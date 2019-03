Otac monstrum progovorio! Otkriveno što je rekao policiji!

Autor: Dnevno

Josip Rođak, otac monstrum s Paga nije ni pogledao svoju djecu koja su u krvi i suzama ležala na podu nakon što ih je on bacio s balkona već je samo prošao pokraj njih i sjeo u automobil.

Supruga je povikala “Kurvin sine, što si to napravio!” no on se odvezao na policiju u Pagu, ušao u zgradu i rekao “Bacio sam djecu s balkona.”

Nakon toga je ušutio, a u policiji je bio od 7 pa sve do 21 sat i u tom vremenu je, kako kažu izvori za Večernji ipak “progovorio”.

“Ja jako volim tu djecu. Oduvijek se brinem o njima i hranim ih. Čak sam kupio svima mobitele i non-stop igraju igrice. Kada mi je nedavno rečeno da ću se uskoro morati s djecom iseliti iz kuće, to me je jako pogodilo, stalno sam o tome razmišljao, oka nisam sklopio danima. Odnosno uopće nisam spavao. Ne znam što mi se dogodilo i zašto sam to napravio ” rekao je u četvrtak Josip Rođak šokiranim policajcima.

Nije ni jednom riječi rekao je li tražio pomoć ili socijalni stan za sebe i obitelj. “Josipu Rođaku određen jednomjesečni istražni zatvor, a branio se šutnjom,” kazao je Hrvoje Visković, istražni sudac Županijskog suda u Zadru.