OSTAO DUŽAN DRŽAVI Žinić napokon vratio stan državi! Godinama ga je bespravno koristio, ali ostao dužan 25.000 kuna

Autor: Dnevno

Ivo Žinić, bivši sisačko-moslavački župan napokon je prošli četvrtak Ministarstvu branitelja vratio stan od 82 kvadrata u zagrebačkom naselju Borovje koji je godinama bespravno koristio.

No, tu priča ne završava jer je ostao državi dužan 24.677 kuna za najam, piše Jutarnji list. Podsjećamo, stan je obitelj Žinić dobila na korištenje još 1994. godine kada su bili u izbjeglištvu u Zagrebu. No, u posjedu stana bili su 27 godina, sve do 15. prosinca.

No, to nije jedina državnih nekretnina koje Žinić godinama koristi i želio ih je po povlaštenoj cijeni dobiti u vlasništvo.

Naime, bivši SDP-ov ministar branitelja Fred Matić 2013. pokrenuo je postupak Žinićeva iseljenja iz stana u Borovju jer je ustanovljeno da godinama nema pravo na njega. Nije više imao pravo na taj stan jer je u kolovozu 1995., neposredno nakon Oluje, dobio na korištenje kuću u Glini od 200 kvadrata i okućnicu.

Tu je kuću država krajem 90- ih otkupila za 291.000 kuna, a Žinić je 2008. podnio zahtjev za otkup. Zahtjev mu još nije riješen jer ne želi državi vratiti 91.000 kuna, koliko iznosi obnova njegova dijela velike obiteljske kuće u Marinbrodu koju je naslijedio od oca.