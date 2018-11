Osigurano deset posto više cjepiva protiv gripe nego lani

Autor: Dnevno.hr

Hrvatski zavod za javno zdravstvo osigurao je 320.000 doza cjepiva protiv gripe, što je čak 10 posto više nego lani, jer se upravo prošle godine pokazao veliki interes pacijenata za cijepljenjem protiv ove bolesti.

Cijepljenje protiv gripe počinje u svim ambulantama obiteljske medicine u srijedu (7. studenoga), a Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije primio je 20.040 doza cjepiva. Prema riječima prof.dr.sc. Karla Kožula to je približno tisuću doza više nego prošle godine. No, u pojedinim ordinacijama osječkog Doma zdravlja kažu kako su liste za cijepljenje već popunjene i kako je za svaku ordinaciju stiglo samo stotinjak doza, a interes je veći nego ikada ranije, pa će besplatno cjepivo dobiti samo najbrži pacijenti. Stručnjaci napominju kako je ono vrlo visokog sigurnosnog profila te da se redovitim cijepljenjem povećava efikasnost cjepiva i smanjuje pojava komplikacija opasnih za život.

Voditelj Nacionalnog referentnog centa za gripu Vladimir Draženović naglasio je kako se cijepljenje preporuča trudnicama, zdravstvenim djelatnicima koji su šest puta više izloženi infekciji te osobama starijim od 65 godina i svim kroničnim pacijentima. Građanima je i ove godine besplatno dostupno trovalentno cjepivo koje sadrži dva soja virusa A i virus B, a cijepiti se mogu kod svojih obiteljskih liječnika, ili u zavodima za javno zdravstvo. S obzirom na to da ove godine ističe trogodišnji ugovor s proizvođačem cjepiva o kupnji trovalentnog cjepiva, Draženović se nada da će HZJZ iduće godine nabaviti četverovalentno cjepivo koje prevladava u Europskoj uniji, a sadrži četiri soja virusa (dva A i dva B). Ono je u Hrvatskoj trenutačno dostupno u ljekarnama i može se kupiti za stotinjak kuna. Inače, za sve one koji nemaju pravo na besplatno cijepljenje recimo kako je cijena trovalentnog cjepiva u ljekarnama 20 kuna.

Stručnjaci upozoravaju kako osim gripe, ozbiljne zdravstvene komplikacija izazivaju i respiratorne bolesti prouzročene pneumokokom, za koju također postoji mogućnost cijepljenja. Lani je upala pluća bila među deset vodećih uzročnika smrtnosti, na osmom mjestu s 992 smrti, a ta brojka mogla bi se smanjiti cijepljenjem 13-valentnim cjepivom koje je u uporabi u europskim zemljama i osigurava zaštitu od širenja te bakterije. Bakterija je naročito rasprostranjena među djecom vrtićkog uzrasta, gdje je čak 80 posto djece u dobi do pet godina nositelj bakterije. Od iduće godine i u Hrvatskoj se uvodi obvezno cjepljenje djece protiv pneumokoka, koje je ušlo je u kalendar obveznih cijepljenja. Ta bakterija izaziva kod djece akutnu upalu srednjeg uha ili sinusa, ali može dovesti i do upale pluća te upalnih procesa u mozgu, kao i do kroničnih komplikacija. Pedijatrica iz Klinike za dječje bolesti u Zagrebu Irena Ivković Jureković, ističe kako su zemlje koje su uvele cijepljenje protiv pneumokoka za 80 posto smanjile pojavnost bolesti izazvanih tom bakterijom.