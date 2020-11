OŠTAR NASTUP PREDSJEDNIKA: ’Ako netko vrijeđa ljude, to je Plenković, ako netko ljudima govori da su lažovi, to je Plenković’

Predsjednik Zoran Milanović sudjeluje u volonterskoj kampanji pošumljavanja požarišta Dalmacije “Boranka” na području splitskog naselja Gornje Sitno, a u nekom trenutku stao je pred medije.

Opet se osvrnuo na premijera Plenkovića koji ga je, ponavlja, nazvao odgovornim za napada na Markovu trgu.

“Čovjek koji je u stanju reći takvo što je čovjek kojega se može nazvati bilo kako. Nažalost, sam je to izazvao, to je njegov problem. S obzirom da je najveći problem koji je doživio nekakav faul na basketu, morat će se naviknuti. To je tvrda kohabitacija, nije za kilavce”, rekao je.

Iz Ureda predsjednika danas su poslali priopćenje. “Predsjednik Republike smatra kako obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje 18. studenoga kolonom sjećanja u gradu Vukovaru ima istinski značaj samo ako je otvoreno za sve građane koji žele iskazati svoje poštovanje i zahvalnost poginulima i nestalima u Vukovaru, a ne samo za odabrane i političke elite. Kolonu sjećanja u Vukovaru čine ljudi, a ne političke elite”, napisali su, a predsjednik je u Splitu ponovio isto.

“Taj događaj nema nikakvog smisla bez građana i to svih građana koji su voljni doći”, rekao je.

“Ali obzirom na situaciju koja je danas, to je jedna travestija. Nadam se da Plenković zna što to znači”, govori.

Nije htio otkriti hoće li ili neće ići u Vukovar pa odgovara diplomatski, “primjereno situaciji”.

Komentirao je nepravomoćnu presudu HDZ-u i Sanaderu. Tu mu je zanimljivo bilo da je odluku donijela žena.

“Presuda nije pravomoćna i nije se moguće naplatiti…Po meni tko zna kako će to završiti, to je trajalo i trajat će. Neće biti brzo gotovo”, tvrdi.

“Ono što je utvrđeno, a utvrđeno je da je tajnik te stranke Branko Bačić uzeo ogroman iznos u prisustvu stranačke blagajnice i to je tamo stajalo 10 mjeseci. Ljudi mogu biti sretni što nisu optuženi za osobnu organizaciju. No, organizacija je morala biti optužena. To neka predsjednik objasni”, rekao je.

Upitan o premijerovoj izjavi da se presuda Sanaderu ne može dovoditi u vezu s današnjim HDZ-om te da on to neće dopustiti tvrdi: “Neće dopustiti? Ljudi će protumačiti ono što hoće. Mene nazivaju ustašama, četnicima…”

“Ljudi od povjerenja koji su bili tamo tada, u HDZ-u su i sada”, govori.

“U politici su, kao i u šijanju, gruba igra. To je to. Ako nećeš, idi plakat doma i dosta više tog plakanja i cmizdrenja da netko nekoga vrijeđa. Ako netko vrijeđa ljude, to je Plenković, ako netko ljudima govori da su lažovi, to je Plenković”, ističe. “On pod normalno o ljudima govori da su lažovi. On i njegovi Yutelovci. Yutel je relativizirao rat u Hrvatskoj – to je činjenica. Moje mišljenje je da su ti ljudi ništarije”, zaključuje.

“Vidim i da se oglasio SDA. Ja predložim da se na Vijeću za nacionalnom sigurnost raspravlja o položaju Hrvata u BiH i provedbi Daytonskog sporazuma. Jasno je da time dajem priznanje cjelovitoj BiH”, govori.

Inače, iz najveće bošnjačke stranke u BiH poručili su kako su jedina tijela koja su zadužena nadzirati provedbu Daytonskog sporazuma Vijeće za provedbu mira (PIC) i Vijeće sigurnosti UN, a predsjedniku su poručili kako ne “oštri zube” na BiH. “Baš me zanima o tome hoće li Yutel reagirati na to priopćenje SDA”, pita se pak predsjednik.