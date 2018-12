Osječko-baranjska županija osigurala novac za stipendije: Evo koliko će dobiti učenici i studenti

Autor: Hina

Ugovore o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata s područja Osječko-baranjske županije u četvrtak je predao župan Ivan Anušić, a za tu namjenu u županijskom proračunu ove je godine osigurano 870 tisuća kuna.

Županija stipendira 80 učenika srednjih škola i 51 studenta u 2018./2019. školskoj, odnosno akademskoj godini, pri čemu učenici dobivaju stipendiju u iznosu od 450 kuna mjesečno za jednu školsku godinu, a studenti 1.000 kuna mjesečno za akademsku godinu.

Stipendije su, uz ostalo, dodijeljene darovitim učenicima i studentima, onima koji se školuju za deficitarna zanimanja te učenicima i studentima slabijeg socijalnog statusa.

Župan Anušić istaknuo je kako se stipendiranjem učenika i studenata želi poručiti da u Hrvatskoj grade svoju budućnost te da ostanu ovdje jer je Hrvatska njihova domovina.

Naravno, situacija u Hrvatskoj nije idealna, ali pokušavamo je mijenjati i učiniti je boljom, a upravo oni to mogu napraviti jer dolaze kao mladi i spremni ljudi, imaju svoj stav i diplomu u rukama te mogu mijenjati stvari. Mi to sada pokušavamo, a oni to vjerojatno mogu napraviti još bolje i kvalitetnije. Sve što apsorbiraju kroz školovanje. neka uspiju implementirati u društvo koje im je to omogućilo, rekao je oshečko-baranjski župan Ivan Anušić.

Kako je istaknuto, Osječko-baranjska županija dodjeljuje stipendije učenicima i studentima od 2002. godine, a do srpnja 2018. godine za stipendije i jednokratne potpore učenicima i studentima iz županijskog proračuna ukupno je osigurano oko 23 milijuna kuna.