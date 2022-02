OTKRILI KAKAV IM JE PLAN! SDP i Možemo žele zajedno na iduće izbore

Autor: Dnevno.hr

U najjačoj opozicijskoj stranci SDP-u kao i u Možemo! koji je ne tako davno, na lokalnim izborima, na izbore u Zagrebu išao samostalno, više ne kriju da na nacionalnoj razini dolazi do njihova približavanja. Iako je do izbora još dvije godine već sada neslužbeno iz obje stranke poručuju da samostalno na njih, kad god bili, ne misle ići jer nitko sam ne može doći u poziciju da sastavlja novu vladu te da jedino zajedno mogu biti snažna alternativa protiv HDZ-a.

U ovom trenutku, u vrhu SDP-a piše Večernji list, postoji samo dilema je li bolje ići u jednom bloku, sve stranke od centra nalijevo zajedno ili pak u dva bloka, pri čemu bi jezgru činili upravo SDP i Možemo!, a drugi blok stranke poput Centra, GLAS-a, stranke Fokus…

I u SDP-u i u Možemo! ističu i zadovoljstvo međusobnom suradnjom u Saboru.

“Koalicija SDP-a i Možemo! prvi je korak bez kojeg nema nikakve šanse za pobjedu protiv HDZ-a na idućim izborima. Napravi li se to dovoljno rano, kao što je napravio Ivica Račan još 1998. godine s Draženom Budišom i HSLS-om, a to znači da se ponudi jasan program i ljudi, onda je to doista dobra alternativa koja može tražiti povjerenje birača na izborima”, smatra jedan ugledni SDP-ovac.

U prilog suradnji SDP-a i Možemo! u ovom trenutku idu i zadnja istraživanja javnog mnijenja, poput Crodemoskopa, prema kojemu SDP i Možemo! zajedno imaju veću potporu od HDZ-a, dok je treća opcija Most, u kojemu se pak “kunu” da treći put s HDZ-om neće ići, a na pitanje hoće li sa SDP-om i Možemo! ne daju jasan odgovor, piše novinarka Večernjeg lista Petra Maretić Žonja.