OSTOJIĆEVA KANDIDATURA PODIJELILA SDP-ovce: On nema nikakve šanse! Opet će izgubiti

Nije to nikakva iznenadna kandidatura, tako u splitskom SDP-u opisuju angažman Ranka Ostojića na unutarstranačkim izborima u najvećoj oporbenoj stranci.

”Dugo se Ostojić oko toga nećkao, on je mjesecima nezadovoljan stanjem u stranci, da se njega pitalo Bernardić nikada ne bi niti bio predsjednik stranke, a svoje nezadovoljstvo demonstrirao je i na parlamentarnim izborima, kada je odbio biti na stranačkim listama za Sabor”, tvrdi naš sugovornik.

Jedno vrijeme u SDP-u se pričalo kako bi Ostojić mogao biti kandidat za splitskog gradonačelnika, ili župana no on osobno o tome ne razmišlja.

S druge strane u stranci su mišljenja oko njegove kandidature podijeljena. Dok ga jedni nazivaju vještim operativcem, iskusnim političarem, socijaldemokratom i ljevičarem, drugi kažu da je on potrošen političar, da je njegovo vrijeme prošlo. Ali i da ne može konkurirati ni Plenkoviću, ni ljevičarima iz Možemo koji ostavljaju dojam mladih i aktivistički nastrojenih ljudi. Ostojić uistinu jest stranački veteran, no i u splitskom ogranku nisu optimistični po pitanju njegove kandidature.

”On nema nekih pretjeranih šansi za pobjedu, najviše izgleda po nama ima Grbin iza kojega su stali mladi gradonačelnici i lokalnhi dužnosnici, on je formirao tu jednu svoju struju i ima šansi postati predsjednik stranke, to nije neko riješenje za SDP no od ponuđenih kandidata on najbolje kotira, a Ostojić će svojom pomalo zakašnjelom kandidaturom upisati još jedan poraz u svoju političku biografiju” zaključuju naši sugovornici iz splitskog ogranka stranke.