državne zemlje odmah dodijelila koeficijent prihvatljivost za svaku parcelu koju daje u zakup kako bi se izbjegla različita tumačenja djelatnika APPRRR-a po raznim ispostavama i kontrolora. Zašto? Zato što oni tako mogu unedogled smanjivati prihvatljivost površina i tako kažnjavati poljoprivrednike višegodišnjim sankcijama. U prijevodu, sve se svodi na to da ti država dodijeli državnu zemlju za koju plaćaš unaprijed zakupninu, a onda ti ta ista Država smanjuje tu državnu zemlju kako se tko sjeti i kažnjava te višegodišnjim sankcijama tj. neisplatom potpora iz EU“, izjavio je tada Jambrušić prisjećajući se još jednog susreta:

”Nakon izvjesnog vremena opet su isti ljudi zatražili novac od nas. Ove godine, prije Uskrsa, na sastanku u Pitomači u nazočnosti jedne osobe, poručeno mi je da traženi iznos nije više dva milijuna kuna već milijun i pol kuna, te da traženi novac donesem na Veliki petak. Poručio sam da novac ne dam i neka me se puste da radim”, kazivao je Jambrušić za 7dnevno u kojem je izravno prozvao Josipa Đakića kao osobu koja je od njega tražila novac, uz opasku da s njime redovito komunicira i ministar poljoprivrede. Zbog neugodnosti s kojima se susreo Jambrušić se privremeno povukao iz biznisa, te je državi prijetio tužbom. Nakon toga uslijedile su i packe uz EU iz koje su ministra Tolušića upozorili na nepravilnosti u pravilniku, zbog kojega su kako je tvrdio ovaj poduzetnik bili izloženi inspekcijama, nakon čega su uslijedile i sankcije, a potom su ostali i bez dijela poticaja zbog čega su kazneno prijavili jednog inspektora.

”Velik je broj nezadovoljnih korisnika poticaja. Zato ćemo osnovati udrugu koja će tužiti državu za neisplatu poticaja zbog kršenja propisa EU, a žalit ćemo se i Europskoj komisiji zbog lošeg rada inspektora u Hrvatskoj”, govorio je Jambrušić, zbog čijeg je pisma Europskoj komisiji ministru Tolušiću očitana lekcija iz Bruxellesa. Ova kompleksna priča tek je djelić onoga što se za Tolušićem vuče, u dvije se godine koliko upravlja svojim resorom zamjerio mnogima, jer i iz Tolušićeva ministarstva nudila se javnosti njihova verzija priče o poljoprivrednim zemljištima.

Kako se tvrdilo iz Ministarstva, izborili su se protiv manipulacije privatnim poljoprivrednim zemljištem, te su poništili natječaje prema Jakovininoj uredni, a prema kojoj je za zakup državnih pašnjaka jedini kriterij bila visina zakupa, bez gospodarskog plana, a bilo je onih koji nisu posjedovali ni jedno grlo stoke, a paralelno s time lokalno stanovništvo nije imalo pravo prvenstva na zakup, pa su se hektari poticajnih pašnjaka s 20 tisuća ha iz pretpristupne 2012.godine, naglo povećali na sto tisuća dok je prosječna zakupnina hektara varirala od 80 do 400 kuna, dok su se potpore penjale i do 6000 kuna.

Tolušić je, čime se uostalom i sam hvalio u taj sustav uveo red i proveo izvide koji su potvrdili da na tisućama hektara nije moguće pronaći ni jedno grlo stoke, pri čemu su mnogi ”poduzetnici” izlovljeni u stupicu pri čemu su se potpore nekih povezanih firmi s 52,5 milijuna kuna srozale na najviše šest milijuna kuna, što je rezultiralo revoltom, prijetnjama i prijavama Europskoj komisiji. Podaci Agencije za plaćanja u poljoprivredi otkrivaju kako je deset najvećih poljoprivrednika koji rabe pašnjake u državnom vlasništvu u 2017.godini posjedovalo 11.276 hektara sa 7130 grla stoke. Terenska kontrola, otkrila je pak da je oko 2000 ha zapušteno i neprohodno.

Kada je pak o ekološkoj proizvodnji riječ, jedan od kriterija bio je i držanje minimalnog broja stoke na pašnjacima, što također nije ispoštovano, a nepoštivanje toga kriterija stajalo je 33,2 milijuna kuna potpora koje nisu isplaćene. Tolušićevo je ministarstvo, kontrolom dodjela poticaja ušparalo 61,13 milijuna kuna, a osim toga ministar je načimao i neka druga kontroverzna područja. Primjerice, reda je počeo uvoditi u drvnu industriju koja obiluje netransparentnošću, tu je i stroža kontrola uvoza hrane, te brojne druge odredbe. Je li se tim poslovanjem doista Tolušić nekome zamjerio, te krije li se u tome fantomsko podzemlje i banda koju spominje ostaje za vidjeti.