Otključaj vrata online zabave u Arena Casinu i iskoristi jedinstvene mogućnosti koje donosi prvi hrvatski iCasino

Autor: PR

U Hrvatsku je stigao drugi lockdown…, casina i automat klubovi su zatvoreni zbog epidemološke situacije koju je izazvao Covid-19 virus. Međutim, nije zatvorena online igra! Svojim omiljenim automatima možete pristupiti putem svog računala ili telefona!

Nikad nije bio bolji trenutak za online igru – jer smo za Vas pripremili posebne mogućnosti, bonuse i vrtnje kojima nudimo najviše od svih drugih platformi. Zaigrajmo!

Preuzmite 200 besplatnih vrtnji bez uplate!

Za početak, tu su besplatne vrtnje na igrici idealnoj za nove igrače – Burning Hot! To je jedna od najpoznatijih igara u svijetu online igre. Čak 200 besplatnih vrtnji su vaše, jedini preduvjet je da se registrirate i pretplatite na naše e-promocije i SMS-ove, jer će vam tako svakog tjedna stizati informacije o novim pogodnostima, bonusima i turnirima. Isprobajte bez uplate online zabavu!

Neka vas Advent obaspe srećom!

Ove godine, svima nama i pokloni i zabava trebaju kao nikada prije, da se oporavimo od cijelog stresa koji je donijela ova godina.

Odbrojavajte dane do praznika s nama otvarajući poklone na našem kalendaru. Poklona ima 25, a svi se otvaraju ujutro, do 10 sati svakog dana. Kada se poklon otvori, prikazat će posebnu ponudu za taj dan. Pokloni su puni bonusa, besplatnih vrtnji i drugih iznenađenja. Ponuda vrijedi do kraja tog dana, pa provjeravajte često! Kako bi mogli vidjeti aktivnu ponudu, prijavite se ili registrirajte!

Istražite prednosti paketa dobrodošlice!

Za one koji se zaigraju, a nisu preuzeli ovih 200 besplatnih vrtnji – imamo akciju: uplati 2, igraj sa 4! Naime, ako uplatite 150 kn ili više, dolazi vam 100% bonusa do 2000 kuna, i još 50 vrtnji na ‘automatu’, tj. igri koju ste do sad već zapamtili – ‘Burning Hot’.

Dakle, ako uplatite 200, dobijete 200 bonusa (+50 besplatnih vrtnji) i tako do 2000 kn. Ako uplatite 2000 kn, ide Vam 2000 kn bonusa i onda možete igrati sa 4000 kn, iako ste uplatili 2000! Iskoristite paket dobrodošlice Arena Casina online!

Sudjelujte u Jackpot utrci!

Za iskusnije i željne natjecanja, pripremili smo i Jackpot utrke koje Vam donosi Habanero. Riječ je o obliku progresivnog jackpota koji se skuplja nekoliko dana u određenom razdoblju.

Jackpot se nakuplja svakoga tjedna posebno, a sama utrka traje ponedjeljkom navečer od 18:00 do 22:00. U tom vremenu, imate priliku osvojiti jackpot! Također, kada otvorite igru koja sudjeluje u jackpot utrci, vidjet ćete vrijeme sljedeće utrke unutar igre.

Kako bi imali šansu za osvajanje, igrači moraju biti aktivni i za vrijeme utrke zaigrati odabrane Habanero jackpot igre Arena Casina online koje možete pronaći na ovom linku.

Dobrodošli u klub VIP Igrača!

Nakon što isprobate sve ove mogućnosti, i druge koje će se logično otvoriti, bit ćete veteran online igranja, pa je red da uđete u članstvo u klubu VIP igrača! VIP klub Arena Casina dostupan je samo putem pozivnice, za redovite i odane igrače, te pruža doista poseban tretman. Sve te pogodnosti članici ili članu osigurava njegov osobni VIP menadžer.

Dio VIP tretmana su personalizirane promocije: to su mjesečni i besplatni bonusi. Za svoj rođendan, VIP član dobije posebno iznenađenje, a čekaju ga i veći bonusi na uplatu.

Povrh većih bonusa na uplatu, važna pogodnost je i niži omjer pretvaranja Arena Casino bodova u pravi novac. Veća je i maksimalna isplata nakon bonusa.

Svako toliko, VIP člana Arena Casina online počastimo besplatnim vrtnjama bez uplate.

Božićna priča sa 172 dobitnika!

Sudjelujte u velikom Arena Casino online Božićnom turniru! Prosinac će biti prepun iznenađenja. Nagradni fond je vrijedan čak 250.000 kn. Tijekom četiri tjedna u prosincu možete sudjelovati u Veličanstvenom Božićnom turniru s obiljem uzbudljivih igara. Uvijek ćete na raspolaganju imati i Božićne igre. Na ovom turniru zbrajamo runde, neovisno o ulogu, važno je da je minimalno jedna kuna. Nagradit ćemo ukupno 172 dobitnika, a možete osvojiti i članstvo u ekskluzivnom VIP klubu. PRVA RUNDA: 30.11. – 6.12.2020.

Očekujte i posebna iznenađenja!

Naše redovite igrače (u normalnoj situaciji, kad prođe ova Covid-19 kriza) častimo posebnim iznenađenjima koja, između ostalog uključuju nagradne vikende, večere u dobrim restoranima i noćenja u elitnim hotelima! Ne gubite nadu i vjeru u ovom zimskom lockdownu – Život je igra! Igrajmo se!