Ostojić: DORH ima dovoljno osnova da istraži zašto je Kolinda smijenila Lozančića

Autor: Dnevno

Predsjednik saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić rekao je da je od Državnog odvjetništva RH dobio odgovor kako nema osnovane sumnje vezano za optužbe hrvatske predsjednice Kolinde Grabar Kitarović protiv bivšeg šefa SOA-e Dragana Lozančića.

“Dobili smo odgovor da nema osnovane sumnje. Smatram da je DORH ono nadležno tijelo, obzirom da mi ne možemo zvati Lozančića niti Grabar-Kitarović, koje treba utvrditi postoji li ili ne osnovana sumnja. I dalje stojim pri tome, čekat ćemo odgovor DORH-a u ponovljenom pokušaju ukazujući na zakon koji jasno govori da bi oni trebali takve radnje poduzeti”, rekao je Ostojić novinarima u Hrvatskom saboru vezano uz njegov zahtjev da DORH pokrene postupak vezan za optužbe hrvatske predsjednice Kolinde Grabar Kitarović protiv bivšeg šefa SOA-e Dragana Lozančića. Drži da je to bilo dovoljna osnova da DORH pokrene izvide i zatraži objašnjenje o čemu se tu radi.

Ostojić je rekao i da Grabar-Kitarović, koja je rukovodila sigurnosnim sustavom, ne može u objašnjenju zašto je netko smijenjen samo dati naznaku da je radio nešto što je suprotno zakonu ili da je zlouporabio svoj položaj. Poručio je kako je Lozančić bio ravnatelj SOA-e i treba se znati zašto je otišao.

Također je ocijenio da “u DORH-u postoji linija manjeg otpora za mnoge stvari”, pa i u tom slučaju. “Mislim da je to jedno čisto nezamjeranje. Najbolje bi bilo da zbog javnosti to raščiste i razjasne a ne da to ostane pod velom tajne”, rekao je.

Ostojić smatra da treba izvidjeti zbog čega je Lozančić smijenjen, a bio je profesionalac za ministra Davora Božinovića, bio je i bivši sigurnosni savjetnik predsjednika Republike, a za Grabar-Kitarović to nije.

Drži da da ne postoji razlog zašto Lozančić ne bi mogao postati savjetnik novoizabranom predsjedniku Zoranu Milanoviću jer, pojasnio je, ne postoje nikakve prepreke za njegovo imenovanje.