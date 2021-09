OSNOVCIMA POKLONILI BILJEŽNICE S LIKOM VOJNIKA, NIJE SVIMA SJELO: ‘Kome ne odgovaraju, neka ih vrate u općinu!’, poručuje načelnik

Autor: Daniel Radman

Darovanje učenika za prvi dan škole već je uhodan običaj u dobrom dijelu hrvatskih gradova i općina, gotovo svi “lokalni šerifi” daruju djecu, samo je pitanje koliko ima novca u općinskoj ili gradskoj kasi. Neki iz proračuna časte bilježnicama, neki i radnim bilježnicama, neki i školskom opremom…

No, ono što je samoj srži pozitivno ne mora uvijek tako i završiti. Na svojoj koži to su najbolje osjetili načelnik općine Darda Ante Vukoje i njegov kolega iz Sibinja, Josip Pavić koji su sad prozivani po medijima zbog, neki smatraju, neprikladnog dara.

Naime, općine Darda i Sibinj dostavili su tamošnjim školama komplet bilježnica. Na jednoj od bilježnica iz Dardi je silueta vojnika, u pozadini je hrvatska zastava, a stoji natpis: “Uspravno stojimo, ne klečimo ni pred kim, nismo mi nikoga tlačili. Nemamo ništa s tim!’ U Sibinju je među bilježnicama dijeljena i ona na kojoj se vidi silueta obitelji: majka, otac i dvoje djece skriveni su pod kišobranom iznad kojeg “kapa” duga. I tu je sporan natpis na kojem piše: “Sve je ok, ali… Obitelj je uvijek na prvom mjestu!”.

Bilježnice neprikladne u školi koja vrvi od manjina?

Sestra jedne od učenica iz Darde reagirala je na Facebooku. “Dakle, prvi dan škole, dolazi moja sestra (12) kući i kaže, dobili smo bilježnice u školi. Pogledam ja te bilježnice, kad ono imam šta i vidjeti. Na ovoj fotografiji je bilježnica koju je moja dvanaestogodišnja sestra, a istu takvu i drugi njezini vršnjaci, dobila u školi. U školi koja vrvi od nacionalnih manjina (ne samo ovih problematičnih, strašnih Srba, već nekih desetak manjina), što učenika, što profesora i ostalih zaposlenika škole.

Ako su se slučajno zalomili neki roditelji (poput mojih) koji nisu svoju djecu naučili koja je razlika između ‘naših’ i ‘njihovih’, Općina se pobrinula da se djecu ipak upozna s gore navedenim pojmovima. S ponosom kažem da ova bilježnica ide za potpalu, moja sestra to sigurno neće nositi u školu. HDZ Općinski Odbor Darda hvala na poklonu”, poručila je jedna djevojka u objavi na Facebooku te priložila fotografiju bilježnice.

Načelnik: Kome ne odgovaraju bilježnice, neka ih vrate!

Za komentar smo nazvali načelnika Općine, HDZ-ov Ante Vukoje mirno odgovara da u tome ne vidi ništa sporno.

“Reakcije? Pa prigovora jedna osoba koja je iz Darde, jedna osoba iz Srbije… Iskreno, ne zanimaju me njihovi komentari. Živimo u državi Hrvatskoj koja ima svoju zastavu, svoja obilježja, ne vidim ništa tu sporno. Bilježnice su darivane od strane općine, od 1. do 8. razreda, vrijednost investicije je oko 150.00 kuna. Već tri-četiri godine želimo pomoći mještanima, mahom je to stanovništvo koje je slabijeg materijalnog stanja. Pošto knjige dobiju od države, bilježnice dariva Općina. Cijenimo sve, nema uvredljivog sadržaja, bilježnica ima deset vrsta, na jednoj je Luka Modrić, na drugoj je vojnik u odori, na jednoj je priroda… Kome ne odgovaraju bilježnice, neka ih vrate općinu, mi ćemo ih proslijediti onima koji žele!”, dodaje.

Napomenuo je da su sve bilježnice dostavljene od osječkog izdavača s kojim surađuju godinama.









“Rade sve iste komplete, oni su nam ih dostavili”, pojasnio je.

Reakcija iz Sibinja

Reagirala je i jedna djevojka za bilježnice iz općine Sibinj, ona je prokomentirala poklon ispod objave načelnika Josipa Pavića koji se sam pohvalio donacijom, okomila se na onu gdje se obitelj štiti od duge.

“Kada smo kod bilježnica, Sibinjce smo učili da je obitelj najvažnija! Ali samo ako imate mamu i tatu, sve ostalo ne pripada obitelji, a posebno ne LGBT obitelji! Tako ako se našlo slučajno u školi dijete koje ne daj bože ima dvije mame ili dva tate, može zaključiti da njegova obitelj nije prihvatljiva.”

I Pavića smo pokušali kontaktirati, no do zaključenja teksta nije nam se javio. Njegov ćemo odgovor objaviti čim ga dobijemo.