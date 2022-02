‘OSTVARILI SU SE NAŠI NAJVEĆI STRAHOVI’: Stižu reakcije i hrvatski političara

“Najoštrije osuđujemo agresiju i invaziju Rusije na Ukrajinu. Ovaj ničim izazvan napad je grubo kršenje suvereniteta Ukrajine i međunarodnog prava. Ovo je isključiva odgovornost Rusije, koju pozivamo da odmah prestane s vojnim napadom. Izražavamo solidarnost s Ukrajinom i ukrajinskim narodom”, napisao je hrvatski premijer Andrej Plenković na Twitteru.

We condemn Russia’s recognition of the self-proclaimed regions of Donetsk and Luhansk, which is a violation of international law and the territorial integrity of #Ukraine. Together with 🇪🇺 partners, we express our solidarity with @ZelenskyyUa and 🇺🇦 people.

— Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) February 21, 2022