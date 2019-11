OSVETA TEK KREĆE! Đakić Plenkoviću priprema finalni udarac: HDZ-om kruži čudna teorija

U nezgodnu i pomalo nezavidnu poziciju premijera Andreja Plenkovića doveo je njegov stranački kolega, HDZ-ov saborski zastupnik i čelnik Hvidre, no izgleda da je riječ o naplati starih dugova. Naime, kako tvrde dobro upućeni izvori iz vladajuće stranke, Đakić je krenuo u osvetnički pohod, a premijeru je osledu odlučio servirati hladne glave, jer prošlo je više od sto dana otkako se Plenković obračunao s virovitičkim ogrankom stranke te rekonstrukcijom Vlade iz svojeg tima eliminirao Tomislava Tolušića, što Đakiću nije dobro palo. Štoviše, akteri tih događanja prepričavali su kako je Milijan Brkić morao smirivati pobješnjelog Đakića, nakon što je Plenković najavio da s pozicije ministra poljoprivrede odlazi njegov čovjek Tolušić. ‘Plenković zasad može računati na moju podršku u Saboru, a poslije ćemo odlučiti ovisno o razvoju situacije”, komentirao je tada Đakić javno i bez zadrške, to zasad očitgledmno je prošlo, a Đakić se probudio u nezgodnom trenutku, jer dobro je poznato da premijera očekuje neizvjestan perido, ponajprije stoga što mu na vrata kucaju sudbonosni predsjednički izbori na kojima biračko tijelo neće odlučivati samo o tome zaslužuje li Grabar-Kitarović još jedan mandat., već će se neizravno odlučivati i o tome ostaje li Plenković na čelu stranke. Uznemirio se tako Đakić u nezgodnom času oko Zakona o blagdanima te predložio da Dan antifašističke borbe ne bude praznik, ali da se Dan nezavisnosti i dalje slavi 8.listopada, što je Plenković oštro odbacio. Mnogi u HDZ-u tvrde kako nije slučajno da se par dana nakon ovog Đakićeva obračuna s premijerom u utrku za šefa vladajuće stranke uključio bivši predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko, u vladajućim redovima štoviše postoje nagađanja da iza Đakićeva inicijetive stoji upravo Karamarko, no to je dakako tek jedna od nedokazivih teorija. Teorija međutim definitivno nije to da bi rasprava o Danu anfitašističke borbe i ukidanju istog podijelila i sami HDZ kao što je to bilo i sa Istanbulskom konvencijom, a to je problematika koja Plenkoviću definitivno nije potrebna uoči izbora. Plenković je stoga odlučio riskirati, a koliko će dugo Đakić biti miran ostaje za vidjeti, no oni koji ga poznaju prepričavaju da ovaj fajt ni izbliza nije okončan.