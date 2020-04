Ostojić: Koga bih to trebao prozvati jer je 43 milijuna kuna otišlo bolnici u Mostar? Moram vas podsjetiti i na ovo…

Reakcije na hrvatsku donaciju u iznosu od 43 milijuna kuna za bolnicu u Mostari se ne stišavaju, a među najglasnijim kritičiarima je i Ranko Ostojić.

Podsjetimo, Ostojić je zadnje kritike uputio nakon nemilog događaja u splitskom domu za starije i nemoćne, što je naišlo na niz negativnih reakcija među političarima.

Sada se obrušio i na donaciju Hrvatske bolnici u Mostaru. Prozvao je HDZ za neodgovorno trošenje našeg novca, ali i podsjetio sve na još jednu donaciju iz 2019. godine, koja mu, očito, isto nije po volji.

”Kolege iz HDZ-a su mi prigovorili da se bavim politikanstvom i koristim vlastitu obitelj kada sam prozvao HDZ za grubo zanemarivanje štićenika doma za starije i nemoćne u Splitu što je dovelo do širenje Korona virusa među njima. S obzirom da se radi o HDZ-ovom nestručnom kadru koji je postavljen, začudo, od strane HDZ-a ali eto to nisam smio reći, sad se pitam koga bih to trebao prozvati jer je 43 milijuna kuna donacije danas otišlo bolnici u Mostar. Moram vas podsjetiti i da je Vlada Republike Hrvatske 2019. godine Sveučilišnoj bolnici Mostar isplatila 40 milijuna kuna.

Prema ranije navedenoj logici bit će HDZ ni za to kriv nije”, napisao je Ostojić uz što je priložio i fotografije bolnice u Zagrebu nakon potresa, te zgradu Mostarske bolnice, jasno dajući do znanja kako smatra da ovoj bolnici naš novac nije potreban.

”Na slikama gledate bolnice u Zagrebu nakon potresa i bijelu zgradu Mostarske bolnice”, napisao je za kraj.