OSIJEK POD OPSADOM! Što je s Vrkićem? Nitko se ne oglašava o njegovu zdravstvenom stanju

Autor: dnevno.hr

Osim što građani Osijeka muku muče s komarcima, jedno od pitanja koje ih muči jest i ono što se događa s gradonačelnikom Ivanom Vrkićem. Posljednju službenu objavu o njegovu zdravstvenom stanju gradska je uprava u javnost pustila sredinom svibnja na Facebook stranici Grada Osijeka, a iz toga obraćanja javnosti moglo se doznati da se Vrkić uspješno oporavlja od kardiokirurške operacije, nakon koje se trebao zaputiti na rehabilitaciju u jedan od specijaliziranih centara. Od tada, ni traga ni glasa o Vrkiću i njegovu zdravstvenom stanju. Istražujući to, Glas Slavonije došao je do informacije o tome da se gradonačelnik oporavlja u Krapinskim toplicama, oporavak teče dobro, a iz Grada smatraju da je ljudski i profesionalno dopustiti čovjeku taj oporavak.

“Ured gradonačelnika Osijeka od zadnjeg priopćenja javnosti 14. svibnja 2019., nije obavještavao javnost o novim detaljima oporavka gradonačelnika Vrkića jer novih detalja u načelu nema – oporavak teče normalnim tijekom i nema nikakvih promjena koje bi bile od interesa javnosti. Naime, kako je u spomenutom priopćenju i najavljeno, gradonačelnik se oporavlja od operativnog zahvata u rehabilitacijskom centru. S obzirom na to da je oporavak individualne naravi, prerano je za procjenu datuma povratka gradonačelnika Ivana Vrkića na njegovu dužnost u Kuhačevu 9. Do tada ga, u skladu sa zakonom, u svim poslovima i radnim obavezama mijenjaju njegovi zamjenici Boris Piližota i Žana Gamo”, ističu u Uredu gradonačelnika.

Uz to, istekli su i zakonski rokovi u kojima bi se zbog Vrkićeve potencijalne ostavke u Osijeku mogli održati izvanredni izbori za gradonačelnika. Vrkić zasad ostavku nije dao, a dio njegovih suradnika vjeruje da će se on nakon oporavka ujesen vratiti u svoju fotelju, no drugi je dio skeptičan te sumnja da bi gradonačelnik uskoro mogao i u mirovinu.