Ostojić potvrdio SDP-ovog strateškog partnera te ustvrdio: ‘Na desnoj sceni će biti svega i svačega’

Autor: Dnevno

Rajko Ostojić danas je gostova na N1 televiziji, te se dotakao brojnih tema. Od mogućih prijevremenih parlamentarnih izbora, prikupljanja potpisa za referendum za opoziv Milana Badnića, planova za parlamentarne izbore, GUP-a, ali je otkrio o moguće scenarije oko daljnjeg političkog angažmana Ruže Tomašić. Na zanimljiv način dotakao se i Vladimira Šeksa.

O stabilnosti same Hrvatske Ostojić je kazao:

”Hrvatska je danas u svemu osim u stabilnosti, iako Plenković godinama ponavlja tu mantru da je Hrvatska stabilna.”

Teško se oteti dojmu da ste slavili kao oporba i da ste si htjeli pripisati dio zasluga, kazao je voditelj, na što je Ostojić komentirao:

”Ovo nije pobjeda niti jedne političke opcije. Mi smo štititli javni interes i interes struke, za razliku od Bandića koji štiti svoj interes. Ako Plenković želi stabilnost i sebi dobro on se mora maknuti od Bandića.”

”Ako Plenković hladne glave analizira rezultate Kolinde Grabar Kitarović, pa koliko je dobio Prgomet, on se naprosto mora maknuti od takve politike. To je moja preporuka njemu. On naprosto mora prekinuti tu koaliciju, Međutim, istina je, sada slijedi preslagivanje, telefoni, ohrabrivanje…”, dodao je Ostojić.

O samom Bandiću, Ostojić je kazao kako ga ne treba podcjenjivati.

”Njega ne treba podcjenjivati. 20 godina vlada Zagrebom, brzo mijenja pročelnike, prebacuje krivicu na njih,…tako da je on nepredvidiv, ali ja naprosto mislim da se osjeća u zraku da Milan Bandić više neće biti gradonačelnik.”

Hoćete li čekati izbore ili ćete nešto poduzeti ranije po pitanju opoziva Milana Bandića s obzirom da je poznato kako za raspisivanje referenduma u dosta kratkom roku trebaju prikupiti 140 000 potpisa?

”Mi smo to naprosto poduprli, znate i sami da smo htjeli i referendum o GUP-u, a sad ćemo ići na referendum o opozivu, svjesni da ćemo teško doći do glasova. Ljudi su naprosto odlučili se boriti za svoja prava. Demokracija je napokon zaživjela u Hrvatskoj.”

”Gradska uprava izgubila kompas. Moraju se ponovo resetirati’‘, dodao je Ostojić.

Što je sa državnom razinom, parlamentarnim izborima koje ste pomislili da bi moglo biti skoro?

”Postoji i dalje više strana, vidjeti ćemo tko će biti izabran u unutarstranačkim izborima HDZ-a. Mi smo proaktivni, nevažno je što će biti s HDZ-om. ‘, kazao je.

Ostojić nije isključio mogući angažman Ruže Tomašić na parlamentarnim izborima, a unutar Škorine opcije.

”Pitanje što će s njom biti. Postoji scenarij da će se pridružiti Škori. Dakle na desnoj sceni će biti svega i svačega.”, kazao je.

”Mi idemo aktivno. Već u petak sve naše smjernice idu članovima i nakon toga ćemo dati našim koalicijskim partnerima. Naravno da smo otvoreni za sve druge opcije. Nas konkurencija ne zanima. Idemo redom. Idemo s HSS-om kao našim strateškim partnerom, ali otvoreni smo i za druge opcije, uključujući i saborskim zastupnicima koji su nezavisni.

Budimo iskreni, postoje samo dvije velike nacionalne stranke i još jedna, HSS, četvrta je HSU. Zašto ne bismo radili točkaste koalicije? Mi smo otvoreni za sve ljude koji su svjesni da je situacija došla do kraja.”, kazao je Ostojić.

”Meni se čini da je Plenković apsolutno nekorumpiran, ali pitanje je što je s ljudima oko njega. S druge strane Bandić prijeti svima – skinut ću rukavice bit će krvi fajta do koljena.”

Ostojić je dodao i kako članstvo SDP-a u potpunosti podupire Bernardiću u cilju da postane novi premijer, te ne vidi niti jednu drugu opciju osim njega. Smatra da bi mogao biti odličan premijer, te nije htio komentirati napise kako je Biljana Borzan možda ipak prvi izboru članova SDP-a kako su pokazale nedavne ankete Nacionala.