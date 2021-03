OŠTETILI SU HPB ZA 255 MILIJUNA KUNA: Opet odgođeno suđenje u aferi Bankomat, branitelj po službenoj dužnosti navodno je ’poklopio slušalicu’

Autor: M.V.

Nakon što je suđenje u aferi “Bankomat” odgođeno početkom veljače zbog samoizolacije odvjetnika optuženika Slavka Čolaka, na zagrebačkom Županijskom sudu isto je ponovno odgođeno zbog bolesti izabranog odvjetnika i nemogućnosti komunikacije optuženika s braniteljem po službenoj dužnosti.

Čolaku je naime nakon samoizolacije branitelja Velimira Došena, po službenoj dužnosti dodijeljen Dobriša Rubes, no Čolak navodi kako s njim nije uspio stupiti u kontakt. Štoviše, branitelj mu je navodno poklopio slušalicu.

“Branitelj po službenoj dužnosti nije izvršio uvid u spis kazavši kako mu za to treba dva do tri mjeseca, a on ne zna ni koliko je optuženika u postupku”, govori Čolak.

U aferi Bankomat optuženi su čelnici Hrvatske poštanske banke (HPB) Josip Protega, Mario Kirinić i Ivan Sladonja te poduzetnici Svetimir Gadža, Oliver Beidenegl, Ivan Galić, Slaven Čolak, Boris Šimunić i Davor Čilić.

Navedenim poduzetnicima, kako stoji u optužnici, šefovi HPB-a, kao povlaštenim klijentima banke davali su rizične kredite koje nisu vraćali banci. Tako su istu oštetili za najmanje 255 milijuna kuna, a akcija je trajala od 2005. do 2009. godine.









Čelnike banke tereti se i da su dodatno naštetili banci s 26 milijuna kuna. Prikazali su naime lažnu dobit u poslovanju pa je isplatili kao menadžerske bonuse od kojih su međusobno podijelili više od 13 milijuna kuna.

Osim za udruživanje, optužene se tereti za zlouporabe položaja i ovlasti, poticanja na te zlouporabe, a jednog od klijenata banke i za pranje novca.

Istraga je pokrenuta još krajem 2009. godine, a optužnica je potvrđena u veljači 2013. nakon što je prethodno u dva navrata, u studenom 2010. i ožujku 2012. vraćena tužiteljstvu na doradu.