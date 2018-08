OSTAJE LI JADRAN BEZ RIBE? Zastrašujuće upozorenje potreslo Hrvatsku

dnevno.hr

Prošlomjesečni izvještaj Ujedinjenih naroda odjeknulo je medijima diljem svijeta. Upozorili su, naime, kako se u trećini svjetskih mora riba lovi prekomjerno te da je konzumacija na povijesnom maksimimu, što izaziva bojazan u održivost ključnog izvora proteina za milijune ljudi.

“Predviđamo da će Afrika u budućnosti morati uvoziti ribu”, izjavio je početkom srpnja Manuel Barange, ravnatelj Odjela za akvakulturu UN-ove Agencije za hranu i poljoprivredu (FAO) te izrazio bojazan da bi manjak ribe mogao izazvati skok cijena i više od ostalih pogoditi siromašnije slojeve društva.

Na globalnoj razini konzumacija ribe dosegla je rekordnih 20,2 kg po osobi u odnosu na 9 kg koliko se jelo 1961. godine, a očekuje se da će potrošnja i dalje rasti. Oko 3,2 milijarde ljudi na svijetu iz ribe dobiva 20 posto životinjskih proteina u svojoj prehrani, stoji u izvješću.

No, dok je prekomjerni izlov ribe posebno opasan za nerazvijene države čiji se stanovnici ionako bore za dovoljno hrane, situacija u Hrvatskoj nije potpuno jasna.

Glas struke

Razgovarali smo s prof. dr. sc. Josipom Faričićem, prorektorom Sveučilišta u Zadru. Prema njegovim riječima, potreba za hranom, među kojom je i ona morskog podrijetla, logična je posljedica broja stanovnika u svijetu. Međutim, u Hrvatskoj je situacija specifična. Naime, broj stanovnika se smanjuje, a ulov morskih organizama u Jadranskom se moru povećava.

“To povećanje najviše se odnosi na Italiju koja raspolaže s moderno opremljenim velikim ribarskim brodovima, koji u potrazi za ribom ulaze i u hrvatske teritorijalne vode o čemu često svjedočimo čitajući izvješća pomorske policije u medijima”, napominje Faričić.

No, ulov ribe i drugih morskih organizama povećava se i u Hrvatskoj. “U tom ribolovu sudjeluju profesionalni ribari, otočani i stanovnici obalnih kopnenih naselja koji imaju povlastice za mali obalni ribolov, sportski i rekreativni ribolovci te oni koji nemaju nikakve povlastice ni dozvole. Mnogim normativnim aktima propisani su oblici ribolova i ribarski alat koji se pri tome smije koristiti”.

Faričić napominje kako su posebno pogubne one vrste ribolova pri kojima se izlovljavaju nedorasle jedinke, jedinke u fazi mriještenja te one vrste ribolova kojima se uništavaju cijela staništa (npr. livade posidonije). Tako se, primjerice, plivaricama (inače namijenjenim za lov male plave ribe) love izuzetno velike količine podlanica i malih lignji, koćama, migavicom i šabakunom te ludrom izlovljavaju se morski organizmi u neposrednoj blizini obale.

“Praksa i zakonski te pravilnicima opisane vrste ribolova umnogome se razlikuju u odnosu na vrstu i kvantitetu ribarskih alata, primjerice broj, duljinu i visinu te slojevitost mreža ili pak jačinu svjetla, ali i s obzirom na prostor u kojemu se obavlja ribolov”, objašnjava prorektor.

Koliko je situacija u Hrvatskoj alarmantna?

“Teško je utvrditi apsolutni iznos ulovljene ribe jer se ne registrira sav ulov pa su službene statističke evidencije nepotpune. Zasigurno najbolji uvid u to imaju znanstvenici Instituta za oceanografiju i ribarstvo. Međutim, empirijske spoznaje o tome imaju i mnogi otočani koji svojim očima vide kako u njihovim otočnim uvalama nekoliko dana za redom ribu izlovljavaju profesionalci koji love različitim ribolovnim tehnikama (npr. šabakunom, migavicom i ludrom). Isto tako, dovoljno je provjeriti putem nekih aplikacija (npr. Vessel Finder) noću, u realnom vremenu, položaj plivarica i drugih ribarskih brodova pa vidjeti gdje je koncentracija ribara na hrvatskom Jadrana najveća”, odgovara Faričić i nastavlja:

“Od velikoga ribolovnog napora očekivalo bi se i veliku konzumaciju morskih organizama po stanovniku. Međutim, u Hrvatskoj to nije tako. Nedavno je objavljen podatak da stanovnik Hrvatske u prosjeku godišnje pojede 10 kg ribe, dok je u Europskoj uniji taj prosjek 20 kg. Što se onda zbiva s ulovljenom ribom? Kvalitetnije riblje vrste plasiraju se u ugostiteljskim objektima imućnijim sladokuscima, a izrazito velike količine male plave ribe (posebno srdele) koriste se za hranjenje tuna u kavezima, dok se ta tuna zatim najvećim dijelom izvozi iz Hrvatske.”

Ministarstvo umiruje građane

“Ističemo da se u izvještaju UN-a navodi kako ukupna količina ulova stagnira proteklih godina uz male oscilacije uzrokovane okolišnim uvjetima i utjecajem na oceanske stokove male plave ribe (79,3 milijuna tona u 2016.)”, komentirali su nam iz Ministarstva poljoprivrede i napomenuli: “Većina ulova i proizvodnje potječe iz azijskih zemalja, a čak 75% svjetske flote pripada azijskim zemljama. S druge strane, EU je najveći svjetski uvoznik ribe”.

Iako je u Sredozemnom moru najkritičniji izlov oslića, posljednje znanstvene procjene za Jadran ukazuju na pozitivan trend i smanjenje ribolovne smrtnosti važnih gospodarskih vrsta, pa i održivo iskorištavanje određenih vrsta. “To je izravna posljedica mjera koje Hrvatska provodi proteklih godina, a koje su usmjerene na prostornu i vremensku zaštitu ciljanih stokova. U budućnosti očekujemo nastavak ovakvog trenda koji bi osigurao dugoročnu stabilnost i ekonomsku održivost ribarskog sektora”, navode iz Ministarstva poljoprivrede.

Kako spasiti riblji fond u Hrvatskoj?

Prorektor Faričić napominje da postoje dvije razine tog problema.

“Prva je cijelo Jadransko more u kojemu hrvatski ribari nisu ti koji love najveće količine ribe, a k tome Hrvatska nije u punini uvela gospodarski pojas pa u zaštićenom ekološko ribarskom pojasu koji je proglasila ribu mogu loviti ribari iz članica EU (a u praksi to su najviše Talijani). Kada je riječ o hrvatskom dijelu Jadranskog mora, vrlo je važno normativnim aktima u većoj mjeri zadovoljiti interese i potrebe svih zainteresiranih dionika, po potrebi uvesti prostorne moratorije za pojedine ribolovne tehnike (uz postojeće vremenske lovostaje) ali istodobno osigurati strog i učinkovit nadzor. Primjerice, važno je uvažiti specifičnosti tradicijskog ribolova, ali to ne znači da je pod imenom nekih starih ribarskih tehnika primjenom moderne tehnologije i izigravanjem zakonskih i podzakonskih propisa dopuštena potpuna anarhija. Nadzor inače obavljaju ribarski inspektori pri Upravi za ribarstvo Ministarstva poljoprivrede i Pomorska policija. Ribarskih inspektora je malo i ne raspolažu s dovoljno brzih brodova s kojima bi mogli obavljati svoj posao. Poseban je problem inercija pa i neujednačena praksa prekršajnih sudova pred kojima se vode prekršajni postupci u slučajevima kada je nadzorom utvrđeno kršenje normativnih akata. Što se hrvatskoga dijela Jadrana tiče, očito je potrebno dodatno educirati sve sudionike u ribolovu o važnosti morskih ekosustava i pogubnosti nekih ribolovnih tehnika, osvijestiti sve dionike o potrebi očuvanja morskih resursa, povećati broj ribarskih inspektora te plovila i druge tehnike koja im treba biti na raspolaganju čime će se povećati učinkovitost nadzora i riješiti jedno od gorućih pitanja – bitno unaprijediti funkcionalnost hrvatskoga pravosuđa”, zaključuje Faričić.

Ministarstvo poljoprivrede pak ističe kako u suradnji sa znanstvenicima i ribarskim sektorom, posljednjih godina provodi niz mjera kojima nastoji smanjiti negativan utjecaj ribolova na stokove u Jadranskom moru:

“Posebno možemo izdvojiti prostorno-vremensku regulaciju u koćarskom i plivaričarskom ribolovu zbog zaštite područja na kojima se zadržava riba mlađih starosnih grupa, zatim periode privremene obustave ribolova u vrijeme mrijesta pojedinih vrsta, ali i redukcije kapaciteta ribolovne flote kroz mjeru trajne obustave ribolova. Svakako jedna od najznačajnijih mjera je i proglašenje područja posebne regulacije ribolova u Jabučkoj kotlini s ciljem potpune zaštite na međunarodnoj razini ovog važnog mrjestilišta i rastilišta brojnih demerzalnih vrsta. Također, postignut je značajan napredak u smislu opremanja plovila s elektroničkim očevidnicima i VMS uređajima koji omogućavaju učinkovitu kontrolu ribolova ali i znatno pridonose unaprjeđenju statistike ulova koja je osnova znanstvenih procjena. S obzirom na dinamiku procjene stanja stokova, pravi učinak uvedenih mjera se tek može očekivati u narednim godinama, međutim prvi podatci su optimistični pa se tako već bilježi trend smanjenja ribolovne smrtnosti kod srdele i povećanja biomase”.

A što kažu službeni podaci Državnog zavoda za statistiku?

Hrvatska je u 2017. godini smanjila ulov i uzgoj morske ribe i drugih morskih organizama u odnosu na prethodnu godinu za dva posto, a smanjen je i broj ribara u morskom ribarstvu za 15,2 posto te broj plovila za 2,4 posto, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku.

Broj ribara u morskom ribarstvu smanjen je 15,2 posto.

Broj ribara koji obavljaju gospodarski ribolov u morskom ribarstvu smanjen je za 37 posto.

Ukupan ulov i uzgoj morske ribe i drugih morskih organizama pao je za 2 posto.

Ukupan ulov i uzgoj plave ribe pao je za 4,4 posto.

Ulov i uzgoj srdele pao je za 10,2 posto.

Ulov i uzgoj tune pao je za 18,8 posto.

Ulov i uzgoj kamenica, dagnji i ostalih školjkaša pao je za 4,4 posto

Ulov lignji i lignjuna smanjen je za 16,5 posto.

Broj ribarskih plovila lani je smanjen za 2,4 posto.

Ukupna proizvodnja slatkovodne ribe smanjena je za 18,9 posto.

Vrijednost ribarstva u 2017. u odnosu na 2016. pala je za 7,2 posto.

Vrijednost slatkovodnog ribarstva u 2017. u odnosu na 2016. pala je za 15,5 posto.

Istodobno, bilježimo i neke poraste:

Ulov inćuna porastao je za 33,9 posto.

Ulov oslića porastao je za 25,1 posto.

Ulov plavica porastao je za 18,8 posto.

Ulov ljuskavaca (škampi, kozice, jastozi) povećan je za 17,3 posto.

Zanimljivo, šaran, koji ima najveći udio u vrijednosti slatkovodne ribe, bilježi rast cijene za 4,1 posto, ali i pad prodanih količina za 24,4 posto.