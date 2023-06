‘Oštećeni bi mogli tužiti državu’: Odvjetnica otkrila svo rasulo pravosuđa, upiru se prsti prema Plenkoviću i Šeksu

Autor: Iva Međugorac

Idemo na Markov trg, jedna je to od poruka koju su ovih dana u javni prostor poslali nezadovoljni sindikalni predstavnici sudskih suradnika koji su već danima u štrajku. No, dok oni nezadovoljni šalju poruke i odbijaju obustaviti štrajk dok im se ne ispune zahtjevi, u timu glavnog i odgovornog premijera Andreja Plenkovića na ova nimalo ugodna događanja ne gledaju s posebnom dozom zabrinutosti.

Plenković za sve krivi Milanovića

Plenković je naime uvjeren kako iza ovog štrajka stoji njegov ljuti neprijatelj Zoran Milanović i to uglavnom radi toga što se u polemike oko štrajka uključio predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić, a osim toga dio HDZ-ovaca tvrdi da se premijer po pitanju ovog ogromnog pravosudnog štrajka konzultira uglavnom sa Vladimirom Šeksom koji mu je savjetovao da ne popusti pa se on toga odlučio držati kao pijan plota, mada postoji mogućnost da sudski suradnici u štrajku ostanu sve do jeseni, što bi moglo imati ogromne posljedice na kompletan pravosudni sustav koje se uostalom već sada naziru.





Sam je Dobronić u svojim nedavnim medijskim istupima spomenuo rasulo progovarajući o stanju na većini hrvatskih sudova, a o rasulu do kojega je doveo ovaj višednevni štrajk progovaraju i odvjetnici, suci, ali i državni odvjetnici. Bezbroj problema stvorio je štrajk, a odvjetnici se najviše žale na to da nisu sigurne radi li određeni sud na kojem imaju postupak ili ne budući da je posao sudskih zapisničara uz ostalo i taj da stranke obavještavaju o tome hoće li se određena rasprava održati ili ne, točnije da šalju pozive na raspravu. Budući da su oni trenutno u štrajku komunikacija je u zastoju, a to se naravno odražava na odvjetnike, njihove klijente i generalno sudske postupke, pored toga ne postoje ni kriteriji prema kojima se neka rasprava održava, ili ne održava pa doista Dobronić niti nije daleko od istine kada spominje termine poput rasula.

Rasulu svjedoče i odvjetnici, spominju se tužbe prema državi

Prema riječima odvjetnice s kojom smo razgovarali ovo rasulo za njih je posebno kompleksno jer se ne održavaju sve rasprave u istim gradovima pa se može dogoditi da iz Zagreba stignete na sud u Split, ili Osijek da bi se uspostavilo kako rasprave nema, što nije benigno i što dakako iziskuje i određene materijalne troškove.

”Većina građana misli da se njih ovaj štrajk ne tiče, ali to baš i nije tako, ovaj štrajk ljudi koji su jedna od najvažnijih karika u pravosudnom sustavu itekako će se odraziti na funkcioniranje države. U ovoj situaciji ne možete izbrisati hipoteku s nekretnine, ne možete podići potvrdu o nekažnjavanju, niz je apsurda, a ako se štrajk nastavi građani koji su njime oštećeni mogu posezati i za tužbom protiv države”, kaže naša sugovornica iz odvjetničkih krugova koja podsjeća da zapisničari ne štrajkaju samo zbog plaća, već i radi uvjeta u kojima rade, što se više puta moglo čuti i ovih dana kada je rečeno da se na natječaje koje sudovi godinama raspisuju nitko ne javlja.

Veća primanja

Zapisničara naprosto nedostaje, mnogi su posljednjih godina napustili svoja radna mjesta, a to malo koga u sudstvu iznenađuje, jer odgovoran posao zapisničara za mizernu plaću rijetko tko želi raditi. Dok sa suda stižu poruke o kaosu Plenković se upustio u svojevrsnu raspravu s Dobronićem, ali to po svemu sudeći ne daje rezultata. Nakon što se Dobronić nedavno predsjedniku Vlade obratio otvorenim pismom, Plenković mu je vješto skrećući s teme skrenuo pažnju na plaće sudaca podsjećajući da su iste nedavno povećane, iako je Dobronić u svojem pismu problematizirao funkcioniranje sudova odnosno kolaps do kojeg je došlo radi štrajka. U svojem obraćanju premijeru Dobronić predlaže resistematizaciju radnih mjesta sudskih službenika kao posebnu kategoriju te kaže da bi se time njih 6.415 odvojilo od oko 219 tisuća državnih službenika, što bi vladajućima omogućilo da im osiguraju veća primanja. Umjesto da sagleda taj prijedlog Plenković je poručio kako suci imaju veće plaće od premijera i ministara, nakon čega ga je Dobronić pozvao da se vrati na probleme vezane uz štrajk, no to za Plenkovića nije tema, baš kao ni samo pravosuđe koje godinama čeka na neku konkretnu, kvalitetnu reformu.

Nije Dobronić u svojim istupima progovarao samo o štrajku i financijama već i o uvjetima u kojima rade suci i njihovi kolege, govorio je o potrebi za informatizacijom sustava, i to ne zato da bi se samo založio za štrajkaše već zato što on iz prve ruke svjedoči rasulu i masovnom odljevu kako službenika, tako i sudaca koji su nedavno ušli u bijeli štrajk kako bi njime ukazali na probleme s kojima se susreću. Plenković to nije prepoznao, a ministar Ivan Malenica ionako nema nekih pretjeranih ovlasti pa se sada ovaj kaos prelama ponajviše preko njegovih leđa