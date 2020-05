OSTALI SMO U ŠOKU! RAZDOR U ŠKORINOM TIMU: Koalicija pred raspadom? ‘Situacija je izmakla kontroli’

Stranka umirovljenika ovih se dana pridružila Domovinskom pokretu Miroslava Škore.

No, kako saznajemo taj transfer nije pao na plodno tlo među dosadašnjim Škorinim suradnicima iz suverenističkih redova, a osim toga suradnju s Lazarom Grujićem teško je podnio i Zlatko Hasanbegović.

”Ostali smo šokirani, gledali smo u nevjerici to predstavljanje i pitali se što nam to treba, na takav način se ne može surađivati. Odmah moramo napomenuti da Grujić nije naš, suverenistički izbor, on je dogovor postigao isključivo sa Škorinim pokretom. I želimo da se to zna”, komentira naš sugovornik iz Suverenista.

Kaže i kako doista ozbiljno razmišljaju da nakon ove suradnje sa Lazarom oni Škori otkažu suradnju. ”Mi dobro znamo tko je Grujić i sa kime je njegova stranka surađivala, nama je to neprihvatljivo, odudara od naših načela, nitko nas u tom pogledu nije konzultirao. Naravno da mi ne možemo određivati Škori sa kime će surađivati, ali mi možemo odrediti s kime Suverenisti ne žele surađivati. Zapravo smo sada svi u strhu od onoga što bi nam se moglo dogoditi nakon izbora, a opet ne bismo željeli biti ti koji raslojavaju, i pred izbore unose razdor na desnici. Smatrali smo da u ovu priču trebamo ući kao predvodnici jedne ujedinjene, konzervativne, suverenističke struje, no, s ovim posljednjim sporazumom sve je otišlo predaleko, situacija je izmakla kontroli”, negoduju u Suverenistima.

A i izvori bliski Hasanbegoviću prepričavaju podudarnu priču. ”Hasanbegović je ljut i ogorčen, on je principijelan, posljednjih 24 sata se premišlja o tome da napusti Škoru i njegov savez, ne znamo kakvu nam korist donosi ta umirovljenička stranka i njihov predsjednik Lazar. Time smo pogazili svoje principe i sve ono za što se se zalagali, i za što smo se predstavljali svojim biračima, nije nam jasno kako Škoro toga nije svjestan”, konstatira naš sugovornik blizak Hasanbegoviću.

Nova koalicija, novi problemi i sve to mjesec dana uoči izbora. Škori sasvim sigurno nije lako.