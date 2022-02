OSUMNJIČENIK MILOŠEVIĆ MORA OTIĆI! Plenković pred bolnom odlukom: Koga će zahvatiti rekonstrukcija?

Autor: Iva Međugorac

Sve su opcije još uvijek na stolu, komentar je to našeg sugovornika iz Vlade koji je nazočio koalicijskom sastanku sazvanom povodom uhićenja ministra Darka Horvata u aferi po babi i stričevima koja je zahvatila potpredsjednika Vlade, SDSS-ova Borisa Miloševića.

U kontekstu afera nedavno se spominjao i ministar gospodarstva Tomislav Ćorić, a neizvjesna je i pozicija ministra rada Josipa Aladrovića.

”Plenković je razmišljao i o izborima, ali za taj potez izgleda nije najspremniji pa je to možda i najmanje vjerojatno, nije nemoguće da se on doista upusti u rekonstrukciju Vlade, to je prijedlog koji stiže i od partnera iz koalicije, ali i iz HDZ-a”, kaže naš sugovornik iz Vlade te navodi da je jedina šansa za Plenkovićev opstanak čistka ministara i suradnika koji su kontaminirani.

Teško je ovako nastaviti

”Teško je ovako nastaviti s radom i čekati od vikenda, do vikenda kada bi koji ministar mogao biti uhićen, premijer to definitivno mora presjeći radi sebe, međutim, pitanje je hoće li rekonstrukcija zahvatiti samo one ministre koji se dovode u vezu s aferama, ili će to biti nešto širi zahvat”, kaže naš sugovornik.

Ranije se u kontekstu rekonstrukcije Vlade uz sada već bivšeg ministra Horvata spominjao ministar zdravstva Vili Beroš, ali i ministrica poljoprivrede Marija Vučković te ministar Ćorić, no moguće je da su se nakon ovih uhićenja Vučković i Beroš ipak uspjeli spasiti te da se za sada o njihovim pozicijama ne razmišlja.

Pritišće Čačić

”Ne može se reći da je koalicija pred raskidom, ali je pritisak velik, posebice od strane Radimira Čačića”, navodi nadalje naš sugovornik te kaže kako su pojedini koalicijski partneri već očekivali da Milošević odstupi.

”On je postao osumnjičenik, i kao takav teško može ostati član Vlade, on mora otići, Plenković mora povući taj potez i inzistirati na tome, jer sve suprotno vodi u još ozbiljnije ekscese, koje si mi više ne možemo priuštiti”, zaključuje naš sugovornik.